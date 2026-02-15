Фон дер Ляєн обговорила санкції із сенаторами США: Час підвищити вартість війни для Росії

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн на полях Мюнхенської безпекової конференції провела зустріч із двопартійною делегацією сенаторів США, під час якої обговорили санкції проти Росії.

Про це вона написала в соцмережі Х, інформує Цензор.НЕТ.

Час підвищити вартість війни для РФ

"Зараз саме час підвищити вартість війни для Росії як ніколи раніше. Щоб привести Путіна за стіл переговорів зі справжніми намірами", - йдеться в повідомленні.

Потрібна координація

Фон дер Ляєн зауважила, що санкції проти Росії працюють, і найкраще вони працюють, коли скоординовані.

"20-й пакет європейських санкцій ще більше посилить тиск шляхом заходів щодо енергетики, фінансових послуг і торгівлі, а також шляхом припинення обходу санкцій. Ми пропонуємо повну заборону морських послуг, яка може ще більше ізолювати Росію та скоротити її доходи від викопного палива, особливо за умови тісної координації з нашими партнерами з G7 та Сполученими Штатами", - додала вона.

санкції (13178) Сенат США (644) фон дер Ляєн Урсула (991)
На життя українцій цим негідникам наплювати..вони вирішують свої проблеми
15.02.2026 11:37 Відповісти
Вже??Пора??А які критерії???? Кількість населення ,чи може території?? Чи потрібна "чехія і словакія", чи може чекають на "югославію"???
15.02.2026 11:45 Відповісти
🤣🤣🤣
15.02.2026 11:47 Відповісти
Тобто раніше ціна не була високою?
А як же ото всьо... оті безпекові договори імені НайНайя Голоборотьковича....
15.02.2026 12:20 Відповісти
Обговорили то обговорили, а що вирішили? Знову казали-балакали, а потім сіли та й заплакали?
15.02.2026 12:58 Відповісти
https://spektrnews.in.ua/news/novosti-iz-ssha-glavnoe-k-koncu-nedeli-subbota-14-fevralya-2026---igor-aizenberg/184425#gsc.tab=0 професор Манхеттенського універу Ігор Айзенберг про Трампа і переговори:
О предстоящих переговорах в Женеве. Ждать от них чего-то в любом случае невозможно. Переговоры эти - это дипломатическая борьба Украины и России за то, чтобы Трамп не делал ничего в пользу другой стороны. То, что российских переговорщиков снова возглавит ничего не решающий пропагандист путинского «курса истории» Мединский, говорит о том, что путин вообще не собирается обсуждать на этих переговорах что бы то ни было, даже технические параметры гипотетического прекращения огня.
Женева - любимое место еще советских переговорщиков, которые годами вели там переговоры с американскими делегациями о сокращении вооружений, о прекращении «с сохранением лица» своей агрессии в Афганистане. Советские участники тех переговоров были, вероятно, счастливы, и мечтали, чтобы переговоры, как и их поездки в Женеву, продолжались бесконечно долго.
Единственное, о чем можно было раньше договориться с Мединским, - это об обмене военнопленных.
А американский реальный коллективный государственный секретарь «Виткофф-Кушнер» будет вести в Женеве одновременно переговоры с Украиной и Россией и с Ираном о его ядерной и ракетной программах.
15.02.2026 14:16 Відповісти
Чотири роки війни, а час підвищити ціну тільки зараз. І то -підвищити, а не зламати кацапів...
15.02.2026 15:36 Відповісти
 
 