Зеленский провел беседу с Уиткоффом и Кушнером: "Рассчитываем, что встречи в Женеве будут результативными"
Президент Владимир Зеленский провел беседу с представителями президента США Дональда Трампа Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером.
Об этом глава государства рассказал в своем телеграм-канале
Детали разговора
"Провел беседу с представителями президента Трампа Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером перед трехсторонними встречами в Женеве. Рассчитываем, что встречи действительно будут результативными", - подчеркнул президент.
Стороны также обсудили некоторые наработки после встреч в Абу-Даби.
"Не все может быть озвучено по телефону, и наша переговорная команда представит позицию Украины на следующей неделе. Рассказал и о нашей встрече с государственным секретарем США Марко Рубио. Очень ценим, что Америка всегда сохраняет конструктив и готова помогать с защитой жизней", - заявил Зеленский.
Он поблагодарил президента Трампа, его команду и народ Соединенных Штатов за поддержку.
Встреча с Рубио
Напомним, что в субботу, 14 февраля, в Мюнхене президент Владимир Зеленский провел встречу с государственным секретарем США Марко Рубио.
