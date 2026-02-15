РУС
Новости Санкции ЕС против России
Зеленский: Европейцы до сих пор не ввели санкции против атомной энергетики РФ

Зеленский критикует ЕС за отсутствие санкций против "Росатома"

Президент Владимир Зеленский заявил, что Евросоюз до сих пор не ввел санкции против российской атомной энергетики и людей, работающих в госкомпании "Росатом". Он убежден, что эти ограничения должны были бы иметь определенный эффект.

Об этом глава государства сказал в интервью Politico на Мюнхенской конференции по безопасности, сообщает Цензор.НЕТ.

Отсутствие санкций против атомной энергетики РФ

Зеленский отметил, что европейцы сделали многое, но до сих пор не ввели санкции против российской атомной энергетики, в частности, против "Росатома".

"Европейцы до сих пор не ввели санкции против российской атомной энергетики, против "Росатома", против людей, против их родственников, против их детей, которые живут в Европе, которые живут в США, которые учатся в европейских университетах, которые имеют недвижимость в США.... Убирайтесь в Россию. Езжайте домой. Вы не уважаете никого в США, вы не уважаете правила, вы не уважаете демократию, вы не уважаете Украину, Европу и т.д.", - сказал президент.

Читайте также: Фон дер Ляйен обсудила санкции с сенаторами США: Пора повысить стоимость войны для России

Зеленский Владимир (23705) россия (98990) санкции (1133) Евросоюз (1459) Росатом (9)
Вони ж не лохи
15.02.2026 19:30 Ответить
А Галущенко досі не в тюрмі. Лишень нарешті його спромоглися затримати при спробі втечі закордон.
15.02.2026 19:31 Ответить
Всі винні, тільки ти білий і пухнастий, бл@дь.... Хто вже закриє його писок...
15.02.2026 19:38 Ответить
Ішаку дали нагороду,тепер його понесе по повній
15.02.2026 19:46 Ответить
Тобто він вимагає "санкцій" проти родичів россіян, при цьому сам призначає на ключові посади в державі людей, які мають родичів в рф...

P.s. Як там россійський реактор, який збирались купити?
15.02.2026 19:46 Ответить
Думаю,що він не розуміє,що читає,а прочитане не памятає.Більше ніяк не пояснити всю дурню від потужного
15.02.2026 19:49 Ответить
РФ здатна виробляти тисячу ударних дронів типу "Шахед" на добу, або 350 тисяч на рік на гроші, які отримує від транзиту російської нафти через нафтопровід "Дружба" територією України, заявляє народний депутат України, лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко.
15.02.2026 19:56 Ответить
 
 