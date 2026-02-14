Зеленський провів розмову з Віткоффом і Кушнером: "Розраховуємо, що зустрічі в Женеві будуть результативними"
Президент Володимир Зеленський провів розмову з представниками президента США Дональда Трампа Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером.
Про це глава держави розповів у своєму телеграм-каналі, повідомляє Цензор.НЕТ.
Деталі розмови
"Провів розмову з представниками президента Трампа Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером перед тристоронніми зустрічами в Женеві. Розраховуємо, що зустрічі дійсно будуть результативними", - наголосив президент.
Сторони також обговорили деякі напрацювання після зустрічей в Абу-Дабі.
"Не все може бути озвучено по телефону, і наша переговорна команда представить позицію України наступного тижня. Розповів і про нашу зустріч із державним секретарем США Марко Рубіо. Дуже цінуємо, що Америка завжди зберігає конструктив і готова допомагати із захистом життів", - заявив Зеленський.
Він подякував президенту Трампу, його команді й народу Сполучених Штатів за підтримку.
Зустріч з Рубіо
Нагадаємо, що у суботу, 14 лютого, у Мюнхені президент Володимир Зеленський провів зустріч із державним секретарем США Марко Рубіо.
то лі ще буде... тобто, зять допущенний до держ.таємниці, уповноважен приймати рішення... зять...