Зеленский после встречи с Рубио планирует поговорить с Уиткоффом и Кушнером: "Поддерживаем контакт с американской стороной"
В субботу, 14 февраля, после встречи с госсекретарем США Марком Рубио президент Владимир Зеленский проведет телефонный разговор со спецпредставителем президента США Стивом Уиткоффом и зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером.
Об этом глава государства рассказал во время общения с журналистами в Мюнхене, сообщает Цензор.НЕТ.
"Мы поддерживаем контакт с американской стороной во всех направлениях. Сейчас (состоится встреча с. – Ред.) секретарем Рубио, далее, через два часа мы проведем звонок с Уиткоффом и с Кушнером прямо отсюда", – сказал глава государства.
Встреча с Рубио
Ранее сообщалось, что президент Владимир Зеленский и государственный секретарь США Марко Рубио проведут встречу на полях Мюнхенской конференции по безопасности в субботу, 14 февраля.
