Обыски блокируют работу коммунальщиков, которые занимаются возобновлением теплоснабжения после российских обстрелов, - Кличко

Обыски в КП "Киевтеплоэнерго", которые начались сразу после очередного обстрела, парализовали работу предприятия, которое восстанавливает теплоснабжение в жилых домах.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в эфире телеканала "Киев 24".

"Сегодня 30 работников "Киевтеплоэнерго" пришли на работу – выемка документов. Работников у нас крайне мало, многие мобилизованы, один работает за троих. Но вместо того, чтобы заниматься восстановлением систем жизнеобеспечения, помогать людям, они вынуждены заниматься сейчас бумагами. Честно говоря, слов нет. У меня такое впечатление, что политика даже в такое сложное время играет роль для центральной власти", - сказал Виталий Кличко.

Детали

Как сообщили в КГГА, 12 и 13 февраля силовики пришли с обысками в головной офис КП "Киевтеплоэнерго", что является грубым процессуальным нарушением. Работа предприятия была парализована. Под угрозой - возобновление теплоснабжения для 2600 домов, оказавшихся без тепла из-за российской атаки.

"Показательно, что обыск начался на утро сразу после обстрела. Именно в это время КП "Киевтеплоэнерго" оценивало последствия попаданий и мобилизовывало весь возможный персонал для ликвидации последствий разрушений непосредственно на энергообъектах. Остановка работы головного офиса парализовала все предприятие в один из самых критических дней для Киева. В условиях, когда после обстрелов важна каждая минута, чтобы минимизировать последствия атаки и сохранить уцелевшее оборудование, из-за действий правоохранителей вынужденно остановились важные для энергобезопасности Киева процессы", - подчеркивают в КГГА.

Политический характер обысков

Это уже 103-е по счету процессуальные действия на предприятии с начала широкомасштабного вторжения, уточняют в мэрии. В КП считают, что обыски носят политический характер. Причем силовики собирают все документы, хоть как-то связанные с подготовкой к отопительному сезону или восстановлением энергетики.

"Восстановление изъятых документов займет значительное время, что затормозит проведение восстановительных работ и подключение нового оборудования. Создается впечатление, что правоохранители сознательно выбирают время после обстрелов, чтобы максимально дестабилизировать работу предприятия. Их не остановил даже тот факт, что в это время работники головного офиса формировались в экстренные дополнительные бригады для разбора завалов на ТЭЦ. А перед зданием стояли автобусы, готовые ехать к месту событий", - говорится в сообщении КГГА.

Замедление процесса возвращения тепла

Такое пренебрежение правоохранителей к безопасности всего города и его жителей и сознательное торможение процесса возврата тепла расценивается предприятием как осознанное политическое давление. Но в этот раз его заложниками стали не только энергетики, но и сотни тысяч киевских семей, которые мерзнут в своих квартирах, подчеркивают в столичной мэрии.

Что предшествовало?

Как сообщалось, в результате российских обстрелов в ночь на 12 февраля без тепла оказались 2600 домов. Еще 1100 многоэтажкам до сих пор не удалось вернуть теплоснабжение после прошлых обстрелов.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко проинформировал, что за 4 года против городской власти Киева возбуждено 1600 уголовных дел. При этом только 8 дел дошли до суда, а судебные приговоры получили всего 2 дела.

