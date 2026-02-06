ЕС представил 20-й пакет санкций против РФ: энергетика, финансовые услуги и торговля

Европейская Комиссия представила 20-й пакет санкций против России, который охватывает сферы энергетики, финансовых услуг и торговли.

Об этом сообщила президент ЕК Урсула фон дер Ляйен, информирует Цензор.НЕТ.

Что включает пакет санкций ЕС?

"Новый пакет санкций охватывает энергетику, финансовые услуги и торговлю. В сфере энергетики мы вводим полный запрет на морские услуги для российской сырой нефти", - говорится в заявлении фон дер Ляйен.

Планируется, что эта мера "еще больше сократит доходы России от энергоносителей и затруднит поиск покупателей для ее нефти".

Главное из заявления президента Еврокомиссии о санкциях против России

  • ЕС вводит полный запрет на морские перевозки российской сырой нефти и добавляетв список еще 43 судна, входящих в теневой флот — общее количество достигает 640.
  • Усложняются для России приобретение танкеров для использования теневым флотом, новые запреты на техническое обслуживание танкеров и ледоколов для перевозки СПГ.

"Добавляем в санкционный список еще 20 российских банков и будем принимать меры против криптовалют и платформ, позволяющих торговлю криптовалютами. Нацеливаемся на несколько банков в третьих странах, причастных к содействию незаконной торговле санкционными товарами", - отметила она.

ЕС также вводит новые экспортные запреты – от резины до тракторов и услуг по кибербезопасности на сумму более €360 млн.

"Мы вводим запреты на импорт металлов, химикатов и минералов на €570 млн. Также — ограничения на экспорт товаров и технологий, используемых РФ для боевых действий, таких как материалы для взрывчатки", — говорится в заявлении. 

В ЕС также впервые активируют инструмент борьбы с обходом санкций, запретив экспорт любых машин с числовым программным управлением и радиостанций в юрисдикции, где существует высокий риск реэкспорта этой продукции в Россию.

