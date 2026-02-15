Российские обстрелы подвели Киев к грани катастрофы, - Кличко

Из-за интенсивных российских обстрелов в течение последних двух месяцев Киев оказался на грани гуманитарной катастрофы.

Об этом мэр Киева Виталий Кличко рассказал изданию Financial Times, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Экономическую правду".

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Столица - на грани катастрофы

Он сказал Financial Times, что непрерывные российские авиаудары по критической инфраструктуре в течение последних двух месяцев "подвели Киев к грани катастрофы".

Сейчас вопрос будущего нашей страны - выживем ли мы как независимая страна или нет - все еще открыт", - сказал Кличко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Еще 1100 многоэтажек Киева снова с теплом, - Кличко

Самая суровая зима

3,5 млн жителей столицы переживают самую суровую зиму с начала полномасштабного вторжения Москвы. Температура опускалась ниже минус 20 градусов, а Киев покрыт толстым слоем льда и снега. Россия усугубила трудности горожан, запустив одновременно сотни ракет и дронов, что привело к масштабным отключениям электричества, отопления и воды.

Бомбардировки были направлены по трем крупным электростанциям, от которых зависит централизованное отопление Киева, а также по другим энергетическим объектам по всей стране.

Читайте также: Обыски блокируют работу коммунальщиков, восстанавливающих теплоснабжение после российских обстрелов, - Кличко