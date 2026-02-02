Понад 40% учнів Києва знову навчаються очно, - КМДА

Станом на 2 лютого майже 110 тисяч київських школярів повернулися до очного навчання.

Це становить 41,6% від загальної кількості учнів у столиці. Інформацію оприлюднив заступник голови КМДА Валентин Мондриївський.

Формати навчання у школах Києва

За його словами, освітній процес відновлюють поступово та з урахуванням безпекових умов. Очне або змішане навчання відбувається у школах з теплом і укриттями.

В інших закладах навчання тимчасово триває дистанційно.

"Освітній процес відновлюємо поступово і відповідально", – наголосив Мондриївський.

Наразі онлайн навчаються майже 77 тисяч школярів. Ще понад 27 тисяч дітей перебувають на індивідуальній формі навчання. Близько 50 тисяч учнів відсутні через хворобу або сімейні обставини.

Ситуація в районах

Найбільше учнів очно навчаються в Оболонському, Святошинському та Подільському районах. Також повідомляється, що у Подільському районі дистанційна форма навчання відсутня повністю.

Найскладніша ситуація залишається у Печерському районі через проблеми з опаленням. Складнощі пов’язані з аварією в енергосистемі України 31 січня. Тоді сталися масштабні відключення світла, тепла та води. У Києві також повністю зупинялася робота метрополітену.

Ввечері енергетики відновили електропостачання в усіх регіонах країни. Про це повідомив міністр енергетики Денис Шмигаль.

Раніше ми писали, що у січні Україна імпортувала понад 894 тис. МВт-год електроенергії. Це - рекордний обсяг імпорту електроенергії за місяць і найбільший показник за період повномасштабної війни.

