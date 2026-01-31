$6 тис. за допомогу в ухиленні від служби: на Вінниччині затримано представника громадської організації, - Нацполіція
Затримано співробітника відділу комітету по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю осередку всеукраїнської громадської організації, який замість викриття корупційних схем налагодив власну.
Про це повідомляє Національна поліція України, передає Цензор.НЕТ.
Що відомо?
За 6000 доларів фігурант обіцяв повпливати на керівництво військової частини та вирішити питання щодо звільнення від проходження служби військовослужбовця.
Представника громадської організації затримали "на гарячому". Під час обшуків вилучили 6 тис. доларів, отриманих як неправомірна вигода, посвідчення співробітника комітету по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю ВГО, мобільні телефони, автомобіль.
Що інкримінують?
Зазначається, що організатора корупційної схеми затримано у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України та оголошено підозру за статтею 369-2 (зловживання впливом) Кримінального кодексу України.
Його затримали оперативники управління стратегічних розслідувань у Вінницькій області та слідчі слідчого управління поліції у Вінницькій області.
Підозрюваного взято під варту.
Тут два варианта:
1. Или он идет по статье шо на него вешают и получает от двух до пяти.
2. Или он объясняет
где Москва и где Багдадчто общественная организация никакого влияния на воинскую часть не имеет. Хотели развести лоха. А значит злоупотребления влиянием быть не может и получает трёшку за жульничество.
Замовляєш форму, погони, посвідчення, візитки..
І пофіг, що ти будеш виглядати клоуном.
Це приблизно як казакі. До повномасштабки зустрічав таких дятлів.