Продавщица из Сум, муж которой помогает ФСБ в Курске, корректировала удары РФ, - СБУ
В Сумах разоблачена российская агент, которая занималась корректировкой ударов оккупантов.
Об этом сообщила пресс-служба СБУ, передает Цензор.НЕТ.
Подробности
Речь идет о 36-летней продавщице местного магазина. В поле зрения рашистов она попала из-за своего мужа, который проживает в Курске и сотрудничает с российской спецслужбой.
"После дистанционной вербовки женщина получила от него задание по выявлению и передаче оккупантам геолокаций Сил обороны на территории области.
Чтобы получить информацию, агент завуалированно выпытывала ее у своего знакомого – действующего военного ВСУ. Затем она на собственном автомобиле выезжала на местность для проведения доразведки вблизи украинских объектов", – говорится в сообщении.
Во время поездок женщина фотографировала оборонные локации и отмечала их расположение на гугл-картах. В дальнейшем она обобщала собранные сведения для агентурного "отчета" в ФСБ.
Задержание
Позже агент была задержана СБУ по месту жительства.
Во время обыска у нее изъяли смартфон, на котором она накапливала геолокации потенциальных "целей" и координировала свои действия с ФСБ.
В настоящее время женщине сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная по предварительному сговору группой лиц в условиях военного положения).
Она находится под стражей. Ей грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.
Поскольку муж фигурантки – "связной" ФСБ, который находится на территории РФ, продолжаются комплексные меры по привлечению его к ответственности.
