Обшуки блокують роботу комунальників, які відновлюють теплопостачання після російських обстрілів, - Кличко
Обшуки в КП "Київтеплоенерго", які розпочалися одразу після чергового обстрілу, паралізували роботу підприємства, яке відновлює теплопостачання у житлових будинках.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив мер Києва Віталій Кличко в ефірі телеканалу "Київ 24".
"Сьогодні 30 працівників "Київтеплоенерго" прийшли на роботу - виїмка документів. Працівників у нас вкрай мало, велика кількість мобілізовані, один працює за трьох. Але замість того, щоб займатися відновленням систем життєзабезпечення, допомагати людям, вони змушені займатися зараз паперами. Відверто кажучи, слів нема. У мене таке враження, що політика навіть і в такий складний час грає роль для центральної влади", - сказав Кличко.
Деталі
Як повідомили в КМДА, 12 та 13 лютого силовики прийшли з обшуками до головного офісу КП "Київтеплоенерго", що є грубим процесуальним порушенням. Робота підприємства була паралізована. Під загрозою - відновлення теплопостачання для 2600 будинків, що опинилися без тепла через російську атаку.
Показово, що обшук розпочали на ранок одразу після обстрілу. Саме в цей час КП "Київтеплоенерго" оцінювало наслідки влучань та мобілізовувало увесь можливий персонал для ліквідації наслідків руйнувань безпосередньо на енергооб’єктах. Зупинка роботи головного офісу паралізувала усе підприємство в один з найкритичніших днів для Києва. В умовах, коли після обстрілів важлива кожна хвилина, щоб мінімізувати наслідки атаки та зберегти вціліле обладнання, через дії правоохоронців вимушено зупинились важливі для енергобезпеки Києва процеси", - підкреслюють в КМДА.
Політичний характер обшуків
Це вже 103-і за рахунком процесуальні дії на підприємстві з початку широкомасштабного вторгнення, уточнюють в мерії. В КП вважають, що обшуки носять політичний характер. Причому силовики збирають усі документи, які хоч якось пов’язані з підготовкою до опалювального сезону або відновленням енергетики.
"Відновлення вилучених документів займе значний час, що загальмує проведення відновлювальних робіт і підключення нового обладнання. Складається враження, що правоохоронці свідомо обирають час після обстрілів, щоб максимально дестабілізувати роботу підприємства. Їх не зупинив навіть той факт, що саме у цей час працівники головного офісу формувались в екстрені додаткові бригади для розбору завалів на ТЕЦ. А перед будівлею стояли автобуси, що готові були рушати до місця подій", - йдеться у повідомленні КМДА.
Гальмування процесу повернення тепла
Таке нехтування правоохоронцями безпекою всього міста та його мешканців і свідоме гальмування процесу повернення тепла розцінюється підприємством як свідомий політичний тиск. Але цього разу його заручниками стали не тільки енергетики, а й сотні тисяч київських родин, які мерзнуть у своїх квартирах, підкреслюють у столичній мерії.
Що передувало?
Як повідомлялося, внаслідок російського обстрілу в ніч проти 12 лютого без тепла опинилися 2600 будинків. Ще 1100 багатоповерхівкам досі не вдалося повернути теплопостачання після минулих обстрілів.
Раніше мер Києва Віталій Кличко поінформував, що за 4 роки проти міської влади Києва відкрито 1600 кримінальних справ. При цьому лише 8 справ дійшли до суду, а судові вироки отримали лише 2 справи.
це я пишу безвідносно дій правоохоронців. просто як факт.
як й ваші уявлення про роботу комунальних підприємств та такі процесуальні дії як вилучення документів.
Без планов комуникаций (которые в офисе), без инженерных рассчётов (которые в офисе) суровые мужыки с лопатами и веточкой лозы копают и пиляют как подсказывает им сердце!
я пишу коментар виходячи з власного досвіду, де цих сраних вилучень документів я пережив десятки на різних місцях роботи й жодне таке вилучення не призводило до зупинки роботи. ба більше, як правило робітники, які безпосередньо працюють чи то в цехах чи то на об'єктах навіть уявлення не мали, що відбувалось якесь вилучення.
я цілком припускаю замовний характер дій правоохоронців але оце драматичне нагнітання дратує оскільки не має нічого спільного з реальністю.
в мене в роботі може бути десяток запитів від правоохоронних органів (в тому числі й ухвали про доступ до документів) але решті колективу на це насрати бо вони банально про це не знають.
