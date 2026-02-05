РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11482 посетителя онлайн
Новости Членство Украины в ЕС
1 122 26

Украина рассчитывает на политическое решение о членстве в Евросоюзе в 2027 году, - ОП

єс

Украина ожидает, что страны Евросоюза примут политическое решение о членстве государства в блоке в 2027 году.

Об этом заявил заместитель руководителя Офиса Президента Украины Игорь Жовква, передает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Переговорные кластеры

Жовква провел встречу с делегацией Комитета Европейского парламента по безопасности и обороне (SEDE).

Стороны, в частности, говорили о европейской интеграции Украины. По словам Жовквы, уже в первой половине 2026 года Украина будет полностью готова к открытию всех переговорных кластеров.

"Членство Украины в Европейском Союзе является основой будущих гарантий безопасности для Украины и всей Европы. Именно поэтому нам необходимо четкое политическое решение о членстве Украины уже в 2027 году", - заявил он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Тайани об идее ускоренного вступления Украины в ЕС: нужно достичь прогресса

Усиление ПВО, инициатива PURL и SAFE

Во время встречи заместитель руководителя ОП также отметил, что Украина нуждается в дополнительных ракетах для систем ПВО для защиты от российских атак. Отдельное внимание было уделено инициативе PURL, по которой Украина закупает ракеты в США.

К программе уже присоединились 24 страны, а общий взнос составляет 5 млрд долларов. При этом потребности Украины на этот год в рамках PURL составляют 15 млрд долларов.

Стороны обсудили подготовку к заседанию в формате "Рамштайн", запланированному на 12 февраля, а также сотрудничество в рамках инструмента SAFE. Сумма для потенциальных совместных проектов составляет около 5,2 млрд евро.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вступление Украины в ЕС в 2027 году - это желание не только Зеленского, но и других государств-членов, - Кос

Что предшествовало?

  • Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что вступление Украины в ЕС является ключевой гарантией безопасности.
    "Именно поэтому мы говорим о конкретной дате - 2027 год", - добавил он.
  • Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что вступление Украины в Европейский Союз 1 января 2027 года невозможно.

Автор: 

членство в ЕС (1258) Евросоюз (18063) Жовква Игорь (154)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+10
показать весь комментарий
05.02.2026 23:40 Ответить
+5
І губозакаталку з штучним інтелектом.
показать весь комментарий
06.02.2026 01:44 Ответить
+4
Оп хоче в єс без реформ.
показать весь комментарий
05.02.2026 23:34 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Братішка, я вам Потужності приніс...
--- ЗМІ: Росія могла перехопити зв'язок 10 ключових європейських супутників
показать весь комментарий
05.02.2026 23:33 Ответить
Оп хоче в єс без реформ.
показать весь комментарий
05.02.2026 23:34 Ответить
показать весь комментарий
05.02.2026 23:40 Ответить
А ще у ЄС прокурор зветься ПРОКУРАТОР з часів рімських імперій. А де Україна взяла назву ПРОКУРОР ?
показать весь комментарий
06.02.2026 00:31 Ответить
Всі токсичні для адекватних людей, для зЄ це свої радниє
показать весь комментарий
06.02.2026 11:18 Ответить
В Зелю царем ЕС чтобы назначили!
показать весь комментарий
05.02.2026 23:41 Ответить
Ситуація складна, тому народу потрібно значно посилити оптимізм в авральному порядку. Усім вірити в ЄС!
показать весь комментарий
05.02.2026 23:42 Ответить
За що таке благо?
показать весь комментарий
05.02.2026 23:43 Ответить
Це іпсо, в наступному році повний крах російської економіки.
показать весь комментарий
05.02.2026 23:56 Ответить
Жовква - не енергетик і навіть не менежер ефективний.
Він вже років 20-25 інтегрує Україну в ЄС (в нульових ще крутився біля груп та комітетів, де про то співали)
і якщо за стільки років не вийшло, то може то і не його?
Нехай хтось інший спробує...
показать весь комментарий
06.02.2026 00:02 Ответить
Україну в ЄС і НАТО. Кордони 91 года.
Кацапам заборонити мати армію. Хутина в Гаагу. ‼️
показать весь комментарий
06.02.2026 00:33 Ответить
І губозакаталку з штучним інтелектом.
показать весь комментарий
06.02.2026 01:44 Ответить
Тобто ви тут за хутіна ратуєте
показать весь комментарий
08.02.2026 02:22 Ответить
Тобто, треба бути реалістом, а не марити.
показать весь комментарий
08.02.2026 03:01 Ответить
Реалістом- це відкрито працювати на ворога? Що ви і робите
показать весь комментарий
08.02.2026 07:43 Ответить
Реалістом - це розуміти, що у НАТО нас точно не візьмуть, а у ЄС дуже не скоро (і точно не з цією владою).

А щодо ракет у Фламіндіча спитай.
показать весь комментарий
08.02.2026 12:19 Ответить
Ухвалять рішення що Україна має повне політичне право хотіти в ЄС і говорити про це на кожному кроці.
показать весь комментарий
06.02.2026 00:45 Ответить
Двійочник чекає, що йому видадуть диплом після першого курсу без подальшого навчання.
показать весь комментарий
06.02.2026 01:43 Ответить
показать весь комментарий
06.02.2026 09:08 Ответить
Так ваш бізнес, рахунки, маєтки, сім'ї вже в ЄС.
Україні- тоталтьна корупція та пазітівниЄ обісцянки від пазітівних блоХерів. Задовбали.
показать весь комментарий
06.02.2026 09:34 Ответить
 
 