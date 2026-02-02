1 627 11

У Києві скасовано аварійні відключення електроенергії, - Yasno

У Києві скасували аварійні відключення електроенергії, які були введені 2 лютого.

Про це повідомила енергопостачальна компанія Yasno, передає Цензор.НЕТ.

У компанії зазначили, що в місті знову застосовують тимчасові графіки вимкнення світла.

Що передувало?

  • Як повідомлялося, зранку 31 січня рух метро було зупинено через низьку напругу. Київ та Київщина перейшли на аварійні відключення.
  • За даними "Київводоканалу", весь Київ без водопостачання через аварію в енергосистемі.
  • За даними ЗМІ, в Україні був блекаут через масштабну аварію в енергосистемі.
  • В Міненерго обіцяли, що електропостачання повернеться упродовж найближчих 2-3 годин.
  • Згодом у Міненерго повідомили, що енергосистема поступово відновлюється після аварії.
  • Ввечері 31 січня енергетики відновили електропостачання в усіх областях України після системної аварії, яка сталась вранці суботи.

Топ коментарі
Кремлівські щури рапортують
02.02.2026 17:09 Відповісти
Трубадури, телеграму в бункер ***** надіслали з цього приводу? З копією на свинособачий генштаб?
02.02.2026 17:05 Відповісти
Дякуючи таваріщу Зеленскому! Бо пан Кличко все розікрав, що призвело до блекауту. Хто не вірить - всім читати "Телеграми" Банкової, і дивитись вечірні Гундопотужники, і Шмарафон для закуски.
02.02.2026 17:28 Відповісти
Ну...сьогодні-завтра вночі очікуємо нових ударів...
02.02.2026 17:04 Відповісти
Думаю в ночи з вівторка на середу, коли ото енергетичне перимірря шо трампон просив скінчится.
02.02.2026 17:07 Відповісти
Але прийшли дивні нарахування від ДЕТЕК на оплату ????
02.02.2026 17:12 Відповісти
02.02.2026 17:05 Відповісти
ідіоти, ще скажіть, що експортуємо!
02.02.2026 17:25 Відповісти
02.02.2026 17:28 Відповісти
Навіщо про це кричати?
02.02.2026 20:53 Відповісти
пixyй. усе одно - nыздять. у мене по всім графікам світло є, а по факту нixyя треті суткі.
02.02.2026 21:30 Відповісти
І , що товаришу голобородьку, мабуть ви не знали , що нєхир п-и-здякати?
03.02.2026 15:51 Відповісти
 
 