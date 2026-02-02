В Україні масштабні перевірки через ухилення від мобілізації: 110 осіб підозрюють у фальшивих відстрочках

У межах шостого етапу масштабної спецоперації "Опікун" правоохоронці викрили нові схеми ухилення від військової служби.

Підозри оголосили 110 військовослужбовцям і цивільним особам, причетним до використання підроблених документів для уникнення мобілізації або незаконного звільнення зі служби, передає Цензор.НЕТ.

Деталі розслідування

Було задокументувано десятки епізодів фальсифікації медичних довідок та документів про нібито необхідність догляду за людьми з інвалідністю. Саме на підставі цих паперів чоловіки призовного віку отримували відстрочки від мобілізації або достроково припиняли військову службу.

Перевірки встановили, що в окремих випадках особи, за якими начебто здійснювався догляд, не мали встановленої інвалідності або не потребували постійної опіки.

В інших епізодах медичні документи містили недостовірні відомості про стан здоров’я фігурантів. Також задокументовано факти незаконного отримання грошових виплат після фіктивного звільнення з лав ЗСУ.

Одним із викритих епізодів стало незаконне звільнення 34-річного жителя Одеси на підставі фальсифікованого висновку військово-лікарської комісії. Після цього чоловік отримав передбачені законом виплати, а згодом оформив опікунство над родичкою з інвалідністю, щоб уникнути повторної мобілізації. Слідство встановило відсутність реальних медичних підстав для звільнення.

У межах спецоперації правоохоронці провели 128 обшуків у 20 областях України та в місті Києві. Під час слідчих дій вилучено грошові кошти, мобільні телефони, комп’ютерну техніку, медичні печатки, документацію з ознаками підроблення та чорнові записи.

Дії фігурантів кваліфікують за низкою статей Кримінального кодексу України, зокрема за незаконне переправлення осіб через державний кордон, ухилення від військової служби та мобілізації, самовільне залишення військової частини, підроблення документів і шахрайство. Санкції окремих статей передбачають до десяти років позбавлення волі.

Операція "Опікун" триває. Правоохоронці продовжують збір доказів, а також вживають заходів для скасування незаконно отриманих відстрочок і звільнень від служби.

















