Российские обстрелы подвели Киев к грани катастрофы, - Кличко
Из-за интенсивных российских обстрелов в течение последних двух месяцев Киев оказался на грани гуманитарной катастрофы.
Об этом мэр Киева Виталий Кличко рассказал изданию Financial Times, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Экономическую правду".
Столица - на грани катастрофы
Он сказал Financial Times, что непрерывные российские авиаудары по критической инфраструктуре в течение последних двух месяцев "подвели Киев к грани катастрофы".
Сейчас вопрос будущего нашей страны - выживем ли мы как независимая страна или нет - все еще открыт", - сказал Кличко.
Самая суровая зима
3,5 млн жителей столицы переживают самую суровую зиму с начала полномасштабного вторжения Москвы. Температура опускалась ниже минус 20 градусов, а Киев покрыт толстым слоем льда и снега. Россия усугубила трудности горожан, запустив одновременно сотни ракет и дронов, что привело к масштабным отключениям электричества, отопления и воды.
Бомбардировки были направлены по трем крупным электростанциям, от которых зависит централизованное отопление Киева, а также по другим энергетическим объектам по всей стране.
