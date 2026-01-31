6 тыс. долларов за помощь в уклонении от службы: в Винницкой области задержан представитель общественной организации, - Нацполиция

Задержан сотрудник отдела комитета по борьбе с коррупцией и организованной преступностью ячейки всеукраинской общественной организации, который вместо разоблачения коррупционных схем наладил собственную.

Об этом сообщает Национальная полиция Украины, передает Цензор.НЕТ.

Что известно?

За 6000 долларов фигурант обещал повлиять на руководство воинской части и решить вопрос об освобождении от прохождения службы военнослужащего.

Представителя общественной организации задержали "на горячем". Во время обысков изъяли 6 тыс. долларов, полученных в качестве неправомерной выгоды, удостоверение сотрудника комитета по борьбе с коррупцией и организованной преступностью ВОО, мобильные телефоны, автомобиль.

Что инкриминируют?

Отмечается, что организатор коррупционной схемы задержан в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины и объявлено подозрение по статье 369-2 (злоупотребление влиянием) Уголовного кодекса Украины.

Его задержали оперативники управления стратегических расследований в Винницкой области и следователи следственного управления полиции в Винницкой области.

Подозреваемый взят под стражу.

