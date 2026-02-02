Продавчиня із Сум, чоловік якої допомагає ФСБ у Курську, коригувала удари РФ, - СБУ

У Сумах викрито російську агентку, яка займалася коригуванням ударів окупантів.

Про це повідомила пресслужба СБУ, передає Цензор.НЕТ.

Подробиці

Йдеться про 36-річну продавчиню місцевого магазину. У поле зору рашистів вона потрапила через свого чоловіка, який проживає у Курську і співпрацює з російською спецслужбою.

"Після дистанційного вербування жінка отримала від нього завдання на виявлення та передачу окупантам геолокацій Сил оборони на території області.

Щоб отримати інформацію, агентка завуальовано випитувала її у свого знайомого – діючого військового ЗСУ. Потім вона на власному авто виїжджала на місцевість для проведення дорозвідки поблизу українських об’єктів", - йдеться в повідомленні.

Під час поїздок жінка фотографувала оборонні локації та позначала їхнє розташування на гугл-картах. Надалі вона узагальнювала зібрані відомості для агентурного "звіту" до ФСБ.

Затримання

Пізніше агентку було затримано СБУ за місцем проживання.

Під час обшуку в неї вилучили смартфон, на якому вона накопичувала геолокації потенційних "цілей" та координувала свої дії з ФСБ.

Наразі жінці повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану).

Вона перебуває під вартою. Їй загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Оскільки чоловік фігурантки – "зв’язковий" ФСБ, який перебуває на території РФ, тривають комплексні заходи для притягнення його до відповідальності.

