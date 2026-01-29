Вступление Украины в ЕС в 2027 году – это желание не только Зеленского, но и других государств-членов, – Кос
Многие государства-члены ЕС хотели бы, чтобы Украина вступила в блок в 2027 году.
Об этом заявила европейскийкомиссар по вопросам расширения Марта Кос, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЕП.
Подробности
По словам Кос, чтобы Украина стала членом ЕС в 2027 году, предстоит проделать большую работу.
"Да, это не только его желание (Зеленского. - Ред.). Это также мое желание и желание многих государств-членов. Но мы увидим, когда это станет возможным", - сказала еврокомиссар, отвечая на вопрос, разделяет ли она желание Зеленского, чтобы Украина стала членом ЕС в 2027 году.
Кос объяснила, что сначала необходимо провести реформы и установить фундаментальные основы - "иначе страна не будет развиваться демократически и экономически".
"Поэтому да, мы работаем со многими государствами-членами и моей командой здесь, в Брюсселе, чтобы как можно быстрее сделать возможной интеграцию Украины в Европейский Союз", - подытожила она.
Что предшествовало?
- Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что вступление Украины в ЕС является ключевой гарантией безопасности.
"Именно поэтому мы говорим о конкретной дате - 2027 год", - добавил он.
- Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что вступление Украины в Европейский Союз 1 января 2027 года невозможно.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
- Угорщина буде проти і не лише за Орбана
- Словаччина теж
- Польща теж - Волинь, БАндера, зерно -куча ультиматумів які вони покладуть це прям ГАРАНТІЯ
- цілком можливо інші держави і тд
Ахласіте весь спісок!
Мабуть ці країни Естонія Литва та Латвія. Та й все.
Для всіх інших ми м'яко кажучи небажані конкуренти в різних секторах, перш за все економіки
Стоп, https://t.me/PresidentPoroshenko/14781 позавчора її обхажував Порошенко... Тоді все зрозуміло....