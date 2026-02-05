Санкции ЕС против России могут сделать военную экономику неустойчивой, - О’Салливан

Санкции Евросоюза, введенные в 2014 году, остаются ключевым элементом поддержки Украины. В ЕС считают, что военная экономика России приближается к критической черте.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил представитель ЕС по вопросам санкций Дэвид О'Салливан в интервью изданию The Guardian.

Он предположил, что в течение 2026 года Россия может оказаться в состоянии нестабильности, поскольку страна концентрировалась преимущественно на развитии военной экономики.

Посланник по вопросам санкций также отметил, что "очень медленно обвиняет страны" в невыполнении рекомендаций ЕС, подчеркнув, что "ни одна страна, не входящая в Евросоюз, не обязана соблюдать наши санкции".

Евросоюз сейчас пытается убедить другие государства не разрешать перепродажу европейских товаров в Россию, особенно компонентов, которые могут быть использованы для военного вооружения.

Особое внимание в санкционной политике уделяют так называемому "теневому флоту". По мнению О'Салливана, ЕС успешно принял меры против российских судов, транспортирующих нефть на рынки Китая и Индии. По состоянию на декабрь под санкциями ЕС находится почти 600 судов.

Санкции ЕС против РФ: что известно?

По состоянию на начало февраля 2026 года ЕС готовит 20-й пакет санкций против РФ, планируя принять его к четырехлетию полномасштабного вторжения (24 февраля). Новые ограничения сосредоточены на запрете импорта ключевых металлов (иридий, родий, платина, медь), ограничении энергетических доходов, борьбе с "теневым флотом" и противодействии обходу санкций.

По состоянию на начало февраля 2026 года ЕС наложил санкции примерно на 600 российских судов, пытаясь перекрыть доходы от экспорта нефти. Спецпредставители ЕС заявляют, что ограничения уже оказывают "значительное влияние" на российскую экономику, несмотря на попытки Кремля их обходить.

