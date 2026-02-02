Положительные оценки за взятку: в черниговском вузе организовали фиктивное обучение для военнообязанных

Полицейские разоблачили преступную группу в составе заведующих учебными кафедрами и преподавателя одного из вузов в Чернигове, которые организовали коррупционную схему для получения отсрочки от мобилизации мужчинам призывного возраста.

Об этом сообщает полиция Черниговской области, информирует Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Что установило следствие

Следователи установили, что 58-летняя заведующая учебной кафедрой одного из высших учебных заведений привлекла к незаконной деятельности еще одного заведующего и старшего преподавателя.

Вместе они организовали фиктивное обучение для военнообязанных лиц для получения ими отсрочки от мобилизации.

За неправомерную выгоду преподаватели ставили "студентам" положительные оценки, не обращали внимания на их отсутствие во время учебного процесса, а также обеспечивали успешную сдачу сессии.

Полицейские провели в учебном заведении и по местам проживания фигурантов санкционированные обыски, в ходе которых изъяли учебную документацию, электронные носители информации, мобильные телефоны.

Смотрите также: Еще более 30 коррупционных схем и схем уклонения от службы заблокировали сотрудники Нацполиции. ФОТОрепортаж

Какое наказание предусмотрено

Полиция расследует уголовное производство по ч. 4 ст. 368-3 УК Украины (получение должностным лицом юридического лица частного права неправомерной выгоды за совершение действий или бездействие с использованием предоставленных ему полномочий в интересах того, кто предоставляет такую выгоду, совершенное по предварительному сговору группой лиц). Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до семи лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, с конфискацией имущества.

Организатору коррупционной схемы уже сообщили о подозрении. Полиция устанавливает полный круг лиц, которые могут быть причастны к преступлению.

Смотрите также: СБУ и Нацполиция заблокировали еще 8 "уклонистских схем" в разных регионах Украины. ФОТОрепортаж