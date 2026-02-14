РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
6307 посетителей онлайн
Новости Мирные переговоры Мюнхенская конференция 2026
410 6

Зеленский провел беседу с Уиткоффом и Кушнером: "Рассчитываем, что встречи в Женеве будут результативными"

Зеленский поговорил с Виткоффом и Кушнером

Президент Владимир Зеленский провел беседу с представителями президента США Дональда Трампа Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером. 

Об этом глава государства рассказал в своем телеграм-канале, сообщает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Детали разговора

"Провел беседу с представителями президента Трампа Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером перед трехсторонними встречами в Женеве. Рассчитываем, что встречи действительно будут результативными", - подчеркнул президент.

Стороны также обсудили некоторые наработки после встреч в Абу-Даби.

"Не все может быть озвучено по телефону, и наша переговорная команда представит позицию Украины на следующей неделе. Рассказал и о нашей встрече с государственным секретарем США Марко Рубио. Очень ценим, что Америка всегда сохраняет конструктив и готова помогать с защитой жизней", - заявил Зеленский.

Он поблагодарил президента Трампа, его команду и народ Соединенных Штатов за поддержку.

Смотрите также: Зеленский обсудил с Рубио ситуацию на фронте, потребности Украины в ПВО и дипломатический процесс. ВИДЕО+ФОТО

Встреча с Рубио

Напомним, что в субботу, 14 февраля, в Мюнхене президент Владимир Зеленский провел встречу с государственным секретарем США Марко Рубио.

Читайте также: Зеленский после встречи с Рубио планирует поговорить с Виткоффом и Кушнером: "Поддерживаем контакт с американской стороной"

Автор: 

Зеленский Владимир (23675) Кушнер Джаред (51) Мюнхен (212) Стив Уиткофф (272)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ну поболтать с Витьком и зятьком это дело святое...
показать весь комментарий
14.02.2026 22:34 Ответить
Балаболізм заради балаболізму
показать весь комментарий
14.02.2026 22:34 Ответить
ця нескінченна перемовна ******* годиться тільки для того, щоб не розлютити деменціозного діда у Білому домі, а інший дід у кремлі міг зберегти свою владу ще декілька рокв.
показать весь комментарий
14.02.2026 22:42 Ответить
зять тр... це що нова посада в ам.істеблишенті? зять тр проводить переговори, як офіційна особа...хм... такого точно ще не було...
то лі ще буде... тобто, зять допущенний до держ.таємниці, уповноважен приймати рішення... зять...
показать весь комментарий
14.02.2026 22:46 Ответить
Не буде там нічого результативного, не вішай лапшу людям на вуха, ніякі переговори ні до чого не приведть!
показать весь комментарий
14.02.2026 22:58 Ответить
Ну для зеленського й нуль є результатом!
показать весь комментарий
14.02.2026 23:14 Ответить
 
 