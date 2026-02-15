РУС
Фон дер Ляйен обсудила санкции с сенаторами США: Пора повысить стоимость войны для России

Фон дер Ляйен обсудила санкции с сенаторами США

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен на полях Мюнхенской конференции по безопасности провела встречу с двухпартийной делегацией сенаторов США, во время которой обсудили санкции против России.

Об этом она написала в соцсети Х, информирует Цензор.НЕТ.

Время повысить стоимость войны для РФ

"Сейчас самое время повысить стоимость войны для России как никогда ранее. Чтобы привести Путина за стол переговоров с реальными намерениями", - говорится в сообщении.

Нужна координация

Фон дер Ляйен отметила, что санкции против России работают, и лучше всего они работают, когда скоординированы.

"20-й пакет европейских санкций еще больше усилит давление путем мер в отношении энергетики, финансовых услуг и торговли, а также путем прекращения обхода санкций. Мы предлагаем полный запрет морских услуг, который может еще больше изолировать Россию и сократить ее доходы от ископаемого топлива, особенно при условии тесной координации с нашими партнерами из G7 и Соединенными Штатами", - добавила она.

санкции (12172) Сенат США (548) Урсула фон дер Ляйен (714)
На життя українцій цим негідникам наплювати..вони вирішують свої проблеми
15.02.2026 11:37 Ответить
Вже??Пора??А які критерії???? Кількість населення ,чи може території?? Чи потрібна "чехія і словакія", чи може чекають на "югославію"???
15.02.2026 11:45 Ответить
🤣🤣🤣
