В Украине масштабные проверки из-за уклонения от мобилизации: 110 человек подозревают в фальшивых отсрочках

В рамках шестого этапа масштабной спецоперации "Опекун" правоохранители раскрыли новые схемы уклонения от военной службы.

Подозрения объявили 110 военнослужащим и гражданским лицам, причастным к использованию поддельных документов для уклонения от мобилизации или незаконного увольнения со службы, передает Цензор.НЕТ.

Детали расследования

Были задокументированы десятки эпизодов фальсификации медицинских справок и документов о якобы необходимости ухода за людьми с инвалидностью. Именно на основании этих бумаг мужчины призывного возраста получали отсрочки от мобилизации или досрочно прекращали военную службу.

Проверки установили, что в отдельных случаях лица, за которыми якобы осуществлялся уход, не имели установленной инвалидности или не нуждались в постоянной опеке.

В других эпизодах медицинские документы содержали недостоверные сведения о состоянии здоровья фигурантов. Также задокументированы факты незаконного получения денежных выплат после фиктивного увольнения из рядов ВСУ.

Одним из разоблаченных эпизодов стало незаконное увольнение 34-летнего жителя Одессы на основании фальсифицированного заключения военно-врачебной комиссии. После этого мужчина получил предусмотренные законом выплаты, а впоследствии оформил опекунство над родственницей с инвалидностью, чтобы избежать повторной мобилизации. Следствие установило отсутствие реальных медицинских оснований для увольнения.

В рамках спецоперации правоохранители провели 128 обысков в 20 областях Украины и в городе Киеве. В ходе следственных действий изъяты денежные средства, мобильные телефоны, компьютерная техника, медицинские печати, документация с признаками подделки и черновые записи.

Действия фигурантов квалифицируются по ряду статей Уголовного кодекса Украины, в частности за незаконную переправку лиц через государственную границу, уклонение от военной службы и мобилизации, самовольное оставление воинской части, подделку документов и мошенничество. Санкции отдельных статей предусматривают до десяти лет лишения свободы.

Операция "Опекун" продолжается. Правоохранители продолжают сбор доказательств, а также принимают меры для отмены незаконно полученных отсрочек и освобождений от службы.

















