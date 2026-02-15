Фон дер Ляйен обсудила санкции с сенаторами США: Пора повысить стоимость войны для России
Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен на полях Мюнхенской конференции по безопасности провела встречу с двухпартийной делегацией сенаторов США, во время которой обсудили санкции против России.
Время повысить стоимость войны для РФ
"Сейчас самое время повысить стоимость войны для России как никогда ранее. Чтобы привести Путина за стол переговоров с реальными намерениями", - говорится в сообщении.
Нужна координация
Фон дер Ляйен отметила, что санкции против России работают, и лучше всего они работают, когда скоординированы.
"20-й пакет европейских санкций еще больше усилит давление путем мер в отношении энергетики, финансовых услуг и торговли, а также путем прекращения обхода санкций. Мы предлагаем полный запрет морских услуг, который может еще больше изолировать Россию и сократить ее доходы от ископаемого топлива, особенно при условии тесной координации с нашими партнерами из G7 и Соединенными Штатами", - добавила она.
