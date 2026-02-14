Обшуки блокують роботу комунальників, які відновлюють теплопостачання після російських обстрілів, - Кличко

Обшуки в КП "Київтеплоенерго", які розпочалися одразу після чергового обстрілу, паралізували роботу підприємства, яке відновлює теплопостачання у житлових будинках.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив мер Києва Віталій Кличко в ефірі телеканалу "Київ 24".

"Сьогодні 30 працівників "Київтеплоенерго" прийшли на роботу - виїмка документів. Працівників у нас вкрай мало, велика кількість мобілізовані, один працює за трьох. Але замість того, щоб займатися відновленням систем життєзабезпечення, допомагати людям, вони змушені займатися зараз паперами. Відверто кажучи, слів нема. У мене таке враження, що політика навіть і в такий складний час грає роль для центральної влади", - сказав Кличко.

Деталі

Як повідомили в КМДА, 12 та 13 лютого силовики прийшли з обшуками до головного офісу КП "Київтеплоенерго", що є грубим процесуальним порушенням. Робота підприємства була паралізована. Під загрозою - відновлення теплопостачання для 2600 будинків, що опинилися без тепла через російську атаку.

Показово, що обшук розпочали на ранок одразу після обстрілу. Саме в цей час КП "Київтеплоенерго" оцінювало наслідки влучань та мобілізовувало увесь можливий персонал для ліквідації наслідків руйнувань безпосередньо на енергооб’єктах. Зупинка роботи головного офісу паралізувала усе підприємство в один з найкритичніших днів для Києва. В умовах, коли після обстрілів важлива кожна хвилина, щоб мінімізувати наслідки атаки та зберегти вціліле обладнання, через дії правоохоронців вимушено зупинились важливі для енергобезпеки Києва процеси", - підкреслюють в КМДА.

Політичний характер обшуків

Це вже 103-і за рахунком процесуальні дії на підприємстві з початку широкомасштабного вторгнення, уточнюють в мерії. В КП вважають, що обшуки носять політичний характер. Причому силовики збирають усі документи, які хоч якось пов’язані з підготовкою до опалювального сезону або відновленням енергетики.

"Відновлення вилучених документів займе значний час, що загальмує проведення відновлювальних робіт і підключення нового обладнання. Складається враження, що правоохоронці свідомо обирають час після обстрілів, щоб максимально дестабілізувати роботу підприємства. Їх не зупинив навіть той факт, що саме у цей час працівники головного офісу формувались в екстрені додаткові бригади для розбору завалів на ТЕЦ. А перед будівлею стояли автобуси, що готові були рушати до місця подій", - йдеться у повідомленні КМДА.

Гальмування процесу повернення тепла

Таке нехтування правоохоронцями безпекою всього міста та його мешканців і свідоме гальмування процесу повернення тепла розцінюється підприємством як свідомий політичний тиск. Але цього разу його заручниками стали не тільки енергетики, а й сотні тисяч київських родин, які мерзнуть у своїх квартирах, підкреслюють у столичній мерії.

Що передувало?

Як повідомлялося, внаслідок російського обстрілу в ніч проти 12 лютого без тепла опинилися 2600 будинків. Ще 1100 багатоповерхівкам досі не вдалося повернути теплопостачання після минулих обстрілів.

Раніше мер Києва Віталій Кличко поінформував, що за 4 роки проти міської влади Києва відкрито 1600 кримінальних справ. При цьому лише 8 справ дійшли до суду, а судові вироки отримали лише 2 справи.

