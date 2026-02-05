Санкції ЄС проти Росії можуть зробити воєнну економіку нестійкою, - О’Салліван

Санкції Євросоюзу, запроваджені у 2014 році, залишаються ключовим елементом підтримки України. В ЄС вважають, що воєнна економіка Росії наближається до критичної межі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив представник ЄС з питань санкцій Девід О'Салліван в інтерв'ю виданню The Guardian.

Він припустив, що протягом 2026 року Росія може опинитися у стані нестійкості, оскільки країна концентрувалася переважно на розвитку воєнної економіки.

Посланець із питань санкцій також зазначив, що "дуже повільно звинувачує країни" у невиконанні рекомендацій ЄС, підкресливши, що "жодна країна, яка не входить до Євросоюзу, не зобов’язана дотримуватися наших санкцій".

Євросоюз наразі намагається переконати інші держави не дозволяти перепродаж європейських товарів до Росії, особливо компонентів, які можуть бути використані для військового озброєння.

Особливу увагу в санкційній політиці приділяють так званому "тіньовому флоту". На думку О’Саллівана, ЄС успішно вжив заходів проти російських суден, що транспортують нафту на ринки Китаю та Індії. Станом на грудень під санкціями ЄС перебуває майже 600 суден.

Санкції ЄС проти РФ: що відомо?

Станом на початок лютого 2026 року ЄС готує 20-й пакет санкцій проти РФ, плануючи прийняти його до чотириріччя повномасштабного вторгнення (24 лютого). Нові обмеження зосереджені на забороні імпорту ключових металів (іридій, родій, платина, мідь), обмеженні енергетичних доходів, боротьбі з "тіньовим флотом" та протидії обходу санкцій.

Станом на початок лютого 2026 року ЄС наклав санкції приблизно на 600 російських суден, намагаючись перекрити доходи від експорту нафти. Спецпредставники ЄС заявляють, що обмеження вже мають "значний вплив" на російську економіку, попри спроби Кремля їх обходити.

