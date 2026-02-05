Украина рассчитывает на политическое решение о членстве в Евросоюзе в 2027 году, - ОП

Украина ожидает, что страны Евросоюза примут политическое решение о членстве государства в блоке в 2027 году.

Об этом заявил заместитель руководителя Офиса Президента Украины Игорь Жовква, передает Цензор.НЕТ.

Переговорные кластеры

Жовква провел встречу с делегацией Комитета Европейского парламента по безопасности и обороне (SEDE).

Стороны, в частности, говорили о европейской интеграции Украины. По словам Жовквы, уже в первой половине 2026 года Украина будет полностью готова к открытию всех переговорных кластеров.

"Членство Украины в Европейском Союзе является основой будущих гарантий безопасности для Украины и всей Европы. Именно поэтому нам необходимо четкое политическое решение о членстве Украины уже в 2027 году", - заявил он.

Усиление ПВО, инициатива PURL и SAFE

Во время встречи заместитель руководителя ОП также отметил, что Украина нуждается в дополнительных ракетах для систем ПВО для защиты от российских атак. Отдельное внимание было уделено инициативе PURL, по которой Украина закупает ракеты в США.

К программе уже присоединились 24 страны, а общий взнос составляет 5 млрд долларов. При этом потребности Украины на этот год в рамках PURL составляют 15 млрд долларов.

Стороны обсудили подготовку к заседанию в формате "Рамштайн", запланированному на 12 февраля, а также сотрудничество в рамках инструмента SAFE. Сумма для потенциальных совместных проектов составляет около 5,2 млрд евро.

