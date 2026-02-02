СБУ и Нацполиция заблокировали еще 8 "уклонистских схем" в разных регионах Украины

Служба безопасности и Национальная полиция раскрыли восемь новых схем уклонения от мобилизации и незаконного пересечения государственной границы Украины.

По результатам комплексных мероприятий задержаны 16 организаторов махинаций, передает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Фигуранты предлагали свою помощь в избежании призыва за взятки от 3 до 16,5 тыс. долларов

Так, в Харькове военная контрразведка СБУ задержала контрактника, который предлагал мобилизованным бежать в ЕС через лесные массивы западных областей Украины.

Для побега он обещал привлечь знакомых "следопытов" из приграничья, которые должны были провести клиентов в соседнюю страну "в обход" КПП.

Во Львове военные контрразведчики СБУ задержали еще одного фигуранта. Им оказался руководитель подразделения учебного центра ВСУ, который организовал для мобилизованных канал самовольного покидания режимного объекта.

Для этого он задействовал своих знакомых из медчасти, которые делали клиентам фиктивное направление на лечение за "периметр" воинской части, в которую они потом не возвращались.

В Черновцах разоблачены еще семь дельцов, которые через связи в ТЦК подделывали документы о фиктивном зачислении на военную службу.

В Хмельницкой области военная контрразведка СБУ задержала организатора "уклонистской схемы". На этот раз – местного жителя, который через знакомых членов экспертной команды по оценке повседневного функционирования лица (бывшая МСЭК) продавал фиктивные справки о 3-й группе инвалидности.

В Житомирской области задержаны сразу два должностных лица ТЦК и их бывший коллега, которые за взятки снимали уклонистов с розыска.

В Винницкой области "на горячем" задержан 49-летний безработный, который на собственном автомобиле подвозил уклонистов к границе и подсказывал пути побега по лесным тропам в Молдову.

В Полтавской области разоблачили злоумышленника, который вместе с семейным врачом-терапевтом оформлял уклонистам фиктивные справки о тяжелых заболеваниях родственников. На основании этих документов "клиенты" получали отсрочку якобы из-за необходимости ухода за больными.

В Донецкой области задержан предприниматель, который торговал поддельными медсправками военно-врачебной комиссии о "плохом здоровье" и зачислении в тыловые подразделения. Для реализации сделки он привлекал знакомых должностных лиц ВВК и ТЦК.

В настоящее время фигурантам сообщено о подозрении в совершении преступлений по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины:

принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом;

незаконная переправка лиц через государственную границу;

препятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований, злоупотребление влиянием, совершенное по предварительному сговору группой лиц;

подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов, совершенное по предварительному сговору группой лиц.

Злоумышленникам грозит до 10 лет тюрьмы с конфискацией имущества

















Читайте на "Цензор.НЕТ": В Украине масштабные проверки из-за уклонения от мобилизации: 110 человек подозревают в фальшивых отсрочках. ВИДЕО+ФОТОрепортаж