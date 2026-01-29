Вступление Украины в ЕС в 2027 году – это желание не только Зеленского, но и других государств-членов, – Кос

Многие государства-члены ЕС хотели бы, чтобы Украина вступила в блок в 2027 году.

Об этом заявила европейскийкомиссар по вопросам расширения Марта Кос, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЕП.

По словам Кос, чтобы Украина стала членом ЕС в 2027 году, предстоит проделать большую работу.

"Да, это не только его желание (Зеленского. - Ред.). Это также мое желание и желание многих государств-членов. Но мы увидим, когда это станет возможным", - сказала еврокомиссар, отвечая на вопрос, разделяет ли она желание Зеленского, чтобы Украина стала членом ЕС в 2027 году.

Кос объяснила, что сначала необходимо провести реформы и установить фундаментальные основы - "иначе страна не будет развиваться демократически и экономически".

"Поэтому да, мы работаем со многими государствами-членами и моей командой здесь, в Брюсселе, чтобы как можно быстрее сделать возможной интеграцию Украины в Европейский Союз", - подытожила она.

Что предшествовало?

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что вступление Украины в ЕС является ключевой гарантией безопасности.

"Именно поэтому мы говорим о конкретной дате - 2027 год", - добавил он. Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что вступление Украины в Европейский Союз 1 января 2027 года невозможно.

