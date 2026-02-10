Держсекретар США Марко Рубіо візьме участь у Мюнхенській конференції з безпеки (MSC), де зустрінеться з міжнародними колегами для обговорення двостороннього співробітництва у сфері євроатлантичної безпеки.

Про це повідомив речник Держдепартаменту Томмі Піготт, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Радіо Свобода".

"Потім держсекретар вирушить до Братислави та Будапешта, де зустрінеться зі словацькими та угорськими урядовцями, щоб обговорити наше прагнення вирішити глобальні конфлікти, а також енергетичне партнерство США зі Словаччиною та Угорщиною", - написав речник у соцмережі X.

Коли відбудеться конференція?

Мюнхенська конференція з безпеки (MSC) цього року проходитиме 13-15 лютого. Як очікується, цього року президент України Володимир Зеленський візьме участь у конференції. В рамках конференції вперше буде відкрито Український дім як прояв солідарності з Україною.

