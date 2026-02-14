Зеленський провів розмову з Віткоффом і Кушнером: "Розраховуємо, що зустрічі в Женеві будуть результативними"

Президент Володимир Зеленський провів розмову з представниками президента США Дональда Трампа Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером. 

Про це глава держави розповів у своєму телеграм-каналі, повідомляє Цензор.НЕТ.

Деталі розмови

"Провів розмову з представниками президента Трампа Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером перед тристоронніми зустрічами в Женеві. Розраховуємо, що зустрічі дійсно будуть результативними", - наголосив президент.

Сторони також обговорили деякі напрацювання після зустрічей в Абу-Дабі.

"Не все може бути озвучено по телефону, і наша переговорна команда представить позицію України наступного тижня. Розповів і про нашу зустріч із державним секретарем США Марко Рубіо. Дуже цінуємо, що Америка завжди зберігає конструктив і готова допомагати із захистом життів", - заявив Зеленський.

Він подякував президенту Трампу, його команді й народу Сполучених Штатів за підтримку.

Зустріч з Рубіо

Нагадаємо, що у суботу, 14 лютого, у Мюнхені президент Володимир Зеленський провів зустріч із державним секретарем США Марко Рубіо.

Ну поболтать с Витьком и зятьком это дело святое...
14.02.2026 22:34 Відповісти
Балаболізм заради балаболізму
14.02.2026 22:34 Відповісти
ця нескінченна перемовна ******* годиться тільки для того, щоб не розлютити деменціозного діда у Білому домі, а інший дід у кремлі міг зберегти свою владу ще декілька рокв.
14.02.2026 22:42 Відповісти
зять тр... це що нова посада в ам.істеблишенті? зять тр проводить переговори, як офіційна особа...хм... такого точно ще не було...
то лі ще буде... тобто, зять допущенний до держ.таємниці, уповноважен приймати рішення... зять...
14.02.2026 22:46 Відповісти
Не буде там нічого результативного, не вішай лапшу людям на вуха, ніякі переговори ні до чого не приведть!
14.02.2026 22:58 Відповісти
Ну для зеленського й нуль є результатом!
14.02.2026 23:14 Відповісти
15.02.2026 00:55 Відповісти
Що може означати фраза Епштейна "Заворушення в Україні мають надати багато можливостей, багато" у листі до баронеси Аріани де Ротшильд (CEO Edmond de Rothschild Group, швейцарська гілка родини Ротшильдів) 18 березня 2014?
15.02.2026 03:01 Відповісти
 
 