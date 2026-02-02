Положительные оценки за взятку: в черниговском вузе организовали фиктивное обучение для военнообязанных

Полицейские разоблачили преступную группу в составе заведующих учебными кафедрами и преподавателя одного из вузов в Чернигове, которые организовали коррупционную схему для получения отсрочки от мобилизации мужчинам призывного возраста.

Об этом сообщает полиция Черниговской области, информирует Цензор.НЕТ.

Что установило следствие 

Следователи установили, что 58-летняя заведующая учебной кафедрой одного из высших учебных заведений привлекла к незаконной деятельности еще одного заведующего и старшего преподавателя.

Вместе они организовали фиктивное обучение для военнообязанных лиц для получения ими отсрочки от мобилизации.

В Чернигове разоблачили схему

За неправомерную выгоду преподаватели ставили "студентам" положительные оценки, не обращали внимания на их отсутствие во время учебного процесса, а также обеспечивали успешную сдачу сессии.

Полицейские провели в учебном заведении и по местам проживания фигурантов санкционированные обыски, в ходе которых изъяли учебную документацию, электронные носители информации, мобильные телефоны.

Какое наказание предусмотрено

Полиция расследует уголовное производство по ч. 4 ст. 368-3 УК Украины (получение должностным лицом юридического лица частного права неправомерной выгоды за совершение действий или бездействие с использованием предоставленных ему полномочий в интересах того, кто предоставляет такую выгоду, совершенное по предварительному сговору группой лиц). Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до семи лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, с конфискацией имущества.

Организатору коррупционной схемы уже сообщили о подозрении. Полиция устанавливает полный круг лиц, которые могут быть причастны к преступлению.

Навчання - світло, а ненавчання - темрява буцигарня
02.02.2026 18:08 Ответить
Які розцінки?
02.02.2026 18:15 Ответить
а в 2021 році хабарі не брали? чи тільки зараз почали брати від ВИКЛЮЧНО ВІЙСЬКОВОЗОБОВ'ЯЗАНИХ?
поліція дуже не хоче на фронт, студенти теж не хочуть. цікаво, хто ж піде на фронт?
02.02.2026 18:20 Ответить
Підуть ті, хто навчені. А оскільки поліцаї ненавчені, то вони не підуть.
02.02.2026 18:23 Ответить
Ученье свет, а неучёных тьма.
02.02.2026 18:29 Ответить
Зовсім дурне.Викладачі потурбувались за свою кишеню.Безкоштовно ніхто б це не мутив.А ухилянти викинули гроші на вітер,і все одно поїдуть в навчальний центр.
02.02.2026 18:37 Ответить
 
 