В Украине масштабные проверки из-за уклонения от мобилизации: 110 человек подозревают в фальшивых отсрочках

В рамках шестого этапа масштабной спецоперации "Опекун" правоохранители раскрыли новые схемы уклонения от военной службы.

Подозрения объявили 110 военнослужащим и гражданским лицам, причастным к использованию поддельных документов для уклонения от мобилизации или незаконного увольнения со службы, передает Цензор.НЕТ.

Детали расследования

Были задокументированы десятки эпизодов фальсификации медицинских справок и документов о якобы необходимости ухода за людьми с инвалидностью. Именно на основании этих бумаг мужчины призывного возраста получали отсрочки от мобилизации или досрочно прекращали военную службу.

Проверки установили, что в отдельных случаях лица, за которыми якобы осуществлялся уход, не имели установленной инвалидности или не нуждались в постоянной опеке.

В других эпизодах медицинские документы содержали недостоверные сведения о состоянии здоровья фигурантов. Также задокументированы факты незаконного получения денежных выплат после фиктивного увольнения из рядов ВСУ.

Одним из разоблаченных эпизодов стало незаконное увольнение 34-летнего жителя Одессы на основании фальсифицированного заключения военно-врачебной комиссии. После этого мужчина получил предусмотренные законом выплаты, а впоследствии оформил опекунство над родственницей с инвалидностью, чтобы избежать повторной мобилизации. Следствие установило отсутствие реальных медицинских оснований для увольнения.

В рамках спецоперации правоохранители провели 128 обысков в 20 областях Украины и в городе Киеве. В ходе следственных действий изъяты денежные средства, мобильные телефоны, компьютерная техника, медицинские печати, документация с признаками подделки и черновые записи.

Действия фигурантов квалифицируются по ряду статей Уголовного кодекса Украины, в частности за незаконную переправку лиц через государственную границу, уклонение от военной службы и мобилизации, самовольное оставление воинской части, подделку документов и мошенничество. Санкции отдельных статей предусматривают до десяти лет лишения свободы.

Операция "Опекун" продолжается. Правоохранители продолжают сбор доказательств, а также принимают меры для отмены незаконно полученных отсрочек и освобождений от службы.

Топ комментарии
+30
Это вам не миндича ловить. Тут все серьезнее....
02.02.2026 12:27
А в офісі реЗЕдента не шукали? Там вся погань ухилянтсько-сєпарська сидить.
Банкову перевірили?
Кiнокомпанiя 95 квартал представляэ.....
02.02.2026 12:27 Ответить
Головне- це масштаб. На всю країну- аж 110 підозрілих виявили. Просто вражає. Працювали всією поліцією, сбу та муніцепальною вартою - 200 000 співробітників.
02.02.2026 12:48 Ответить
Банкову перевірили?
Операція " ОПіКУМ"
А в офісі реЗЕдента не шукали? Там вся погань ухилянтсько-сєпарська сидить.
А риба , то гниє з голови!
02.02.2026 12:31 Ответить
Лисий взяв опіку над Юзіком а той над Лисим - у Юзіка зробила чуйка шо це опікунство може не проканати і з"їбався
02.02.2026 12:31 Ответить
З поопагандонів ОПи варто починати, їх тисячі, прилаштованих в найнесподіваніших місцях, від меморіальних кладовищ до спостережних рад державних компаній.
02.02.2026 12:31 Ответить
У Голобородька' чотири відкоса нормально? А в його ''квартальних'' корифанів? Чи через ожиріння вже не беруть?
02.02.2026 12:31 Ответить
Прикинь, реально не беруть. Як і через дистрофію.
02.02.2026 14:43 Ответить
Беруть, в "тилові частини та тцк"
02.02.2026 15:10 Ответить
Це якщо нема викликаних ожирінням ускладнень. А якщо є, то з 3 і 4 ступенем не беруть. Хоча зараз ВЛК - це не про медицину.
02.02.2026 20:47 Ответить
Будучи лікарем, можу підвердити, що абсолютно не про медицину. Мого пацієнта, мобілізували з другою стадією раку мигдаликів. Через пару років, списали з четвертою. А діда мого, в сорок першому, не хотіли брати в армію, всього лиш, з за плоскостопості. Ходив в воєнкомат декілька разів, потім тільки взяли
02.02.2026 21:38 Ответить
Зєлю перевіряють?
02.02.2026 12:37 Ответить
Мамочка рідна - невже зайшли на Банкову до ОП?!!
02.02.2026 12:39 Ответить
Да наводку- перевірте охоронні структури та поліцію- які в них бронювання та відстрочки.
02.02.2026 12:39 Ответить
До речі - ЯКА журнашлістка - ТАКА і новина.
АНА нєвінаватая.
АНА - сразу в цензор.
І СЕРЕ нам на голову замість того, щоб піти дЕрмака, татакурвова, чи у фламіндіча спитити - ЧОМУ ВОНИ НЕ В ШТУРМОВИКАХ у всранського((((((
02.02.2026 12:46 Ответить
Ага.зразу ж перше фото ухилянта з мязами гляженого - а чому не воюэш,чому не пропав безвiсти....
02.02.2026 12:49 Ответить
"А утром визивают мєня в політотдєл: что же ти зараза, а танкє не сгорєл?"
02.02.2026 15:14 Ответить
Квартально-зелена шоу програма продовжується... близько 300тис ухилянтів у вас під носом буквально, в синій формі, це крім прокурорів, військових пенсіонерів і інших, ну виявили фальшиве посвідчення, потім його бусифікують і все , це майже сто відсотків сзч, як не крути, знайшли ворогів всередині країни! Головний ворог сидить в опі і вр
02.02.2026 13:06 Ответить
Якісь люди у цивільному одязі, не у формі та без боді-камер пристають до перехожих. Зате сумка чималенька, для чого така?
02.02.2026 13:11 Ответить
Проснулися. Їх тисячі
02.02.2026 14:06 Ответить
Тому і відмовив всім бажаючим, оформити такий догляд. Приходять своїми ногами на прийом, значить, можуть себе обслуговувати. Нахіба воно мені треба, щоб витягнули з люлі рано в ранці та кайданки наділи? Кажуть, адвокат порадив звернутися до сімейного лікаря. Відповідаю: от хай адвокат і виписує
02.02.2026 15:20 Ответить
А що там прокурорські "інваліди" як поживають? Чи вже забули й вони "тихенько пішли в ліс просто"?
03.02.2026 09:49
 
 