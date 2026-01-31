$6 тис. за допомогу в ухиленні від служби: на Вінниччині затримано представника громадської організації, - Нацполіція

Затримано співробітника відділу комітету по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю осередку всеукраїнської громадської організації, який замість викриття корупційних схем налагодив власну.

Про це повідомляє Національна поліція України, передає Цензор.НЕТ.

Що відомо?

За 6000 доларів фігурант обіцяв повпливати на керівництво військової частини та вирішити питання щодо звільнення від проходження служби військовослужбовця.

Представника громадської організації затримали "на гарячому". Під час обшуків вилучили 6 тис. доларів, отриманих як неправомірна вигода, посвідчення співробітника комітету по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю ВГО, мобільні телефони, автомобіль.

Що інкримінують?

Зазначається, що організатора корупційної схеми затримано у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України та оголошено підозру за статтею 369-2 (зловживання впливом) Кримінального кодексу України.

Його затримали оперативники управління стратегічних розслідувань у Вінницькій області та слідчі слідчого управління поліції у Вінницькій області.

Підозрюваного взято під варту.

проти борцуна застосували больовий прийом .
31.01.2026 13:58 Відповісти
Комітетчика заарканили а які райдужні перспективи відкривались
31.01.2026 14:00 Відповісти
"...Затримано співробітника відділу комітету по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю осередку всеукраїнської громадської організаці " - а чё это за такая всеукраинская громадська организация, которая имеет в своём составе такие структуры? Грамадськи организации уже имеют власть как у гос.структур? На каких законных основаниях они действуют?
31.01.2026 14:06 Відповісти
сам у шоці!!!
31.01.2026 14:12 Відповісти
(зевая) то то и оно. Но вы должны оценить мастерство. Хотя какая разница (В.А. Зеленский)
Тут два варианта:
1. Или он идет по статье шо на него вешают и получает от двух до пяти.
2. Или он объясняет где Москва и где Багдад что общественная организация никакого влияния на воинскую часть не имеет. Хотели развести лоха. А значит злоупотребления влиянием быть не может и получает трёшку за жульничество.
31.01.2026 15:50 Відповісти
реєструєш ЛТДшку "Лаврентій Сміт і синов'я", пишеш наказ по своїй ТОВ про створення в ній підрозділу "федерального бюро розслідувань" чи "комітету анті.... придумай сам щось".
Замовляєш форму, погони, посвідчення, візитки..
І пофіг, що ти будеш виглядати клоуном.
Це приблизно як казакі. До повномасштабки зустрічав таких дятлів.
31.01.2026 14:27 Відповісти
Музичка така наче Тарантіно знімав, логічне лише питання,а для чого?
31.01.2026 14:21 Відповісти
Ніколи такого не було і от знову.Всі проти корупції,коли бере хтось інший.Знаю одного браконьєра.Він проти корупції, але сам не раз відкуплявся від рибінспекції.
31.01.2026 15:00 Відповісти
Скільки непридатних на фото!
31.01.2026 15:25 Відповісти
 
 