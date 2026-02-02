Понад 40% учнів Києва знову навчаються очно, - КМДА
Станом на 2 лютого майже 110 тисяч київських школярів повернулися до очного навчання.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленні Київської міської державної адміністрації.
Це становить 41,6% від загальної кількості учнів у столиці. Інформацію оприлюднив заступник голови КМДА Валентин Мондриївський.
Формати навчання у школах Києва
За його словами, освітній процес відновлюють поступово та з урахуванням безпекових умов. Очне або змішане навчання відбувається у школах з теплом і укриттями.
В інших закладах навчання тимчасово триває дистанційно.
"Освітній процес відновлюємо поступово і відповідально", – наголосив Мондриївський.
Наразі онлайн навчаються майже 77 тисяч школярів. Ще понад 27 тисяч дітей перебувають на індивідуальній формі навчання. Близько 50 тисяч учнів відсутні через хворобу або сімейні обставини.
Ситуація в районах
Найбільше учнів очно навчаються в Оболонському, Святошинському та Подільському районах. Також повідомляється, що у Подільському районі дистанційна форма навчання відсутня повністю.
Найскладніша ситуація залишається у Печерському районі через проблеми з опаленням. Складнощі пов’язані з аварією в енергосистемі України 31 січня. Тоді сталися масштабні відключення світла, тепла та води. У Києві також повністю зупинялася робота метрополітену.
Ввечері енергетики відновили електропостачання в усіх регіонах країни. Про це повідомив міністр енергетики Денис Шмигаль.
- Раніше ми писали, що у січні Україна імпортувала понад 894 тис. МВт-год електроенергії. Це - рекордний обсяг імпорту електроенергії за місяць і найбільший показник за період повномасштабної війни.
Знову у вечірньому відосику звинувачення отримає або і відставку...
що пентагонівці не їдуть до дому, а сидять на робочих місцях - мабуть щось знають..
перефразовуючі це все, сподіваюсь керманичі щось знають інакше збирати дітей в одну кучю виглядає безумством.
маріуполький театр нікого нічому не навчив...
там наші діти їм не потрібні, бо свої у них в безпечних місцях. не обманюйте себе.
лишили дітей вдома, в школі +10 в класах, сидять на змішаному форматі.
Кривий Рок. Що там, киянчики? Доречі опалення в Кривому Року з минулого року в багатьох будинках немає. Но головне що криворожата ні як це не пов'язують зі своїм выбором на виборах 2019.