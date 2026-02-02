Позитивні оцінки за хабар: у чернігівському виші організували фіктивне навчання для військовозобов’язаних

Поліцейські викрили злочинну групу у складі завідувачів навчальних кафедр та викладача одного з вишів у Чернігові, які організували корупційну схему для отримання відстрочки від мобілізації чоловікам призивного віку.

Що встановило слідство

Слідчі встановили, що 58-річна завідувачка навчальної кафедри одного з вищих навчальних закладів залучила до незаконної діяльності ще одного завідувача та старшого викладача.

Разом вони організували фіктивне навчання для військовозобов’язаних осіб для отримання ними відстрочки від мобілізації.

За неправомірну вигоду викладачі ставили "студентам" позитивні оцінки, не зважали на їх відсутність під час навчального процесу, а також забезпечували успішне складання сесії.

Поліцейські провели у навчальному закладі та за місцями проживання фігурантів санкціоновані обшуки, під час яких вилучили навчальну документацію, електронні носії інформації, мобільні телефони.

Яке покарання передбачено

Поліція розслідує кримінальне провадження за ч. 4 ст. 368-3 КК України (одержання службовою особою юридичної особи приватного права неправомірної вигоди за вчинення дій або бездіяльність з використанням наданих їй повноважень в інтересах того, хто надає таку вигоду, вчинене за попередньою змовою групою осіб). Санкція статі передбачає позбавлення волі на строк до семи років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

Організаторці корупційної схеми вже повідомили про підозру. Поліція встановлює повне коло людей, які можуть бути причетні до злочину.

