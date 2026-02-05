УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10707 відвідувачів онлайн
Новини Членство України в ЄС
1 122 26

Україна розраховує на політичне рішення щодо членства у Євросоюзі у 2027 році, - ОП

єс

Україна очікує, що країни Євросоюзу ухвалять політичне рішення про членство держави у блоці у 2027 році.

Про це заявив заступник керівника Офісу Президента України Ігор Жовква, передає Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Переговорні кластери

Жовква провів зустріч із делегацією Комітету Європейського парламенту з безпеки та оборони (SEDE).

Сторони, зокрема, говорили про європейську інтеграцію України. За словами Жовкви, вже в першій половині 2026 року Україна буде повністю готова до відкриття всіх переговорних кластерів.

"Членство України у Європейському Союзі є основою майбутніх гарантій безпеки для України та всієї Європи. Саме тому нам необхідне чітке політичне рішення щодо членства України вже у 2027 році", - заявив він.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Таяні про ідею прискореного вступу України в ЄС: потрібно досягти прогресу

Посилення ППО, ініціатива PURL та SAFE

Під час зустрічі заступник керівника ОП також зазначив, що Україна потребує додаткових ракет для систем ППО для захисту від російських атак. Окрему увагу було приділено ініціативі PURL, за якою Україна закуповує ракети у США.

До програми вже приєдналися 24 країни, а загальний внесок становить 5 млрд доларів. При цьому потреби України на цей рік у межах PURL становлять 15 млрд доларів.

Сторони обговорили підготовку до засідання у форматі "Рамштайн", що заплановане на 12 лютого, а також співробітництво в рамках інструменту SAFE. Сума для потенційних спільних проєктів становить близько 5,2 млрд євро.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вступ України в ЄС у 2027 році - це бажання не лише Зеленського, а й інших держав-членів, - Кос

Що передувало?

  • Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що вступ України до ЄС є ключовою гарантією безпеки.
    "Саме тому ми говоримо про конкретну дату – 2027 рік", - додав він.
  • Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що вступ України до Європейського Союзу 1 січня 2027 року є неможливим.

Автор: 

членство в ЄС (1491) Євросоюз (15053) Жовква Ігор (171)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+10
показати весь коментар
05.02.2026 23:40 Відповісти
+5
І губозакаталку з штучним інтелектом.
показати весь коментар
06.02.2026 01:44 Відповісти
+4
Оп хоче в єс без реформ.
показати весь коментар
05.02.2026 23:34 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Братішка, я вам Потужності приніс...
--- ЗМІ: Росія могла перехопити зв'язок 10 ключових європейських супутників
показати весь коментар
05.02.2026 23:33 Відповісти
Оп хоче в єс без реформ.
показати весь коментар
05.02.2026 23:34 Відповісти
показати весь коментар
05.02.2026 23:40 Відповісти
А ще у ЄС прокурор зветься ПРОКУРАТОР з часів рімських імперій. А де Україна взяла назву ПРОКУРОР ?
показати весь коментар
06.02.2026 00:31 Відповісти
Всі токсичні для адекватних людей, для зЄ це свої радниє
показати весь коментар
06.02.2026 11:18 Відповісти
В Зелю царем ЕС чтобы назначили!
показати весь коментар
05.02.2026 23:41 Відповісти
Ситуація складна, тому народу потрібно значно посилити оптимізм в авральному порядку. Усім вірити в ЄС!
показати весь коментар
05.02.2026 23:42 Відповісти
За що таке благо?
показати весь коментар
05.02.2026 23:43 Відповісти
Це іпсо, в наступному році повний крах російської економіки.
показати весь коментар
05.02.2026 23:56 Відповісти
Жовква - не енергетик і навіть не менежер ефективний.
Він вже років 20-25 інтегрує Україну в ЄС (в нульових ще крутився біля груп та комітетів, де про то співали)
і якщо за стільки років не вийшло, то може то і не його?
Нехай хтось інший спробує...
показати весь коментар
06.02.2026 00:02 Відповісти
Україну в ЄС і НАТО. Кордони 91 года.
Кацапам заборонити мати армію. Хутина в Гаагу. ‼️
показати весь коментар
06.02.2026 00:33 Відповісти
І губозакаталку з штучним інтелектом.
показати весь коментар
06.02.2026 01:44 Відповісти
Тобто ви тут за хутіна ратуєте
показати весь коментар
08.02.2026 02:22 Відповісти
Тобто, треба бути реалістом, а не марити.
показати весь коментар
08.02.2026 03:01 Відповісти
Реалістом- це відкрито працювати на ворога? Що ви і робите
показати весь коментар
08.02.2026 07:43 Відповісти
Реалістом - це розуміти, що у НАТО нас точно не візьмуть, а у ЄС дуже не скоро (і точно не з цією владою).

А щодо ракет у Фламіндіча спитай.
показати весь коментар
08.02.2026 12:19 Відповісти
Ухвалять рішення що Україна має повне політичне право хотіти в ЄС і говорити про це на кожному кроці.
показати весь коментар
06.02.2026 00:45 Відповісти
Двійочник чекає, що йому видадуть диплом після першого курсу без подальшого навчання.
показати весь коментар
06.02.2026 01:43 Відповісти
показати весь коментар
06.02.2026 09:08 Відповісти
Так ваш бізнес, рахунки, маєтки, сім'ї вже в ЄС.
Україні- тоталтьна корупція та пазітівниЄ обісцянки від пазітівних блоХерів. Задовбали.
показати весь коментар
06.02.2026 09:34 Відповісти
 
 