Еще 1100 многоэтажек Киева - снова с теплом, - Кличко

За последние сутки специалисты восстановили отопление еще в 1100 многоэтажках Киева.

Об этом сообщил в телеграм-канале мэр столицы Виталий Кличко, информирует Цензор.НЕТ.

В сколько домов вернули тепло?

То есть тепло вернули уже в 1500 домов из тех, что оказались без теплоснабжения в результате атаки врага на инфраструктуру Киева 12 февраля (всего без отопления тогда осталось 2600 домов).

"Коммунальщики работают круглосуточно, чтобы восстановить подачу теплоносителя в другие многоэтажки", - говорится в сообщении.

Атака на Киев

Как сообщалось, в ночь на 12 февраля российские оккупанты атаковали Киев баллистическими ракетами. Под ударом оказались объекты инфраструктуры столицы.

По состоянию на 10 утра после ночной массированной атаки РФ энергетики в Киеве вернули свет 25 тыс. семей, однако без электроэнергии остаются еще более 100 тыс.

