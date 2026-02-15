Зеленский: Европейцы до сих пор не ввели санкции против атомной энергетики РФ

Президент Владимир Зеленский заявил, что Евросоюз до сих пор не ввел санкции против российской атомной энергетики и людей, работающих в госкомпании "Росатом". Он убежден, что эти ограничения должны были бы иметь определенный эффект.

Об этом глава государства сказал в интервью Politico на Мюнхенской конференции по безопасности, сообщает Цензор.НЕТ.

Отсутствие санкций против атомной энергетики РФ

Зеленский отметил, что европейцы сделали многое, но до сих пор не ввели санкции против российской атомной энергетики, в частности, против "Росатома".

"Европейцы до сих пор не ввели санкции против российской атомной энергетики, против "Росатома", против людей, против их родственников, против их детей, которые живут в Европе, которые живут в США, которые учатся в европейских университетах, которые имеют недвижимость в США.... Убирайтесь в Россию. Езжайте домой. Вы не уважаете никого в США, вы не уважаете правила, вы не уважаете демократию, вы не уважаете Украину, Европу и т.д.", - сказал президент.

