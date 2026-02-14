РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7593 посетителя онлайн
Новости Мирные переговоры Мюнхенская конференция 2026
280 4

Зеленский после встречи с Рубио планирует поговорить с Уиткоффом и Кушнером: "Поддерживаем контакт с американской стороной"

Зеленский проведет встречи с Виткоффом и Кушнером в Мюнхене

В субботу, 14 февраля, после встречи с госсекретарем США Марком Рубио президент Владимир Зеленский проведет телефонный разговор со спецпредставителем президента США Стивом Уиткоффом и зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером.

Об этом глава государства рассказал во время общения с журналистами в Мюнхене, сообщает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

"Мы поддерживаем контакт с американской стороной во всех направлениях. Сейчас (состоится встреча с. – Ред.) секретарем Рубио, далее, через два часа мы проведем звонок с Уиткоффом и с Кушнером прямо отсюда", – сказал глава государства.

Встреча с Рубио

Ранее сообщалось, что президент Владимир Зеленский и государственный секретарь США Марко Рубио проведут встречу на полях Мюнхенской конференции по безопасности в субботу, 14 февраля.

Читайте также: Рубио неожиданно отменил встречу с европейскими лидерами по Украине в Мюнхене, - FT

Автор: 

Зеленский Владимир (23675) Мюнхен (212) Рубио Марко (367) Стив Уиткофф (272)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Нічого з ними не треба обговоювати, це кремлівські провокатори з США, контакти з кими до ні чого доброго не приведуть1
показать весь комментарий
14.02.2026 18:48 Ответить
Президент Азербайджана Алієв, заявив що Сосія ціленаправдено вдарила ракетами по посольству Азербайджану в Київі. Перед цим Азербайджан дав Сосії координати свого посольства і попросив не наносити удари по їхньому посольству. Ось до чого призводять і призведуть всі ваші переговори і домовленості з рашистами. Всі переговори і угоди з рашистами, рашисти використають для того щоб вас же знищити.
показать весь комментарий
14.02.2026 18:55 Ответить
Читайте мої коменти
Вкотре повторюю: кремль недоговороздатний. Крапка
показать весь комментарий
14.02.2026 19:02 Ответить
Чим для України Віткофф з Кушнером відрізняються від Медвечука; тільки тім що вони посланці від х.йловського Трампа? Все одно виконують те що робив кум ***** Медведчук, намагаються примусити Україну прийняти капітуляцію. Всі їх "гарантії" то призрачний туман.
показать весь комментарий
14.02.2026 19:14 Ответить
 
 