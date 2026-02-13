Из-за ситуации в энергетике школы и садики в Киеве временно объединят, чтобы сохранить очное обучение, - КГГА

В пяти районах Киева оптимизируют учебный процесс – учебные заведения временно объединяются, чтобы дети могли продолжать обучение очно даже в условиях повреждения критической инфраструктуры.

Об этом сообщил заместитель председателя КГГА Валентин Мондриевский, передает Цензор.НЕТ.

Что известно?

"Наша задача – сохранить образовательный процесс. Для этого рассматриваем временное объединение учебных заведений, а точнее – образовательную миграцию одного заведения в помещение другого со своими учителями и воспитателями. Там, где сейчас отсутствует тепло, рядом есть школы и садики с надлежащими условиями, которые принимают детей из соседних учреждений. Это позволяет сохранить очный формат обучения в безопасной среде", – отметил Мондриевский.

По его словам, необходимость таких управленческих решений возникла после очередной массированной атаки России 12 февраля, в результате которой были повреждены объекты критической инфраструктуры столицы. До этого без теплоснабжения находились 150 зданий учебных заведений, после обстрела добавилось еще 165.

Отмечается, что в целом без отопления остались 315 зданий, более 30% от общего количества учебных заведений города, среди них:

163 детских сада;

141 школа.

Где ситуация наиболее сложная?

Сообщается, что самая сложная ситуация в Голосеевском, Дарницком, Деснянском, Днепровском и Печерском районах.

В то же время в Оболонском, Подольском и Святошинском районах теплоснабжение в учебных заведениях стабильное.

Детали

Также Мондриевский рассказал о примерах такого объединения.

Так, показательным является опыт Днепровского района. Гимназия № 11 как опорный пункт несокрушимости, оснащенный мобильной котельной, приняла в свои помещения учеников начальной школы № 103. С 10 февраля 87 учеников 1–4 классов вернулись к очному обучению в теплых и безопасных условиях.

Такую же практику применили в лицее № 141 "Образовательные ресурсы и технологический тренинг", где учатся дети начальной школы № 182.

Аналогично организовано сотрудничество между учреждениями дошкольного образования. В частности, пока в детском саду № 44 налаживают систему отопления, почти 40 его воспитанников временно находятся в помещении детсада № 559.

"Важно обеспечить комфорт для детей и спокойствие для родителей. Садики и начальная школа - самые маленькие и уязвимые категории. Поэтому именно их перемещением занимаемся в первую очередь. Если эта практика докажет свою эффективность, главы районов будут предлагать решения для других учреждений, которые оказались в зоне риска завершения отопительного сезона. КГГА будет координировать процесс и помогать налаживать межрайонное взаимодействие. Город имеет возможности, чтобы дети продолжали учиться очно", - подчеркнул он.