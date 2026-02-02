УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
17424 відвідувача онлайн
Новини Навчання під час війни Відновлення енергосистеми
622 9

Понад 40% учнів Києва знову навчаються очно, - КМДА

У Києві відновили очне навчання 40 відсотків шкіл

Станом на 2 лютого майже 110 тисяч київських школярів повернулися до очного навчання.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленні Київської міської державної адміністрації.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Це становить 41,6% від загальної кількості учнів у столиці. Інформацію оприлюднив заступник голови КМДА Валентин Мондриївський.

Також читайте: У Києві скасовано аварійні відключення електроенергії, - Yasno

Формати навчання у школах Києва

За його словами, освітній процес відновлюють поступово та з урахуванням безпекових умов. Очне або змішане навчання відбувається у школах з теплом і укриттями.
В інших закладах навчання тимчасово триває дистанційно.

"Освітній процес відновлюємо поступово і відповідально", – наголосив Мондриївський.

Наразі онлайн навчаються майже 77 тисяч школярів. Ще понад 27 тисяч дітей перебувають на індивідуальній формі навчання. Близько 50 тисяч учнів відсутні через хворобу або сімейні обставини.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Позитивні оцінки за хабар: у чернігівському виші організували фіктивне навчання для військовозобов’язаних. ФОТОрепортаж

Ситуація в районах

Найбільше учнів очно навчаються в Оболонському, Святошинському та Подільському районах. Також повідомляється, що у Подільському районі дистанційна форма навчання відсутня повністю.

Найскладніша ситуація залишається у Печерському районі через проблеми з опаленням. Складнощі пов’язані з аварією в енергосистемі України 31 січня. Тоді сталися масштабні відключення світла, тепла та води. У Києві також повністю зупинялася робота метрополітену.

Ввечері енергетики відновили електропостачання в усіх регіонах країни. Про це повідомив міністр енергетики Денис Шмигаль.

  • Раніше ми писали, що у січні Україна імпортувала понад 894 тис. МВт-год електроенергії. Це - рекордний обсяг імпорту електроенергії за місяць і найбільший показник за період повномасштабної війни.

Читайте також: За $37 тис. обіцяв "вирішити питання" у ТЦК та суді: затримано чоловіка у Києві, - Нацполіція. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Автор: 

КМДА (2357) Київ (20675) енергетика (3791) навчання (699)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
КМДА працює, мер відпочиває не допрацьовує ...
Знову у вечірньому відосику звинувачення отримає або і відставку...
показати весь коментар
02.02.2026 18:28 Відповісти
Звіт подано, ї*паште 🤬
показати весь коментар
02.02.2026 18:30 Відповісти
хоч в школі погріються
показати весь коментар
02.02.2026 18:32 Відповісти
як казав чекалкін, коли закази у піццерій навколо Пентагона зростають, це означяє,
що пентагонівці не їдуть до дому, а сидять на робочих місцях - мабуть щось знають..
перефразовуючі це все, сподіваюсь керманичі щось знають інакше збирати дітей в одну кучю виглядає безумством.
маріуполький театр нікого нічому не навчив...
показати весь коментар
02.02.2026 18:35 Відповісти
ми знаємо кожен крок кацапні
показати весь коментар
02.02.2026 18:40 Відповісти
тисячу разів спoдіваюсь, що так воно і є
показати весь коментар
02.02.2026 18:43 Відповісти
та нічого вони не знають, і ні за що не думають.
там наші діти їм не потрібні, бо свої у них в безпечних місцях. не обманюйте себе.
лишили дітей вдома, в школі +10 в класах, сидять на змішаному форматі.
показати весь коментар
02.02.2026 19:01 Відповісти
Питаю знайому школярку-випускницю, як у школі сьогодні. Каже - холодно, але вчителі не дозволяють сидіти в куртках, бо їх, бач, нервує шелестіння верхнього одягу.. Що за люди, бл.....
показати весь коментар
02.02.2026 19:13 Відповісти
Dmitro
@dmitriypaut
·
11 год
Уяссе графік!
Кривий Рок. Що там, киянчики? Доречі опалення в Кривому Року з минулого року в багатьох будинках немає. Но головне що криворожата ні як це не пов'язують зі своїм выбором на виборах 2019.
показати весь коментар
02.02.2026 19:46 Відповісти
 
 