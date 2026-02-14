РУС
Новости Ситуация с отоплением в Киеве
937 20

Обыски блокируют работу коммунальщиков, которые занимаются возобновлением теплоснабжения после российских обстрелов, - Кличко

Обыски в Киевтеплоэнерго

Обыски в КП "Киевтеплоэнерго", которые начались сразу после очередного обстрела, парализовали работу предприятия, которое восстанавливает теплоснабжение в жилых домах.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в эфире телеканала "Киев 24".

"Сегодня 30 работников "Киевтеплоэнерго" пришли на работу – выемка документов. Работников у нас крайне мало, многие мобилизованы, один работает за троих. Но вместо того, чтобы заниматься восстановлением систем жизнеобеспечения, помогать людям, они вынуждены заниматься сейчас бумагами. Честно говоря, слов нет. У меня такое впечатление, что политика даже в такое сложное время играет роль для центральной власти", - сказал Виталий Кличко.

Детали

Как сообщили в КГГА, 12 и 13 февраля силовики пришли с обысками в головной офис КП "Киевтеплоэнерго", что является грубым процессуальным нарушением. Работа предприятия была парализована. Под угрозой - возобновление теплоснабжения для 2600 домов, оказавшихся без тепла из-за российской атаки.

Читайте также: СБУ второй день подряд проводит обыски в "Киевтеплоэнерго", работа предприятия парализована, – КГГА

"Показательно, что обыск начался на утро сразу после обстрела. Именно в это время КП "Киевтеплоэнерго" оценивало последствия попаданий и мобилизовывало весь возможный персонал для ликвидации последствий разрушений непосредственно на энергообъектах. Остановка работы головного офиса парализовала все предприятие в один из самых критических дней для Киева. В условиях, когда после обстрелов важна каждая минута, чтобы минимизировать последствия атаки и сохранить уцелевшее оборудование, из-за действий правоохранителей вынужденно остановились важные для энергобезопасности Киева процессы", - подчеркивают в КГГА.

Политический характер обысков

Это уже 103-е по счету процессуальные действия на предприятии с начала широкомасштабного вторжения, уточняют в мэрии. В КП считают, что обыски носят политический характер. Причем силовики собирают все документы, хоть как-то связанные с подготовкой к отопительному сезону или восстановлением энергетики.

Читайте также: После обстрелов 9 января открыто срочное уголовное производство в отношении "Киевтеплоэнерго" и других коммунальщиков, - Кличко

"Восстановление изъятых документов займет значительное время, что затормозит проведение восстановительных работ и подключение нового оборудования. Создается впечатление, что правоохранители сознательно выбирают время после обстрелов, чтобы максимально дестабилизировать работу предприятия. Их не остановил даже тот факт, что в это время работники головного офиса формировались в экстренные дополнительные бригады для разбора завалов на ТЭЦ. А перед зданием стояли автобусы, готовые ехать к месту событий", - говорится в сообщении КГГА.

Замедление процесса возвращения тепла

Такое пренебрежение правоохранителей к безопасности всего города и его жителей и сознательное торможение процесса возврата тепла расценивается предприятием как осознанное политическое давление. Но в этот раз его заложниками стали не только энергетики, но и сотни тысяч киевских семей, которые мерзнут в своих квартирах, подчеркивают в столичной мэрии.

Что предшествовало?

Как сообщалось, в результате российских обстрелов в ночь на 12 февраля без тепла оказались 2600 домов. Еще 1100 многоэтажкам до сих пор не удалось вернуть теплоснабжение после прошлых обстрелов. 

Ранее мэр Киева Виталий Кличко проинформировал, что за 4 года против городской власти Киева возбуждено 1600 уголовных дел. При этом только 8 дел дошли до суда, а судебные приговоры получили всего 2 дела.

Читайте: Работник "Киевтеплоэнерго" умер во время работы на объекте критической инфраструктуры, - КГГА

Автор: 

Кличко Виталий (4751) обыск (1993) ТЭЦ (161) Киевтеплоэнерго (30)
Топ комментарии
+10
Яке там тепло, кому? Вавє кампрамат нужєн на Кличко
показать весь комментарий
14.02.2026 09:43 Ответить
+7
Зеленський поводиться , як кремлівська шавка в Украіні 😡
показать весь комментарий
14.02.2026 09:45 Ответить
+4
Там ще й пробують асфальт, прямо на сніг, клапсти...
показать весь комментарий
14.02.2026 09:46 Ответить
На прибирання снігу скільки грошей списали?
показать весь комментарий
14.02.2026 09:44 Ответить
В Канаді мешканці та власники бізнесу зобов'язані самостійно очищати тротуари та під'їзні шляхи біля своїх будинків та офісів, інакше передбачені штрафи.
показать весь комментарий
14.02.2026 10:28 Ответить
Пердь в калюжу 😁
показать весь комментарий
14.02.2026 10:29 Ответить
Чому як?
показать весь комментарий
14.02.2026 09:59 Ответить
Так, правильно: зеленський - кремлівська шавка в Україні 😡
показать весь комментарий
14.02.2026 10:30 Ответить
взагалі то жабо-гадюкінг, в кожного з керманичів свою зона і своя міра відповідальності
показать весь комментарий
14.02.2026 10:41 Ответить
У кожного наказу є прізвище. Що це за абстрактні волання у стилі Тимошенко: "Люди добрі, що ж це робиться!"
показать весь комментарий
14.02.2026 09:51 Ответить
якщо хтось не знає прізвищ голови поліції міста Києва, області і України загалом, то пошук в гуглі йому в поміч!
показать весь комментарий
14.02.2026 10:32 Ответить
Є така хвороба нетримання "аби щось ляпнути". Те, що ви навіть не в курсі, що обшуки проводила СБУ, лише підтверджує притрушену подачу інформації у новині.
показать весь комментарий
14.02.2026 10:37 Ответить
Обшуки в офісі, а роботяги працють на будинках.
показать весь комментарий
14.02.2026 10:32 Ответить
Кличко маніпулює і бреше. Я працював в Київтеплоенерго багато років. Від обшуків у центральному офісі проведення відновлювальних робіт не залежить. Просто ця скотина обкрадала Київ усі ці роки.
показать весь комментарий
14.02.2026 10:32 Ответить
А детальніше можно - як саме обкрадав Кличко "усі ці роки"?
показать весь комментарий
14.02.2026 10:53 Ответить
Дуже просто..використовується ім'я видатної людини в галузі спорту, а за спиною роблять все що захочуть..Кличко проконтролювати їх не може..тут потрібен бандюга-господарник що в цій галузі як то кажуть собаку з'їв і який краде як то кажуть в міру і не дозволяє підлеглим нахабніти...в цій галузі інакше ніяк
показать весь комментарий
14.02.2026 11:07 Ответить
я не розумію одного - оті чолов'яги що на морозі лагодять труби і оті ....що з паперами(а точніше електронними документами) вошкаються то одні й ті самі люди?
показать весь комментарий
14.02.2026 10:39 Ответить
Зеленський - шістка Кремля? Інакше ці дії зеленої влади важко розцінити...
показать весь комментарий
14.02.2026 11:23 Ответить
 
 