Еще 1100 многоэтажек Киева - снова с теплом, - Кличко
За последние сутки специалисты восстановили отопление еще в 1100 многоэтажках Киева.
Об этом сообщил в телеграм-канале мэр столицы Виталий Кличко, информирует Цензор.НЕТ.
В сколько домов вернули тепло?
То есть тепло вернули уже в 1500 домов из тех, что оказались без теплоснабжения в результате атаки врага на инфраструктуру Киева 12 февраля (всего без отопления тогда осталось 2600 домов).
"Коммунальщики работают круглосуточно, чтобы восстановить подачу теплоносителя в другие многоэтажки", - говорится в сообщении.
Атака на Киев
Как сообщалось, в ночь на 12 февраля российские оккупанты атаковали Киев баллистическими ракетами. Под ударом оказались объекты инфраструктуры столицы.
По состоянию на 10 утра после ночной массированной атаки РФ энергетики в Киеве вернули свет 25 тыс. семей, однако без электроэнергии остаются еще более 100 тыс.
Наші політики рекламують і нав'язують себе, як повії в телеграм-каналах. Головне - рейтинг перед виборами, а що люди відзавтра знов сидітимуть без тепла і світла - їм байдуже.
Для нас ці обстріли - біда. А для українських політиків - черговий шанс пропіаритись.
У пеклі поряд з котлом для рашистів і всіх, хто їх виправдовує, стоятиме ще один - для всіх тих, хто зараз при владі в Україні.