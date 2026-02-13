Через ситуацію в енергетиці школи та садочки у Києві тимчасово об’єднають, щоб зберегти очне навчання, - КМВА

У п’яти районах Києва оптимізують навчальний процес – заклади освіти тимчасово об’єднуються, щоб діти могли продовжувати навчання очно навіть в умовах пошкодження критичної інфраструктури.

Про це повідомив заступник голови КМДА Валентин Мондриївський, передає Цензор.НЕТ.

Що відомо?

"Наше завдання – зберегти освітній процес. Задля цього розглядаємо тимчасове об’єднання закладів освіти, а точніше – освітню міграцію одного закладу у приміщення до іншого зі своїми вчителями та вихователями. Там, де зараз відсутнє тепло, поруч є школи та садочки з належними умовами, які приймають дітей із сусідніх установ. Це дозволяє зберегти очний формат навчання у безпечному середовищі", – зазначив Мондриївський.

За його словами, необхідність таких управлінських рішень виникла після чергової масованої атаки росії 12 лютого, внаслідок якої були пошкоджені об’єкти критичної інфраструктури столиці. До цього без теплопостачання перебували 150 будівель закладів освіти, після обстрілу додалося ще 165.

Зазначається, що загалом без опалення лишилися 315 будівель, понад 30% від загальної кількості освітніх закладів міста, серед них:

163 дитячі садки;

141 школа.

Де ситуація найскладніша?

Повідомляється, що найскладніша ситуація в Голосіївському, Дарницькому, Деснянському, Дніпровському та Печерському районах.

Водночас в Оболонському, Подільському та Святошинському районах теплопостачання у закладах освіти стабільне.

Деталі

Також Мондриївський розповів про приклади такого об’єднання.

Так, показовим є досвід Дніпровського району. Гімназія № 11 як опорний пункт незламності, оснащений мобільною котельнею, прийняла у свої приміщення учнів початкової школи № 103. Із 10 лютого 87 учнів 1–4 класів повернулися до очного навчання в теплих і безпечних умовах.

Таку ж практику застосували у ліцеї № 141 "Освітні ресурси та технологічний тренінг", де навчаються діти початкової школи № 182.

Аналогічно організована співпраця між закладами дошкільної освіти. Зокрема, поки в дитячому садку № 44 налагоджують систему опалення, майже 40 його вихованців тимчасово перебувають у приміщенні дитсадка № 559.

"Важливо забезпечити комфорт для дітей і спокій для батьків. Садочки та початкова школа – найменші й найуразливіші категорії. Тому саме їх переміщенням займаємося насамперед. Якщо ця практика доведе свою ефективність, голови районів пропонуватимуть рішення для інших закладів, які опинилися в зоні ризику завершення опалювального сезону. КМДА координуватиме процес і допомагатиме налагоджувати міжрайонну взаємодію. Місто має можливості, щоб діти продовжували навчатися очно", – наголосив він.