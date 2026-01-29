Вступ України в ЄС у 2027 році - це бажання не лише Зеленського, а й інших держав-членів, - Кос

Вступ України в ЄС у 2027 році: в Єврокомісії прокоментували

Багато держав-членів ЄС хотіли б, щоб Україна вступила до блоку у 2027 році.

Про це заявила європейська комісарка з питань розширення Марта Кос, передає Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП.

Подробиці

За словами Кос, тому щоб Україна стала членом ЄС у 2027 році має передувати велика робота.

"Так, це не лише його бажання (Зеленського. - Ред.). Це також моє бажання і бажання багатьох держав-членів. Але ми побачимо, коли це стане можливим", - сказала єврокомісарка, відповідаючи на питання, чи розділяє вона бажання Зеленського, щоб Україна стала членом ЄС у 2027 році.

Кос пояснила, що спочатку необхідно провести реформи та встановити фундаментальні основи - "інакше країна не розвиватиметься демократично та економічно".

"Тож так, ми працюємо з багатьма державами-членами та моєю командою тут, у Брюсселі, щоб якомога швидше уможливити інтеграцію України до Європейського Союзу", - підсумувала вона.

Що передувало?

  • Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що вступ України до ЄС є ключовою гарантією безпеки.
    "Саме тому ми говоримо про конкретну дату – 2027 рік", - додав він.
  • Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що вступ України до Європейського Союзу 1 січня 2027 року є неможливим.

Топ коментарі
Сама більша економіка ЄС - Німеччина - сказала ні - для чого ці балачки?
29.01.2026 11:20 Відповісти
Мабут так і є. Дуже велика країна зі слабкою економікою, на котру грошей в ЕС не так шоб є. Тому мабуть будуть тягнути резину "стільки скільки буде потрібно"
29.01.2026 11:22 Відповісти
З дуже невеличкою різницею. Зеля хоче обіцянки конкретної дати вступу продовжуючи красти і узурпувати владу після фальсифікації свого переобрання на черговий термін, а ЄС чомусь думає, що Україна буде готова завершити реформи до цього терміну.
29.01.2026 11:43 Відповісти
ТАК А ТОЛКУ??

- Угорщина буде проти і не лише за Орбана
- Словаччина теж
- Польща теж - Волинь, БАндера, зерно -куча ультиматумів які вони покладуть це прям ГАРАНТІЯ
- цілком можливо інші держави і тд
29.01.2026 11:14 Відповісти
Ахласіте весь спісок!
Мабуть ці країни Естонія Литва та Латвія. Та й все.
Для всіх інших ми м'яко кажучи небажані конкуренти в різних секторах, перш за все економіки
29.01.2026 11:16 Відповісти
Скоріше тягар, кий кволий ЄС, не потяне. Не ті часи, коли вони могли собі дозволити, тільки в польскі дороги, інвестувати 700 мільярдів долярів. Та і Україні, по велоикому рахунку, нахіба воно зараз?
29.01.2026 11:19 Відповісти
29.01.2026 11:22 Відповісти
Безтолкові говоруни.
29.01.2026 11:31 Відповісти
Хорош елозить этого не будет!Коррупция в Украине процветает!забудьте об этом на столетия!!!
29.01.2026 12:31 Відповісти
Президент, запустив передвиборчу агітацію, але це повний блеф! Німеччина спустить Україну на гальмах!
29.01.2026 14:13 Відповісти
Хто це так Марту науськав на такий позитивний для України меседж?

Стоп, https://t.me/PresidentPoroshenko/14781 позавчора її обхажував Порошенко... Тоді все зрозуміло....
29.01.2026 15:32
 
 