Зеленський провів розмову з Віткоффом і Кушнером: "Розраховуємо, що зустрічі в Женеві будуть результативними"

Президент Володимир Зеленський провів розмову з представниками президента США Дональда Трампа Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером.

Про це глава держави розповів у своєму телеграм-каналі.

Деталі розмови

"Провів розмову з представниками президента Трампа Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером перед тристоронніми зустрічами в Женеві. Розраховуємо, що зустрічі дійсно будуть результативними", - наголосив президент.

Сторони також обговорили деякі напрацювання після зустрічей в Абу-Дабі.

"Не все може бути озвучено по телефону, і наша переговорна команда представить позицію України наступного тижня. Розповів і про нашу зустріч із державним секретарем США Марко Рубіо. Дуже цінуємо, що Америка завжди зберігає конструктив і готова допомагати із захистом життів", - заявив Зеленський.

Він подякував президенту Трампу, його команді й народу Сполучених Штатів за підтримку.

Зустріч з Рубіо

Нагадаємо, що у суботу, 14 лютого, у Мюнхені президент Володимир Зеленський провів зустріч із державним секретарем США Марко Рубіо.

