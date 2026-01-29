Вступление Украины в ЕС в 2027 году – это желание не только Зеленского, но и других государств-членов, – Кос

Вступление Украины в ЕС в 2027 году: в Еврокомиссии прокомментировали

Многие государства-члены ЕС хотели бы, чтобы Украина вступила в блок в 2027 году.

Об этом заявила европейскийкомиссар по вопросам расширения Марта Кос, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЕП.

Подробности

По словам Кос, чтобы Украина стала членом ЕС в 2027 году, предстоит проделать большую работу.

"Да, это не только его желание (Зеленского. - Ред.). Это также мое желание и желание многих государств-членов. Но мы увидим, когда это станет возможным", - сказала еврокомиссар, отвечая на вопрос, разделяет ли она желание Зеленского, чтобы Украина стала членом ЕС в 2027 году.

Кос объяснила, что сначала необходимо провести реформы и установить фундаментальные основы - "иначе страна не будет развиваться демократически и экономически".

"Поэтому да, мы работаем со многими государствами-членами и моей командой здесь, в Брюсселе, чтобы как можно быстрее сделать возможной интеграцию Украины в Европейский Союз", - подытожила она.

Что предшествовало?

  • Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что вступление Украины в ЕС является ключевой гарантией безопасности.
    "Именно поэтому мы говорим о конкретной дате - 2027 год", - добавил он.
  • Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что вступление Украины в Европейский Союз 1 января 2027 года невозможно.

Топ комментарии
Сама більша економіка ЄС - Німеччина - сказала ні - для чого ці балачки?
29.01.2026 11:20 Ответить
Мабут так і є. Дуже велика країна зі слабкою економікою, на котру грошей в ЕС не так шоб є. Тому мабуть будуть тягнути резину "стільки скільки буде потрібно"
29.01.2026 11:22 Ответить
З дуже невеличкою різницею. Зеля хоче обіцянки конкретної дати вступу продовжуючи красти і узурпувати владу після фальсифікації свого переобрання на черговий термін, а ЄС чомусь думає, що Україна буде готова завершити реформи до цього терміну.
29.01.2026 11:43 Ответить
ТАК А ТОЛКУ??

- Угорщина буде проти і не лише за Орбана
- Словаччина теж
- Польща теж - Волинь, БАндера, зерно -куча ультиматумів які вони покладуть це прям ГАРАНТІЯ
- цілком можливо інші держави і тд
29.01.2026 11:14 Ответить
бажання багатьох держав-членів.

Ахласіте весь спісок!
Мабуть ці країни Естонія Литва та Латвія. Та й все.
Для всіх інших ми м'яко кажучи небажані конкуренти в різних секторах, перш за все економіки
29.01.2026 11:16 Ответить
Скоріше тягар, кий кволий ЄС, не потяне. Не ті часи, коли вони могли собі дозволити, тільки в польскі дороги, інвестувати 700 мільярдів долярів. Та і Україні, по велоикому рахунку, нахіба воно зараз?
29.01.2026 11:19 Ответить
Мабут так і є. Дуже велика країна зі слабкою економікою, на котру грошей в ЕС не так шоб є. Тому мабуть будуть тягнути резину "стільки скільки буде потрібно"
29.01.2026 11:22 Ответить
Безтолкові говоруни.
29.01.2026 11:31 Ответить
Хорош елозить этого не будет!Коррупция в Украине процветает!забудьте об этом на столетия!!!
29.01.2026 12:31 Ответить
Президент, запустив передвиборчу агітацію, але це повний блеф! Німеччина спустить Україну на гальмах!
29.01.2026 14:13 Ответить
Хто це так Марту науськав на такий позитивний для України меседж?

Стоп, https://t.me/PresidentPoroshenko/14781 позавчора її обхажував Порошенко... Тоді все зрозуміло....
29.01.2026 15:32 Ответить
 
 