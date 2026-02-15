Путин не в тюрьме – это самый большой компромисс, на который уже пошел мир, – Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил, что мир уже пошел на самый большой компромисс в отношении России, поскольку глава Кремля Владимир Путин и его окружение до сих пор остаются на свободе.

Об этом он сказал в интервью Politico, сообщает Цензор.НЕТ.

Больше читайте в нашем Telegram-канале

Из США поступают сигналы о компромиссах

По словам Зеленского, он получает сигналы от Вашингтона и главы США Дональда Трампа о необходимости компромисса с РФ.

"С американской стороны, от президента Трампа, поступают сигналы, что сейчас время для компромиссов, что можно сделать несколько шагов вперед. Мы пошли на много компромиссов. Путин и его друзья не сидят в тюрьме. Это самый большой компромисс, на который уже пошел мир", - заявил глава государства.

Читайте также: Зеленский: Отсутствие Европы на переговорах – ошибка

Необходимость давления на РФ

Президент также рассказал, что Трамп предлагал заключить перемирие и временно заморозить войну. Украина соглашалась на прекращение огня, но, по словам Зеленского, Путин от этого отказался.

Глава государства считает, что так будет продолжаться до тех пор, пока на Путина не будут оказывать реальное давление.

"Конечно, он откажется... Сегодня одна причина, завтра другая причина и так далее. Нам нужно оказывать на него давление... Путин прекратит эту войну, если на него будет оказываться реальное давление", - добавил Зеленский.

Читайте также: Зеленский: Европейцы до сих пор не ввели санкции против атомной энергетики РФ