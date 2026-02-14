Зеленский провел беседу с Уиткоффом и Кушнером: "Рассчитываем, что встречи в Женеве будут результативными"

Президент Владимир Зеленский провел беседу с представителями президента США Дональда Трампа Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером.

Об этом глава государства рассказал в своем телеграм-канале.

Детали разговора

"Провел беседу с представителями президента Трампа Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером перед трехсторонними встречами в Женеве. Рассчитываем, что встречи действительно будут результативными", - подчеркнул президент.

Стороны также обсудили некоторые наработки после встреч в Абу-Даби.

"Не все может быть озвучено по телефону, и наша переговорная команда представит позицию Украины на следующей неделе. Рассказал и о нашей встрече с государственным секретарем США Марко Рубио. Очень ценим, что Америка всегда сохраняет конструктив и готова помогать с защитой жизней", - заявил Зеленский.

Он поблагодарил президента Трампа, его команду и народ Соединенных Штатов за поддержку.

Встреча с Рубио

Напомним, что в субботу, 14 февраля, в Мюнхене президент Владимир Зеленский провел встречу с государственным секретарем США Марко Рубио.

