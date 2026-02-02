У Києві скасовано аварійні відключення електроенергії, - Yasno

У Києві скасували аварійні відключення електроенергії, які були введені 2 лютого.

Про це повідомила енергопостачальна компанія Yasno, передає Цензор.НЕТ.

У компанії зазначили, що в місті знову застосовують тимчасові графіки вимкнення світла.

Сьогодні зранку повідомлялося про застосування екстрених відключень у Києві та на Київщині.

Що передувало?

Як повідомлялося, зранку 31 січня рух метро було зупинено через низьку напругу. Київ та Київщина перейшли на аварійні відключення.

За даними "Київводоканалу", весь Київ без водопостачання через аварію в енергосистемі.

За даними ЗМІ, в Україні був блекаут через масштабну аварію в енергосистемі.

В Міненерго обіцяли, що електропостачання повернеться упродовж найближчих 2-3 годин.

Згодом у Міненерго повідомили, що енергосистема поступово відновлюється після аварії.

Ввечері 31 січня енергетики відновили електропостачання в усіх областях України після системної аварії, яка сталась вранці суботи.

