ЄС представив 20-й пакет санкцій проти РФ: енергетика, фінансові послуги та торгівля

Європейська Комісія представила 20-й пакет санкцій проти Росії, який охоплює сфери енергетики, фінансових послуг та торгівлі.

Про це повідомила президентка ЄК Урсула фон дер Ляєн, інформує Цензор.НЕТ.

Що містить пакет санкцій ЄС?

"Новий пакет санкцій охоплює енергетику, фінансові послуги та торгівлю. У сфері енергетики ми запроваджуємо повну заборону на морські послуги для російської сирої нафти", - йдеться в заяві фон дер Ляєн.

Планується, що цей захід "ще більше скоротить доходи Росії від енергоносіїв і ускладнить пошук покупців для її нафти".

Головне із заяви президентки Єврокомісії про санкції проти Росії

ЄС запроваджує повну заборону на морські перевезення російської сирої нафти та додає до списку ще 43 судна, що входять до тіньового флоту — загальна кількість сягає 640.

Ускладнюються для Росії придбання танкерів для використання тіньовим флотом, нові заборони на технічне обслуговування танкерів та криголамів для перевезення СПГ.

"Додаємо до санкційного списку ще 20 російських банків і вживатимемо заходів проти криптовалют і платформ, що дозволяють торгівлю криптовалютами. Націлюємося на кілька банків у третіх країнах, причетних до сприяння незаконній торгівлі санкційними товарами", - зазначила вона.

ЄС також вводить нові експортні заборони –– від гуми до тракторів та послуг кібербезпеки на понад €360 млн.

"Ми запроваджуємо заборони на імпорт металів, хімікатів та мінералів на €570 млн. Також — обмеження на експорт товарів та технологій, що використовуються рф для бойових дій, таких як матеріали для вибухівки", - йдеться у заяві.

У ЄС також вперше активують інструмент боротьби з обходом санкцій, заборонивши експорт будь-яких машин з числовим програмним керуванням та радіостанцій до юрисдикцій, де існує високий ризик реекспорту цієї продукції до Росії.

