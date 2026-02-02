Продавщица из Сум, муж которой помогает ФСБ в Курске, корректировала удары РФ, - СБУ

В Сумах разоблачена российская агент, которая занималась корректировкой ударов оккупантов.

Подробности

Речь идет о 36-летней продавщице местного магазина. В поле зрения рашистов она попала из-за своего мужа, который проживает в Курске и сотрудничает с российской спецслужбой.

"После дистанционной вербовки женщина получила от него задание по выявлению и передаче оккупантам геолокаций Сил обороны на территории области.

Чтобы получить информацию, агент завуалированно выпытывала ее у своего знакомого – действующего военного ВСУ. Затем она на собственном автомобиле выезжала на местность для проведения доразведки вблизи украинских объектов", – говорится в сообщении.

Во время поездок женщина фотографировала оборонные локации и отмечала их расположение на гугл-картах. В дальнейшем она обобщала собранные сведения для агентурного "отчета" в ФСБ.

Позже агент была задержана СБУ по месту жительства.

Во время обыска у нее изъяли смартфон, на котором она накапливала геолокации потенциальных "целей" и координировала свои действия с ФСБ.

В настоящее время женщине сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная по предварительному сговору группой лиц в условиях военного положения).

Она находится под стражей. Ей грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Поскольку муж фигурантки – "связной" ФСБ, который находится на территории РФ, продолжаются комплексные меры по привлечению его к ответственности.

я вже колись писала ,шо продавчині та таксисти в Україні , це базовий капітал русні та фсб , так було принаймі у Миколаєві починаючи з Майдану ,а з 14 р. вони навіть не приховували своєї орієнтації на московію ,і деякі майже відкрито топили за кремль та 🤡 ,бо казали шо це їх людина , СБУ пора давно перевірити продавців ,бо кожний з них має родичів у московії ...
02.02.2026 10:33 Ответить
Був в Миколаєві в 14-ому ріці і пізніше неодноразово... Склалося аналогічне враження. Сам з області. Але за сімейних обставин виїхав з України на прикінці дев'яностих...
02.02.2026 15:45 Ответить
А то тут дрони різних типів зграями не літають.
02.02.2026 10:49 Ответить
Поховати її живцем
03.02.2026 08:19 Ответить
 
 