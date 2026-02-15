РУС
Новости Ситуация с отоплением в Киеве
619 2

Еще 1100 многоэтажек Киева - снова с теплом, - Кличко

Отопительный сезон в Киеве

За последние сутки специалисты восстановили отопление еще в 1100 многоэтажках Киева.

Об этом сообщил в телеграм-канале мэр столицы Виталий Кличко, информирует Цензор.НЕТ.

В сколько домов вернули тепло?

То есть тепло вернули уже в 1500 домов из тех, что оказались без теплоснабжения в результате атаки врага на инфраструктуру Киева 12 февраля (всего без отопления тогда осталось 2600 домов).

"Коммунальщики работают круглосуточно, чтобы восстановить подачу теплоносителя в другие многоэтажки", - говорится в сообщении.

Читайте также: Отопление вернули в 400 многоэтажек Киева, - Кличко

Атака на Киев

Как сообщалось, в ночь на 12 февраля российские оккупанты атаковали Киев баллистическими ракетами. Под ударом оказались объекты инфраструктуры столицы.

По состоянию на 10 утра после ночной массированной атаки РФ энергетики в Киеве вернули свет 25 тыс. семей, однако без электроэнергии остаются еще более 100 тыс.

Читайте также: Из-за ситуации в энергетике школы и садики в Киеве временно объединят, чтобы сохранить очное обучение, - КГГА

Автор: 

Ну що - відзвітували для кацапів, що можна знову робити масований обстріл? Вони вам вдячні!

Наші політики рекламують і нав'язують себе, як повії в телеграм-каналах. Головне - рейтинг перед виборами, а що люди відзавтра знов сидітимуть без тепла і світла - їм байдуже.

Для нас ці обстріли - біда. А для українських політиків - черговий шанс пропіаритись.
У пеклі поряд з котлом для рашистів і всіх, хто їх виправдовує, стоятиме ще один - для всіх тих, хто зараз при владі в Україні.
показать весь комментарий
15.02.2026 09:10 Ответить
ДОВБО(ОЙ)БИ!
показать весь комментарий
15.02.2026 09:55 Ответить
 
 