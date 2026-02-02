В Україні масштабні перевірки через ухилення від мобілізації: 110 осіб підозрюють у фальшивих відстрочках

У межах шостого етапу масштабної спецоперації "Опікун" правоохоронці викрили нові схеми ухилення від військової служби.

Підозри оголосили 110 військовослужбовцям і цивільним особам, причетним до використання підроблених документів для уникнення мобілізації або незаконного звільнення зі служби, передає Цензор.НЕТ.

Деталі розслідування

Було задокументувано десятки епізодів фальсифікації медичних довідок та документів про нібито необхідність догляду за людьми з інвалідністю. Саме на підставі цих паперів чоловіки призовного віку отримували відстрочки від мобілізації або достроково припиняли військову службу.

Перевірки встановили, що в окремих випадках особи, за якими начебто здійснювався догляд, не мали встановленої інвалідності або не потребували постійної опіки.

В інших епізодах медичні документи містили недостовірні відомості про стан здоров’я фігурантів. Також задокументовано факти незаконного отримання грошових виплат після фіктивного звільнення з лав ЗСУ.

Одним із викритих епізодів стало незаконне звільнення 34-річного жителя Одеси на підставі фальсифікованого висновку військово-лікарської комісії. Після цього чоловік отримав передбачені законом виплати, а згодом оформив опікунство над родичкою з інвалідністю, щоб уникнути повторної мобілізації. Слідство встановило відсутність реальних медичних підстав для звільнення.

У межах спецоперації правоохоронці провели 128 обшуків у 20 областях України та в місті Києві. Під час слідчих дій вилучено грошові кошти, мобільні телефони, комп’ютерну техніку, медичні печатки, документацію з ознаками підроблення та чорнові записи.

Дії фігурантів кваліфікують за низкою статей Кримінального кодексу України, зокрема за незаконне переправлення осіб через державний кордон, ухилення від військової служби та мобілізації, самовільне залишення військової частини, підроблення документів і шахрайство. Санкції окремих статей передбачають до десяти років позбавлення волі.

Операція "Опікун" триває. Правоохоронці продовжують збір доказів, а також вживають заходів для скасування незаконно отриманих відстрочок і звільнень від служби.

Это вам не миндича ловить. Тут все серьезнее....
02.02.2026 12:27
А в офісі реЗЕдента не шукали? Там вся погань ухилянтсько-сєпарська сидить.
02.02.2026 12:29
Банкову перевірили?
02.02.2026 12:29
Кiнокомпанiя 95 квартал представляэ.....
02.02.2026 12:27
Головне- це масштаб. На всю країну- аж 110 підозрілих виявили. Просто вражає. Працювали всією поліцією, сбу та муніцепальною вартою - 200 000 співробітників.
Операція " ОПіКУМ"
А риба , то гниє з голови!
Лисий взяв опіку над Юзіком а той над Лисим - у Юзіка зробила чуйка шо це опікунство може не проканати і з"їбався
З поопагандонів ОПи варто починати, їх тисячі, прилаштованих в найнесподіваніших місцях, від меморіальних кладовищ до спостережних рад державних компаній.
У Голобородька' чотири відкоса нормально? А в його ''квартальних'' корифанів? Чи через ожиріння вже не беруть?
Прикинь, реально не беруть. Як і через дистрофію.
Беруть, в "тилові частини та тцк"
Це якщо нема викликаних ожирінням ускладнень. А якщо є, то з 3 і 4 ступенем не беруть. Хоча зараз ВЛК - це не про медицину.
Будучи лікарем, можу підвердити, що абсолютно не про медицину. Мого пацієнта, мобілізували з другою стадією раку мигдаликів. Через пару років, списали з четвертою. А діда мого, в сорок першому, не хотіли брати в армію, всього лиш, з за плоскостопості. Ходив в воєнкомат декілька разів, потім тільки взяли
Зєлю перевіряють?
Мамочка рідна - невже зайшли на Банкову до ОП?!!
Да наводку- перевірте охоронні структури та поліцію- які в них бронювання та відстрочки.
До речі - ЯКА журнашлістка - ТАКА і новина.
АНА нєвінаватая.
АНА - сразу в цензор.
І СЕРЕ нам на голову замість того, щоб піти дЕрмака, татакурвова, чи у фламіндіча спитити - ЧОМУ ВОНИ НЕ В ШТУРМОВИКАХ у всранського((((((
Ага.зразу ж перше фото ухилянта з мязами гляженого - а чому не воюэш,чому не пропав безвiсти....
"А утром визивают мєня в політотдєл: что же ти зараза, а танкє не сгорєл?"
Квартально-зелена шоу програма продовжується... близько 300тис ухилянтів у вас під носом буквально, в синій формі, це крім прокурорів, військових пенсіонерів і інших, ну виявили фальшиве посвідчення, потім його бусифікують і все , це майже сто відсотків сзч, як не крути, знайшли ворогів всередині країни! Головний ворог сидить в опі і вр
Якісь люди у цивільному одязі, не у формі та без боді-камер пристають до перехожих. Зате сумка чималенька, для чого така?
Проснулися. Їх тисячі
Тому і відмовив всім бажаючим, оформити такий догляд. Приходять своїми ногами на прийом, значить, можуть себе обслуговувати. Нахіба воно мені треба, щоб витягнули з люлі рано в ранці та кайданки наділи? Кажуть, адвокат порадив звернутися до сімейного лікаря. Відповідаю: от хай адвокат і виписує
А що там прокурорські "інваліди" як поживають? Чи вже забули й вони "тихенько пішли в ліс просто"?
