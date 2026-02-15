РУС
Российские обстрелы подвели Киев к грани катастрофы, - Кличко

тец киева после обстрела

Из-за интенсивных российских обстрелов в течение последних двух месяцев Киев оказался на грани гуманитарной катастрофы.

Об этом мэр Киева Виталий Кличко рассказал изданию Financial Times, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Экономическую правду".

Столица - на грани катастрофы

Он сказал Financial Times, что непрерывные российские авиаудары по критической инфраструктуре в течение последних двух месяцев "подвели Киев к грани катастрофы".

Сейчас вопрос будущего нашей страны - выживем ли мы как независимая страна или нет - все еще открыт", - сказал Кличко.

Самая суровая зима

3,5 млн жителей столицы переживают самую суровую зиму с начала полномасштабного вторжения Москвы. Температура опускалась ниже минус 20 градусов, а Киев покрыт толстым слоем льда и снега. Россия усугубила трудности горожан, запустив одновременно сотни ракет и дронов, что привело к масштабным отключениям электричества, отопления и воды.

Бомбардировки были направлены по трем крупным электростанциям, от которых зависит централизованное отопление Киева, а также по другим энергетическим объектам по всей стране.

Ага, разом з міндічами...і іншими почтєнними ліцами
показать весь комментарий
15.02.2026 11:43 Ответить
Головне шоб європа була захищеня щитом
показать весь комментарий
15.02.2026 11:54 Ответить
Чому не запитали ,що думає він з приводу того,що жодне москальське місто мільйонник не доведено Україною до межі гуманітарної катастрофи?
показать весь комментарий
15.02.2026 11:44 Ответить
Катастрофа почалася з 2019
Просто у неї різні етапи з різними наслідками
показать весь комментарий
15.02.2026 11:47 Ответить
Та й до 19 року київ був як клоака
показать весь комментарий
15.02.2026 11:55 Ответить
В твої збочиних фантазіях??
показать весь комментарий
15.02.2026 12:01 Ответить
Ти мабуть бачив Київ тільки на картинках для баранів🤣🤣
показать весь комментарий
15.02.2026 12:06 Ответить
Два роки тому багаторівневі захисти привели в ще раніше в 2019 році вирок!
показать весь комментарий
15.02.2026 11:48 Ответить
Все почалось, з обрання Зеленого Голобородька...
показать весь комментарий
15.02.2026 12:08 Ответить
 
 