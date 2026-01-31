1 711 9

6 тыс. долларов за помощь в уклонении от службы: в Винницкой области задержан представитель общественной организации, - Нацполиция

Задержан сотрудник отдела комитета по борьбе с коррупцией и организованной преступностью ячейки всеукраинской общественной организации, который вместо разоблачения коррупционных схем наладил собственную.

Об этом сообщает Национальная полиция Украины, передает Цензор.НЕТ.

Задержан представитель ОО за помощь в уклонении от службы

Что известно?

За 6000 долларов фигурант обещал повлиять на руководство воинской части и решить вопрос об освобождении от прохождения службы военнослужащего.

Представителя общественной организации задержали "на горячем". Во время обысков изъяли 6 тыс. долларов, полученных в качестве неправомерной выгоды, удостоверение сотрудника комитета по борьбе с коррупцией и организованной преступностью ВОО, мобильные телефоны, автомобиль.

Что инкриминируют?

Отмечается, что организатор коррупционной схемы задержан в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины и объявлено подозрение по статье 369-2 (злоупотребление влиянием) Уголовного кодекса Украины.

Его задержали оперативники управления стратегических расследований в Винницкой области и следователи следственного управления полиции в Винницкой области.

Подозреваемый взят под стражу.

проти борцуна застосували больовий прийом .
31.01.2026 13:58 Ответить
Комітетчика заарканили а які райдужні перспективи відкривались
31.01.2026 14:00 Ответить
"...Затримано співробітника відділу комітету по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю осередку всеукраїнської громадської організаці " - а чё это за такая всеукраинская громадська организация, которая имеет в своём составе такие структуры? Грамадськи организации уже имеют власть как у гос.структур? На каких законных основаниях они действуют?
31.01.2026 14:06 Ответить
сам у шоці!!!
31.01.2026 14:12 Ответить
(зевая) то то и оно. Но вы должны оценить мастерство. Хотя какая разница (В.А. Зеленский)
Тут два варианта:
1. Или он идет по статье шо на него вешают и получает от двух до пяти.
2. Или он объясняет где Москва и где Багдад что общественная организация никакого влияния на воинскую часть не имеет. Хотели развести лоха. А значит злоупотребления влиянием быть не может и получает трёшку за жульничество.
31.01.2026 15:50 Ответить
реєструєш ЛТДшку "Лаврентій Сміт і синов'я", пишеш наказ по своїй ТОВ про створення в ній підрозділу "федерального бюро розслідувань" чи "комітету анті.... придумай сам щось".
Замовляєш форму, погони, посвідчення, візитки..
І пофіг, що ти будеш виглядати клоуном.
Це приблизно як казакі. До повномасштабки зустрічав таких дятлів.
31.01.2026 14:27 Ответить
Музичка така наче Тарантіно знімав, логічне лише питання,а для чого?
31.01.2026 14:21 Ответить
Ніколи такого не було і от знову.Всі проти корупції,коли бере хтось інший.Знаю одного браконьєра.Він проти корупції, але сам не раз відкуплявся від рибінспекції.
31.01.2026 15:00 Ответить
Скільки непридатних на фото!
31.01.2026 15:25 Ответить
 
 