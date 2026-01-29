Вступ України в ЄС у 2027 році - це бажання не лише Зеленського, а й інших держав-членів, - Кос
Багато держав-членів ЄС хотіли б, щоб Україна вступила до блоку у 2027 році.
Про це заявила європейська комісарка з питань розширення Марта Кос, передає Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП.
Подробиці
За словами Кос, тому щоб Україна стала членом ЄС у 2027 році має передувати велика робота.
"Так, це не лише його бажання (Зеленського. - Ред.). Це також моє бажання і бажання багатьох держав-членів. Але ми побачимо, коли це стане можливим", - сказала єврокомісарка, відповідаючи на питання, чи розділяє вона бажання Зеленського, щоб Україна стала членом ЄС у 2027 році.
Кос пояснила, що спочатку необхідно провести реформи та встановити фундаментальні основи - "інакше країна не розвиватиметься демократично та економічно".
"Тож так, ми працюємо з багатьма державами-членами та моєю командою тут, у Брюсселі, щоб якомога швидше уможливити інтеграцію України до Європейського Союзу", - підсумувала вона.
Що передувало?
- Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що вступ України до ЄС є ключовою гарантією безпеки.
"Саме тому ми говоримо про конкретну дату – 2027 рік", - додав він.
- Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що вступ України до Європейського Союзу 1 січня 2027 року є неможливим.
- Угорщина буде проти і не лише за Орбана
- Словаччина теж
- Польща теж - Волинь, БАндера, зерно -куча ультиматумів які вони покладуть це прям ГАРАНТІЯ
- цілком можливо інші держави і тд
Ахласіте весь спісок!
Мабуть ці країни Естонія Литва та Латвія. Та й все.
Для всіх інших ми м'яко кажучи небажані конкуренти в різних секторах, перш за все економіки
Стоп, позавчора її обхажував Порошенко... Тоді все зрозуміло....