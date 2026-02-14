Зеленський обговорив із Рубіо ситуацію на фронті, потреби України в ППО та дипломатичний процес
У суботу, 14 лютого, у Мюнхені президент Володимир Зеленський провів зустріч із державним секретарем США Марко Рубіо.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на пресслужбу глави держави.
Ключові теми зустрічі
Глава держави поінформував американську сторону про ситуацію на фронті, постійні російські удари та наслідки атак на енергосистему.
"Одна з тем обговорення під час зустрічі – як можна допомогти Україні з ракетами для ППО в умовах холодів", - розповіли у пресслужбі президента.
Також Зеленський і Рубіо детально обговорили дипломатичний процес і тристоронні зустрічі.
"Важливо, щоб заплановані в Женеві переговори були результативними, і я дякую Сполученим Штатам Америки за конструктивний підхід. Торкнулися і питання послідовності кроків. Важливо щоб був рух у питаннях гарантій безпеки та економічного відновлення", - наголосив Зеленський у своєму телеграм-каналі.
Крім того, ішлося про послідовність наступних кроків. Україна вважає, що зрештою має відбутися зустріч на рівні лідерів, щоб вирішити найбільш проблемні питання.
Що передувало
Раніше повідомлялося, що зустріч президента Володимира Зеленського та державного секретаря Сполучених Штатів Марко Рубіо на полях Мюнхенської безпекової конференції завершилася.
