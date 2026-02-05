Украина рассчитывает на политическое решение о членстве в Евросоюзе в 2027 году, - ОП
Украина ожидает, что страны Евросоюза примут политическое решение о членстве государства в блоке в 2027 году.
Об этом заявил заместитель руководителя Офиса Президента Украины Игорь Жовква, передает Цензор.НЕТ.
Переговорные кластеры
Жовква провел встречу с делегацией Комитета Европейского парламента по безопасности и обороне (SEDE).
Стороны, в частности, говорили о европейской интеграции Украины. По словам Жовквы, уже в первой половине 2026 года Украина будет полностью готова к открытию всех переговорных кластеров.
"Членство Украины в Европейском Союзе является основой будущих гарантий безопасности для Украины и всей Европы. Именно поэтому нам необходимо четкое политическое решение о членстве Украины уже в 2027 году", - заявил он.
Усиление ПВО, инициатива PURL и SAFE
Во время встречи заместитель руководителя ОП также отметил, что Украина нуждается в дополнительных ракетах для систем ПВО для защиты от российских атак. Отдельное внимание было уделено инициативе PURL, по которой Украина закупает ракеты в США.
К программе уже присоединились 24 страны, а общий взнос составляет 5 млрд долларов. При этом потребности Украины на этот год в рамках PURL составляют 15 млрд долларов.
Стороны обсудили подготовку к заседанию в формате "Рамштайн", запланированному на 12 февраля, а также сотрудничество в рамках инструмента SAFE. Сумма для потенциальных совместных проектов составляет около 5,2 млрд евро.
Что предшествовало?
- Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что вступление Украины в ЕС является ключевой гарантией безопасности.
"Именно поэтому мы говорим о конкретной дате - 2027 год", - добавил он.
- Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что вступление Украины в Европейский Союз 1 января 2027 года невозможно.
Він вже років 20-25 інтегрує Україну в ЄС (в нульових ще крутився біля груп та комітетів, де про то співали)
і якщо за стільки років не вийшло, то може то і не його?
Нехай хтось інший спробує...
