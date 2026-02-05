Україна розраховує на політичне рішення щодо членства у Євросоюзі у 2027 році, - ОП

Україна очікує, що країни Євросоюзу ухвалять політичне рішення про членство держави у блоці у 2027 році.

Про це заявив заступник керівника Офісу Президента України Ігор Жовква, передає Цензор.НЕТ.

Переговорні кластери

Жовква провів зустріч із делегацією Комітету Європейського парламенту з безпеки та оборони (SEDE).

Сторони, зокрема, говорили про європейську інтеграцію України. За словами Жовкви, вже в першій половині 2026 року Україна буде повністю готова до відкриття всіх переговорних кластерів.

"Членство України у Європейському Союзі є основою майбутніх гарантій безпеки для України та всієї Європи. Саме тому нам необхідне чітке політичне рішення щодо членства України вже у 2027 році", - заявив він.

Посилення ППО, ініціатива PURL та SAFE

Під час зустрічі заступник керівника ОП також зазначив, що Україна потребує додаткових ракет для систем ППО для захисту від російських атак. Окрему увагу було приділено ініціативі PURL, за якою Україна закуповує ракети у США.

До програми вже приєдналися 24 країни, а загальний внесок становить 5 млрд доларів. При цьому потреби України на цей рік у межах PURL становлять 15 млрд доларів.

Сторони обговорили підготовку до засідання у форматі "Рамштайн", що заплановане на 12 лютого, а також співробітництво в рамках інструменту SAFE. Сума для потенційних спільних проєктів становить близько 5,2 млрд євро.

