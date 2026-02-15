Санкції ЄС проти Росії
Зеленський: Європейці досі не запровадили санкції проти атомної енергетики РФ

Президент Володимир Зеленський заявив, що Євросоюз досі не запровадив санкції проти російської атомної енергетики та людей, які працюють у держкомпанії "Росатом". Він переконаний, що ці обмеження мали б певний ефект.

Про це глава держави сказав в інтерв'ю Politico на Мюнхенській безпековій конференції, повідомляє Цензор.НЕТ.

Відсутність санкцій проти атомної енергетики РФ

Зеленський зазначив, що європейці зробили багато, але досі не запровадили санкції проти російської атомної енергетики, зокрема, проти "Росатома".

"Європейці досі не запровадили санкції проти російської атомної енергетики, проти "Росатома", проти людей, проти їхніх родичів, проти їхніх дітей, які живуть в Європі, які живуть у США, які навчаються в європейських університетах, які мають нерухомість у США.... Забирайтеся до Росії. Їдьте додому. Ви не поважаєте нікого в США, ви не поважаєте правила, ви не поважаєте демократію, ви не поважаєте Україну, Європу тощо",- сказав президент.

Вони ж не лохи
15.02.2026 19:30 Відповісти
А Галущенко досі не в тюрмі. Лишень нарешті його спромоглися затримати при спробі втечі закордон.
15.02.2026 19:31 Відповісти
Всі винні, тільки ти білий і пухнастий, бл@дь.... Хто вже закриє його писок...
15.02.2026 19:38 Відповісти
Ішаку дали нагороду,тепер його понесе по повній
15.02.2026 19:46 Відповісти
Тобто він вимагає "санкцій" проти родичів россіян, при цьому сам призначає на ключові посади в державі людей, які мають родичів в рф...

P.s. Як там россійський реактор, який збирались купити?
15.02.2026 19:46 Відповісти
Думаю,що він не розуміє,що читає,а прочитане не памятає.Більше ніяк не пояснити всю дурню від потужного
15.02.2026 19:49 Відповісти
РФ здатна виробляти тисячу ударних дронів типу "Шахед" на добу, або 350 тисяч на рік на гроші, які отримує від транзиту російської нафти через нафтопровід "Дружба" територією України, заявляє народний депутат України, лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко.
15.02.2026 19:56 Відповісти
 
 