РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
3831 посетитель онлайн
Новости Мирные переговоры Давление на Россию
2 293 51

Путин не в тюрьме – это самый большой компромисс, на который уже пошел мир, – Зеленский

Зеленский: То, что Путин до сих пор не в тюрьме — это самый большой компромисс, на который уже пошел мир

Президент Владимир Зеленский заявил, что мир уже пошел на самый большой компромисс в отношении России, поскольку глава Кремля Владимир Путин и его окружение до сих пор остаются на свободе.

Об этом он сказал в интервью Politico, сообщает Цензор.НЕТ.

Больше читайте в нашем Telegram-канале

Из США поступают сигналы о компромиссах

По словам Зеленского, он получает сигналы от Вашингтона и главы США Дональда Трампа о необходимости компромисса с РФ.

"С американской стороны, от президента Трампа, поступают сигналы, что сейчас время для компромиссов, что можно сделать несколько шагов вперед. Мы пошли на много компромиссов. Путин и его друзья не сидят в тюрьме. Это самый большой компромисс, на который уже пошел мир", - заявил глава государства.

Читайте также: Зеленский: Отсутствие Европы на переговорах – ошибка

Необходимость давления на РФ 

Президент также рассказал, что Трамп предлагал заключить перемирие и временно заморозить войну. Украина соглашалась на прекращение огня, но, по словам Зеленского, Путин от этого отказался.

Глава государства считает, что так будет продолжаться до тех пор, пока на Путина не будут оказывать реальное давление.

"Конечно, он откажется... Сегодня одна причина, завтра другая причина и так далее. Нам нужно оказывать на него давление... Путин прекратит эту войну, если на него будет оказываться реальное давление", - добавил Зеленский.

Читайте также: Зеленский: Европейцы до сих пор не ввели санкции против атомной энергетики РФ

Автор: 

Зеленский Владимир (23705) путин владимир (12572) россия (98990)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+23
Господи, яке воно недолуге... Йому пишуть дебільні тексти, а воно звично їх проголошує зі сцени.
І як ти уявляєш собі процедуру затримання Пуйла і запроторення його у в'язниця, комік в стилі фарсу?
показать весь комментарий
15.02.2026 19:53 Ответить
+14
А я жодного разу не слухала. А як раптово чую, коли передають якусь його трансляцію на Прямому - переключаю на певний час. Реально спрацьовує блювотний рефлекс)))
показать весь комментарий
15.02.2026 20:13 Ответить
+9
Єрмак, Міндіч, Цукерман, Юзік, Баканов, Татаров, Шурама, та інші теж не у вʼязниці і це схоже на роботу Боневтіка на Пуйла, який теж не у вʼязниці.
показать весь комментарий
15.02.2026 20:06 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Господи, яке воно недолуге... Йому пишуть дебільні тексти, а воно звично їх проголошує зі сцени.
І як ти уявляєш собі процедуру затримання Пуйла і запроторення його у в'язниця, комік в стилі фарсу?
показать весь комментарий
15.02.2026 19:53 Ответить
А я вважаю це класний піддих Трампові з хйлом - мабуть Кислиця текст написав , він круто в ООН "бомбячив" рашку та й замом мінітсра МЗС був в часи Порошенко ...
показать весь комментарий
15.02.2026 20:08 Ответить
Інша справа слухати його , раптом нудить аж до блювоти ...
показать весь комментарий
15.02.2026 20:09 Ответить
А я жодного разу не слухала. А як раптово чую, коли передають якусь його трансляцію на Прямому - переключаю на певний час. Реально спрацьовує блювотний рефлекс)))
показать весь комментарий
15.02.2026 20:13 Ответить
А я іноді себе перевіряю на витривалість - півсвідоміть спрацьовує миттєво ))
показать весь комментарий
15.02.2026 20:16 Ответить
показать весь комментарий
15.02.2026 20:33 Ответить
Зробити можна все. Було б бажання!
показать весь комментарий
15.02.2026 20:11 Ответить
https://ibb.co/CKWdcPpd
показать весь комментарий
15.02.2026 19:54 Ответить
https://ibb.co/N26Q9Qp1
показать весь комментарий
15.02.2026 19:55 Ответить
https://ibb.co/xSK2wkXh
показать весь комментарий
15.02.2026 19:56 Ответить
https://ibb.co/4ZRzt4cc
показать весь комментарий
15.02.2026 19:57 Ответить
Це кажуть наші друзі, знайомі, працівники в магазинах, які знають, що я з України. Пару років тому це було ще не так явно, а зараз вони всі знають що оте недоробло - *******)) Вивчили добре це слово))) І скоро тут будуть величезні маніфестації проти херпіду. Не проти допомоги Україні, а проти крадія янетряпкі)))
показать весь комментарий
15.02.2026 20:07 Ответить
Не отримає, якщо ******* не буде робити реформи і попреться на другий термін. Як тільки воно прохрипить, що точно йде і почнеться реєстрація кандидатів, тоді всім зразу стане зрозуміло, що фальсіфікації неминучі і допомога припинеться аж до оголошення результатів. І якщо дебільні зелохі виберуть його, то з України заберуть навіть все те, що давали)))
показать весь комментарий
15.02.2026 20:17 Ответить
Я не радію. Зебидло казало ж "Хоть паржьом!" Ось вони і ржуть досі таким заразним сміхом, що годі втриматись)) І кожний день все веселіше і веселіше)) Як ото: РФ знищила ракетами виробничу лінію "Фламінго", її вже релокували і відновили, або: Батько генпрокурора Кравченка в 2023 році взяв громадянство РФ, або: Галущенка затримали під час спроби перетнути кордон. Вже не говоримо про тих друзій *******, що втікли (десь біля 40 тварюк) і кому ще воно скасувало громадянство України... ну і так далі... по 10 подібних новин за день.
Ржунімагу)))))
показать весь комментарий
15.02.2026 20:30 Ответить
https://ibb.co/Z6q5vM0s
показать весь комментарий
15.02.2026 20:03 Ответить
Я думав що клоун у нас найвеличніший-а там і свита теж вчиться
показать весь комментарий
15.02.2026 21:25 Ответить
Він мабуть не дуже розуміє значення слова компроміс... Бо впершу чергу, компроміс це відмова від того, що ти можешь зробити, заради поступок від іншої сторони. Чи може "лідер світу" заарештувати путіна чи когось з його оточення? Відповідь думаю очевидна. І ніхто у світі, не буде цього робити! Скоріше "лідера світа" заарештують...
показать весь комментарий
15.02.2026 19:57 Ответить
Ще може скластись ситуація,коли хазяїн і слуга будуть разом-причин більш ніж досить.
показать весь комментарий
15.02.2026 19:57 Ответить
Кто-то или что-то его прижимает. Опять быковать начал, хамло квартальное
показать весь комментарий
15.02.2026 20:04 Ответить
оце так підйоб у бік Чуба. Зараз містер Рудий Чуб закіпить. )
показать весь комментарий
15.02.2026 20:05 Ответить
..якщо одного і другого через стіну закрити за гратами.теж буде не так вже і погано...
показать весь комментарий
15.02.2026 20:05 Ответить
Єрмак, Міндіч, Цукерман, Юзік, Баканов, Татаров, Шурама, та інші теж не у вʼязниці і це схоже на роботу Боневтіка на Пуйла, який теж не у вʼязниці.
показать весь комментарий
15.02.2026 20:06 Ответить
Вот в мене питання -чи вмикає він мозок коли читає те, що йому пишуть? А може дійдемо до тієї стадії, що він як Брежнєв по два рази один і той же текст стане двічі промовляти, якщо йому задвоять паперці?
показать весь комментарий
15.02.2026 20:08 Ответить
Пане , у нього немає мозку , взагалі .
показать весь комментарий
15.02.2026 21:05 Ответить
Зато Зеленский самый лучший тролль. Еще есть генсек НАТО, но он на втором месте.
показать весь комментарий
15.02.2026 20:09 Ответить
Как это ***** не в тюрьме? Оно в тюрьме, которую само и построило... А наша задача удавить его в той тюрьме..
показать весь комментарий
15.02.2026 20:10 Ответить
меншовартісний цап -далекий навіть від цапівсськіх кравєй
показать весь комментарий
15.02.2026 20:21 Ответить
Молодец квнщик. Блеснул остроумием. Выиграл конкурс капитанов. Пять балов.
показать весь комментарий
15.02.2026 20:16 Ответить
А больше никто не участвовал
показать весь комментарий
15.02.2026 20:29 Ответить
Рютте пытался. Но не та весовая категория. Против опыта не поешь
показать весь комментарий
15.02.2026 20:34 Ответить
от тільки не у вʼязниці він поаинен бути , а на шибенеці на майдані де 5-10 млн людей будуть виносити йому вирок , а голова буде забальзамована і виставлена в музеї визвольної війни в Києві щоб весь світ міг приїздити подивитися на найбільшого злодія 21 століття
показать весь комментарий
15.02.2026 20:18 Ответить
Шашличному тому і вигідна війна бо він уже давно там був би
показать весь комментарий
15.02.2026 20:27 Ответить
такі 🤡 лідору племенному торчку ,треба пройти детонсікацію ,в нього вже печінка на морді ліца ,сигналізує катастрофу ...
показать весь комментарий
15.02.2026 20:38 Ответить
а вам не здається шо на цьому заїзді лідорів ЄС ,🤡 це не 🤡 , шось не збігаються фото з мордою обличча , торчок , мабуть двійничксми обзавівся ...
показать весь комментарий
15.02.2026 20:55 Ответить
показать весь комментарий
15.02.2026 21:38 Ответить
показать весь комментарий
15.02.2026 21:39 Ответить
Щоб посадити пукіна, спочатку треба перемогти кацапів. По іншому це не працює.
показать весь комментарий
15.02.2026 21:15 Ответить
Цікаво коли прийде твій час сісти у в'язницю? Там на роки кримінальних справ проти тебе.
показать весь комментарий
15.02.2026 21:20 Ответить
А міндіч гуляє а міндіч шикує
показать весь комментарий
15.02.2026 22:22 Ответить
шото Валодя пошол в разнос
показать весь комментарий
15.02.2026 22:54 Ответить
зелений торчок ,добре знає ,шо йому теж місце у в'язниці ,поруч з хц* лом !!! За Чонгар , за Мелітополь ,Азов , за корупцію , за брехню , та за те шо прийшов в президенти , знав шо йому, як козачку фсб ,треба розрушити Україну ,таке мав завдання , але своїми обдовбаними мізками думав ,шо вправиться по бистрячку ...головне шоб ця па* ло🤡 не чухнуло до племені ...
показать весь комментарий
15.02.2026 23:37 Ответить
 
 