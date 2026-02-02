УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8151 відвідувач онлайн
Новини Фото Ухилення від мобілізації
1 820 8

Позитивні оцінки за хабар: у чернігівському виші організували фіктивне навчання для військовозобов’язаних

Поліцейські викрили злочинну групу у складі завідувачів навчальних кафедр та викладача одного з вишів у Чернігові, які організували корупційну схему для отримання відстрочки від мобілізації чоловікам призивного віку.

Про це повідомляє поліція Чернігівської області, інформує Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Що встановило слідство 

Слідчі встановили, що 58-річна завідувачка навчальної кафедри одного з вищих навчальних закладів залучила до незаконної діяльності ще одного завідувача та старшого викладача.

Разом вони організували фіктивне навчання для військовозобов’язаних осіб для отримання ними відстрочки від мобілізації.

У Чернігові викрили схему

За неправомірну вигоду викладачі ставили "студентам" позитивні оцінки, не зважали на їх відсутність під час навчального процесу, а також забезпечували успішне складання сесії.

Поліцейські провели у навчальному закладі та за місцями проживання фігурантів санкціоновані обшуки, під час яких вилучили навчальну документацію, електронні носії інформації, мобільні телефони.

У Чернігові викрили схему

Дивіться також: Ще понад 30 корупційних схем та схем ухилення від служби заблокували співробітники Нацполіції. ФОТОрепортаж

Яке покарання передбачено

Поліція розслідує кримінальне провадження за ч. 4 ст. 368-3 КК України (одержання службовою особою юридичної особи приватного права неправомірної вигоди за вчинення дій або бездіяльність з використанням наданих їй повноважень в інтересах того, хто надає таку вигоду, вчинене за попередньою змовою групою осіб). Санкція статі передбачає позбавлення волі на строк до семи років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

У Чернігові викрили схему

Організаторці корупційної схеми вже повідомили про підозру. Поліція встановлює повне коло людей, які можуть бути причетні до злочину.

У Чернігові викрили схему

У Чернігові викрили схему

Дивіться також: СБУ та Нацполіція заблокували ще 8 "ухилянтських схем" у різних регіонах України. ФОТОрепортаж

Автор: 

Чернігів (898) навчання (697) мобілізація (3402)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Навчання - світло, а ненавчання - темрява буцигарня
показати весь коментар
02.02.2026 18:08 Відповісти
Які розцінки?
показати весь коментар
02.02.2026 18:15 Відповісти
а в 2021 році хабарі не брали? чи тільки зараз почали брати від ВИКЛЮЧНО ВІЙСЬКОВОЗОБОВ'ЯЗАНИХ?
поліція дуже не хоче на фронт, студенти теж не хочуть. цікаво, хто ж піде на фронт?
показати весь коментар
02.02.2026 18:20 Відповісти
Підуть ті, хто навчені. А оскільки поліцаї ненавчені, то вони не підуть.
показати весь коментар
02.02.2026 18:23 Відповісти
Ученье свет, а неучёных тьма.
показати весь коментар
02.02.2026 18:29 Відповісти
Зовсім дурне.Викладачі потурбувались за свою кишеню.Безкоштовно ніхто б це не мутив.А ухилянти викинули гроші на вітер,і все одно поїдуть в навчальний центр.
показати весь коментар
02.02.2026 18:37 Відповісти
 
 