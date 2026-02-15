Зеленський: Європейці досі не запровадили санкції проти атомної енергетики РФ

Президент Володимир Зеленський заявив, що Євросоюз досі не запровадив санкції проти російської атомної енергетики та людей, які працюють у держкомпанії "Росатом". Він переконаний, що ці обмеження мали б певний ефект.

Про це глава держави сказав в інтерв'ю Politico на Мюнхенській безпековій конференції, повідомляє Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Відсутність санкцій проти атомної енергетики РФ

Зеленський зазначив, що європейці зробили багато, але досі не запровадили санкції проти російської атомної енергетики, зокрема, проти "Росатома".

"Європейці досі не запровадили санкції проти російської атомної енергетики, проти "Росатома", проти людей, проти їхніх родичів, проти їхніх дітей, які живуть в Європі, які живуть у США, які навчаються в європейських університетах, які мають нерухомість у США.... Забирайтеся до Росії. Їдьте додому. Ви не поважаєте нікого в США, ви не поважаєте правила, ви не поважаєте демократію, ви не поважаєте Україну, Європу тощо",- сказав президент.

Читайте також: Фон дер Ляєн обговорила санкції із сенаторами США: Час підвищити вартість війни для Росії