Обшуки блокують роботу комунальників, які відновлюють теплопостачання після російських обстрілів, - Кличко

Обшуки у Київтеплоенерго

Обшуки в КП "Київтеплоенерго", які розпочалися одразу після чергового обстрілу, паралізували роботу підприємства, яке відновлює теплопостачання у житлових будинках.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив мер Києва Віталій Кличко в ефірі телеканалу "Київ 24".

"Сьогодні 30 працівників "Київтеплоенерго" прийшли на роботу - виїмка документів. Працівників у нас вкрай мало, велика кількість мобілізовані, один працює за трьох. Але замість того, щоб займатися відновленням систем життєзабезпечення, допомагати людям, вони змушені займатися зараз паперами. Відверто кажучи, слів нема. У мене таке враження, що політика навіть і в такий складний час грає роль для центральної влади", - сказав Кличко.

Як повідомили в КМДА, 12 та 13 лютого силовики прийшли з обшуками до головного офісу КП "Київтеплоенерго", що є грубим процесуальним порушенням. Робота підприємства була паралізована. Під загрозою - відновлення теплопостачання для 2600 будинків, що опинилися без тепла через російську атаку.

Показово, що обшук розпочали на ранок одразу після обстрілу. Саме в цей час КП "Київтеплоенерго" оцінювало наслідки влучань та мобілізовувало увесь можливий персонал для ліквідації наслідків руйнувань безпосередньо на енергооб’єктах. Зупинка роботи головного офісу паралізувала усе підприємство в один з найкритичніших днів для Києва. В умовах, коли після обстрілів важлива кожна хвилина, щоб мінімізувати наслідки атаки та зберегти вціліле обладнання, через дії правоохоронців вимушено зупинились важливі для енергобезпеки Києва процеси", - підкреслюють в КМДА.

Це вже 103-і за рахунком процесуальні дії на підприємстві з початку широкомасштабного вторгнення, уточнюють в мерії. В КП вважають, що обшуки носять політичний характер. Причому силовики збирають усі документи, які хоч якось пов’язані з підготовкою до опалювального сезону або відновленням енергетики.

"Відновлення вилучених документів займе значний час, що загальмує проведення відновлювальних робіт і підключення нового обладнання. Складається враження, що правоохоронці свідомо обирають час після обстрілів, щоб максимально дестабілізувати роботу підприємства. Їх не зупинив навіть той факт, що саме у цей час працівники головного офісу формувались в екстрені додаткові бригади для розбору завалів на ТЕЦ. А перед будівлею стояли автобуси, що готові були рушати до місця подій", - йдеться у повідомленні КМДА.

Таке нехтування правоохоронцями безпекою всього міста та його мешканців і свідоме гальмування процесу повернення тепла розцінюється підприємством як свідомий політичний тиск. Але цього разу його заручниками стали не тільки енергетики, а й сотні тисяч київських родин, які мерзнуть у своїх квартирах, підкреслюють у столичній мерії.

Як повідомлялося, внаслідок російського обстрілу в ніч проти 12 лютого без тепла опинилися 2600 будинків. Ще 1100 багатоповерхівкам досі не вдалося повернути теплопостачання після минулих обстрілів.

Раніше мер Києва Віталій Кличко поінформував, що за 4 роки проти міської влади Києва відкрито 1600 кримінальних справ. При цьому лише 8 справ дійшли до суду, а судові вироки отримали лише 2 справи.

Яке там тепло, кому? Вавє кампрамат нужєн на Кличко
14.02.2026 09:43
Зеленський поводиться , як кремлівська шавка в Украіні 😡
14.02.2026 09:45
Чому як?
14.02.2026 09:59
На прибирання снігу скільки грошей списали?
14.02.2026 09:44
Там ще й пробують асфальт, прямо на сніг, клапсти...
14.02.2026 09:46
В Канаді мешканці та власники бізнесу зобов'язані самостійно очищати тротуари та під'їзні шляхи біля своїх будинків та офісів, інакше передбачені штрафи.
14.02.2026 10:28
Пердь в калюжу 😁
14.02.2026 10:29
взагалі то жабо-гадюкінг, в кожного з керманичів свою зона і своя міра відповідальності
14.02.2026 10:41
але той керманич, який сів сракою вище, завжди гадить на голову нижчому!
14.02.2026 11:33
що поробиш...гравітація
14.02.2026 19:38
У кожного наказу є прізвище. Що це за абстрактні волання у стилі Тимошенко: "Люди добрі, що ж це робиться!"
14.02.2026 09:51
Є така хвороба нетримання "аби щось ляпнути". Те, що ви навіть не в курсі, що обшуки проводила СБУ, лише підтверджує притрушену подачу інформації у новині.
14.02.2026 10:37
Обшуки в офісі, а роботяги працють на будинках.
14.02.2026 10:32
роботяга не виїде на роботу в будинок без наряду, виписаного в офісі, і не отримає інструмент, транспорт і техніку без розпорядження з офісу.
14.02.2026 11:35
Інструмент у роботяг поруч, а не в офісі і вони його складають після зміни, доглядають за ним. Техніка у інших роботяг. А всіма цима роботягами керує майстер, він технарь і йому не відомі розборки в офісі. Наряд так, треба видати але це все роблять технарі, а не бухгалтера, економісти та інші білі комірці.
14.02.2026 15:21
ви погано собі уявляєте нинішні інструменти у комунальників, майстер керує роботягами, але місце і вид ремонтних робіт визначається в офісі і для ппр і для авр, якщо йде обшук, то закритий не тільки офіс, але і склади, бо зі складу без бухгалтерії ніхто нічого не видасть.
14.02.2026 21:20
Склад не кожен день потрібен, а у нормальних мастерів є своя комора де щось, да є.
14.02.2026 22:35
як ви з території підприємства вивезете комунальне майно (інструменти, техніку, матеріали тощо) без підпису бухгалтерії?
15.02.2026 16:05
А детальніше можно - як саме обкрадав Кличко "усі ці роки"?
14.02.2026 10:53
Дуже просто..використовується ім'я видатної людини в галузі спорту, а за спиною роблять все що захочуть..Кличко проконтролювати їх не може..тут потрібен бандюга-господарник що в цій галузі як то кажуть собаку з'їв і який краде як то кажуть в міру і не дозволяє підлеглим нахабніти...в цій галузі інакше ніяк
14.02.2026 11:07
Гарні фантазії без фактів!
15.02.2026 12:19
Ой, дружыще, привет! Больше накала, т.е. кала!
14.02.2026 13:02
я не розумію одного - оті чолов'яги що на морозі лагодять труби і оті ....що з паперами(а точніше електронними документами) вошкаються то одні й ті самі люди?
14.02.2026 10:39
це одна команда, один без одного вони нічого не вартують.
14.02.2026 11:36
повірте, люди, які присутні під час вихмки документів: юрист, можливо бухгалтер, можливо начальники відділів, жодним чином не впливають на роботу тих фахівців, які безпосередньо відновлюють теплопостачання.
це я пишу безвідносно дій правоохоронців. просто як факт.
14.02.2026 12:10
Ну, да - ну да, а как получить материалы со склада или они все носят с собой в карманах? Так может писать только офисный планктон.
14.02.2026 12:54
ваші висновки щодо моєї діяльності та мого досвіду не відповідають дійсності.
як й ваші уявлення про роботу комунальних підприємств та такі процесуальні дії як вилучення документів.
14.02.2026 13:06
Да ты, батенька, идиот или за деньги?
Без планов комуникаций (которые в офисе), без инженерных рассчётов (которые в офисе) суровые мужыки с лопатами и веточкой лозы копают и пиляют как подсказывает им сердце!
14.02.2026 13:07
своїм уявленням пр світоустрій та бичкою ти вже порядком підзаїбав.
14.02.2026 15:17
Твой прадедушка был сам Махно? Без оформления наряд-заказа, расходных материалов и учёта рабочего времени, анархия - мать порядка?
15.02.2026 13:40
перечитай уважно мій коментар й скажи, де в тому, що написав ти задіяний юрист?
я пишу коментар виходячи з власного досвіду, де цих сраних вилучень документів я пережив десятки на різних місцях роботи й жодне таке вилучення не призводило до зупинки роботи. ба більше, як правило робітники, які безпосередньо працюють чи то в цехах чи то на об'єктах навіть уявлення не мали, що відбувалось якесь вилучення.
я цілком припускаю замовний характер дій правоохоронців але оце драматичне нагнітання дратує оскільки не має нічого спільного з реальністю.
в мене в роботі може бути десяток запитів від правоохоронних органів (в тому числі й ухвали про доступ до документів) але решті колективу на це насрати бо вони банально про це не знають.
15.02.2026 21:36
Абстрактные рассуждения в данном контексте неуместны. Всё зависит от характера работы и объектах изъятия. Если работа заключается в подметании листьев - то скорее всего не повлияет. Если речь идёт о подключении трансформатора в 100 мВА и изъята техдокументация на него?
16.02.2026 14:01
Зеленський - шістка Кремля? Інакше ці дії зеленої влади важко розцінити...
14.02.2026 11:23
скромноЄ обаяніє зе-ржуазії..
14.02.2026 11:43
Зеленському потрібно підмяти Киів , так як йому мало
Міндічів і Вані Баканова , потрібно Верещучку ще в Киів
оприділити і тоді всі гроші його !!
14.02.2026 12:51
П'ята колона повинна ж допомогти господарям з раші...
15.02.2026 19:50
 
 