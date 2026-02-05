Санкции ЕС против России могут сделать военную экономику неустойчивой, - О’Салливан
Санкции Евросоюза, введенные в 2014 году, остаются ключевым элементом поддержки Украины. В ЕС считают, что военная экономика России приближается к критической черте.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил представитель ЕС по вопросам санкций Дэвид О'Салливан в интервью изданию The Guardian.
Он предположил, что в течение 2026 года Россия может оказаться в состоянии нестабильности, поскольку страна концентрировалась преимущественно на развитии военной экономики.
Посланник по вопросам санкций также отметил, что "очень медленно обвиняет страны" в невыполнении рекомендаций ЕС, подчеркнув, что "ни одна страна, не входящая в Евросоюз, не обязана соблюдать наши санкции".
Евросоюз сейчас пытается убедить другие государства не разрешать перепродажу европейских товаров в Россию, особенно компонентов, которые могут быть использованы для военного вооружения.
Особое внимание в санкционной политике уделяют так называемому "теневому флоту". По мнению О'Салливана, ЕС успешно принял меры против российских судов, транспортирующих нефть на рынки Китая и Индии. По состоянию на декабрь под санкциями ЕС находится почти 600 судов.
Санкции ЕС против РФ: что известно?
По состоянию на начало февраля 2026 года ЕС готовит 20-й пакет санкций против РФ, планируя принять его к четырехлетию полномасштабного вторжения (24 февраля). Новые ограничения сосредоточены на запрете импорта ключевых металлов (иридий, родий, платина, медь), ограничении энергетических доходов, борьбе с "теневым флотом" и противодействии обходу санкций.
По состоянию на начало февраля 2026 года ЕС наложил санкции примерно на 600 российских судов, пытаясь перекрыть доходы от экспорта нефти. Спецпредставители ЕС заявляют, что ограничения уже оказывают "значительное влияние" на российскую экономику, несмотря на попытки Кремля их обходить.
І тому треба більше санкцій.
@ (мова оригіналу):
В банковской системе заложена бомба замедленного действия, которую они не смогут обезвредить еще 5 лет.
Слишком большие, чтобы упасть
Страх перед крахом гигантов: ЦБ впервые публично допускает сценарий, при котором «Национальные чемпионы» (Газпром, РЖД, Ростех) могут перестать платить по долгам.
Титаны на глиняных ногах: ЦБ боится дефолта госкорпораций.
Суть события: Директор департамента ЦБ Александр Данилов заявил, что проблема концентрации рисков (когда банк выдает слишком много денег одному заемщику) остается острой.
План ЦБ: Снизить этот риск до безопасных 25% капитала... за 5 лет.
Перевод: Сейчас этот показатель зашкаливает. Если один крупный заемщик рухнет сегодня, банк рухнет вместе с ним.
Кто такие «Национальные чемпионы»?
Данилов использует термин «Национальные чемпионы», которые могут "попасть в череду финансовых неприятностей" это крупные корпораций у которых 44 трлн долгов и ЦБ вводит заградительные надбавки.
Признание: ЦБ прямым текстом говорит: «Даже гиганты, которые казались непотопляемыми, могут потребовать реструктуризации (списания) долгов». Это намек на то, что финансовое здоровье «Газпрома» или «Роснефти» при нефти по $35 вызывает ужас у регулятора.
«Исторические причины» - эвфемизм для телефонного права
ЦБ говорит, что концентрация возникла «в силу исторических причин».
Как это было:
Звонили из Кремля в Сбербанк или ВТБ и говорили: «Надо выдать заводу Х триллион рублей на импортозамещение». Банк выдавал, нарушая все нормативы риска, потому что отказать нельзя.
Теперь банк сидит с этим гигантским кредитом. Если завод не отдаст - банк труп.
Пятилетка выживания
Срок в 5 лет для решения проблемы - это признание бессилия.
ЦБ не может заставить Сбербанк или ВТБ прямо сейчас потребовать долги обратно (у заводов нет денег).
ЦБ не может заставить банки продать эти долги другим (дураков нет, никто не хочет брать на себя риски тонущих гигантов, синдикаты не работают).
Стратегия: Тянуть время и надеяться, что «само рассосется» или бюджет спасет.
Штраф за риск:
ЦБ придумал «кнут»: банки, у которых слишком много яиц в одной корзине (один крупный заемщик), будут платить повышенные взносы в АСВ (Страхование вкладов).
Итог: Банки переложат эти расходы на кого? Правильно, на нас с вами (снизят ставки по вкладам или повысят комиссии).
Теперь мы видим полную картину уязвимости:
Снаружи: Банки выглядят крепкими (прибыль, дивиденды).
Внутри: Они держатся на честном слове нескольких «Национальных чемпионов».
Угроза: Дефолт одного такого «чемпиона» (например, из-за санкций или падения цен на сырье) способен пробить брешь в капитале банка, которую не закроют никакие резервы.
Вердикт:
Банковская система россии - это заложник госсектора. Они связаны одной цепью: если тонет госкорпорация, она тянет за собой госбанк. ЦБ это видит, боится, но дает себе 5 лет на то, чтобы "как-нибудь разрулить".
Тож, наразі воєнна користь від цього мосту для логістики військ російських загарбників - не значна.
"... кримський міст ніколи не буде побудований! А якщо, він впаде першої зими... "
@ (мова оригіналу):
Крупнейший по объему строящегося жилья девелопер попросил правительство о спасении.
Группа «Самолет» направила премьер-министру Михаилу Мишустину письмо с просьбой выделить льготный кредит на 48-50 млрд рублей для покрытия части долга. Это первый девелопер из топ-5, оказавшийся в кризисе из-за отмены льготной ипотеки и высокой ключевой ставки.
Полгода назад умер основной акционер «Самолета» Михаил Кенин, чья кончина оказалась в одном ряду не всегда объяснимых смертей топ-менеджеров и акционеров крупных российских компаний после начала войны.
Детали: В письме говорится, что акционеры готовы предоставить государству блокирующий и более пакеты акций компании для участия в управлении с правом обратного выкупа по новой цене, а также обеспечить дополнительное внешнее финансирование в размере до 10 млрд рублей, следует из письма гендиректора компании Анны Акиньшиной (получил РБК).
▪️Цитата: «С учетом корректировки программы льготной ипотеки для исключения невыполнения обязательств перед дольщиками и инвесторами просим рассмотреть в качестве меры поддержки возможность выделения компании льготного кредита или другого стабилизационного инструмента в объеме 50 млрд рублей на срок до трех лет», - написала Акиньшина.
▪️В компании подтвердили факт обращения за господдержкой.
В «Самолете» также отметили, что будут обращаться во все институты госвласти «для дальнейшей устойчивой и эффективной работы компании».
▪️Цитата: «Обращение за поддержкой к государству с целью оптимизации финансирования группы в рамках действующей жесткой денежно-кредитной политики является нормальной рыночной практикой для многих отраслей, тем более для крупных, системообразующих предприятий», - говорится в релизе.
▪️Акиньшина в письме отметила несколько вызовов, с которыми столкнулась компания. Среди них - увеличение расходов по кредитам до 160 млрд рублей из-за изменений принципов льготной ипотеки и роста ключевой ставки, убытки в 43 млрд рублей от «потребительского терроризма» и изъятие крупнейшего проекта в Новой Москве в рамках судебного спора с «недружественной стороной» (Rietumu Banka - по данным «РБК»).
▪️Отметили в письме также смерть основного акционера Михаила Кенина (доля 29,15%). Как пишет РБК, процедура наследования ограничивает возможности по привлечению долгосрочного финансирования.
Масштаб кризиса: «Самолет» является одним из крупнейших девелоперов Москвы и Московской области и крупнейшим в россии застройщиком по объему строящегося жилья, следует из рейтинга «РБК Недвижимость» за февраль. По данным издания, группа возводит 237 жилых домов общей площадью 4,5 млн кв. м. В этом году «Самолет» рассчитывал ввести не менее 1,9 млн кв. м, в том числе 45 тысяч квартир.
▪️На втором месте по объему возводимого жилья идет «ПИК» со 165 домами площадью 3,7 млн кв. м.
▪️Всего в россии возводится 116 млн кв. м жилья. Около трети уже продано на этапе строительства, следует из данных ЦБ.
Справка: Скорректированный чистый долг крупнейшего российского девелопера "Самолет" (по МСФО за 1-е полугодие 2025) - ≈ 350,9 млрд рублей.
Контекст: Проблемы у компании начались после отмены 1 июля 2024 года программы льготной ипотеки и резкого роста ключевой ставки ЦБ.
▪️Сразу после отмены льготной ипотеки основной собственник ГК «Самолет» Михаил Кенин начал искать возможность продать свои активы, сообщал Forbes.
Осенью «Киевская площадь», совладельцем которой называют друга путина Ильгама Рагимова, и миллиардер Год Нисанов вышли из капитала группы.
▪️В августе 2025 года умер Михаил Кенин, причины его смерти не раскрывались.
У русні є якась таємнича властивість увесь час падати на чотири лапки.
Тому закладати в розрахунки те, що вони там впадуть "скоро" - це як ***** вірити у "Кієв за трі дня".
А там і перевибори в Конгрес США пройдуть й Тромб достроково перетвориться на "кульгаву качку" та припинить підігравати *******, бо інакше може позбутись свого крісла до кінця каденції.
Тож, до початку наступного 2027 року рашистський наступ кінцево зупиниться, бо закінчаться гроші на виплати мільйонів рублів по контрактах штурмовиків
Русня теж не думала, що робити, якщо "хохли" за два тижні не здадуться.
Результат - чмобілізація-2022.
Але у них маса велика, пройшли нормально, знайшли адекватне рішення, і тому не мають проблеми з піхотою. Між іншим, друкарський верстат з ци теж допоможе: виплати будуть робити дерев'яними, а потім, коли грошей стане забагато, зроблять як наприкцінці 90-х, деномінацію. Еліті *****, бо у валюті зберігають, а бидло схаває, йому не звикати.
Пекар казав, що нам треба тримати марафонську дистанцію, не розслабляючись.
Якщо це не буде потрібно - дуже добре. А якщо спринт таки перейде у марафон (найбільш імовірно), а ми вже всі сили витратили, бо розраховували на спринт?