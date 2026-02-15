Фон дер Ляєн обговорила санкції із сенаторами США: Час підвищити вартість війни для Росії

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн на полях Мюнхенської безпекової конференції провела зустріч із двопартійною делегацією сенаторів США, під час якої обговорили санкції проти Росії.

Про це вона написала в соцмережі Х, інформує Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Час підвищити вартість війни для РФ

"Зараз саме час підвищити вартість війни для Росії як ніколи раніше. Щоб привести Путіна за стіл переговорів зі справжніми намірами", - йдеться в повідомленні.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Зеленський зустрівся із сенаторами Конгресу США в Мюнхені: Говорили про тиск на РФ та гарантії безпеки для України. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Потрібна координація

Фон дер Ляєн зауважила, що санкції проти Росії працюють, і найкраще вони працюють, коли скоординовані.

"20-й пакет європейських санкцій ще більше посилить тиск шляхом заходів щодо енергетики, фінансових послуг і торгівлі, а також шляхом припинення обходу санкцій. Ми пропонуємо повну заборону морських послуг, яка може ще більше ізолювати Росію та скоротити її доходи від викопного палива, особливо за умови тісної координації з нашими партнерами з G7 та Сполученими Штатами", - додала вона.

Також читайте: ЄС представив 20-й пакет санкцій проти РФ: енергетика, фінансові послуги та торгівля