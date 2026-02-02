У Києві скасовано аварійні відключення електроенергії, - Yasno
У Києві скасували аварійні відключення електроенергії, які були введені 2 лютого.
Про це повідомила енергопостачальна компанія Yasno, передає Цензор.НЕТ.
У компанії зазначили, що в місті знову застосовують тимчасові графіки вимкнення світла.
- Сьогодні зранку повідомлялося про застосування екстрених відключень у Києві та на Київщині.
Що передувало?
- Як повідомлялося, зранку 31 січня рух метро було зупинено через низьку напругу. Київ та Київщина перейшли на аварійні відключення.
- За даними "Київводоканалу", весь Київ без водопостачання через аварію в енергосистемі.
- За даними ЗМІ, в Україні був блекаут через масштабну аварію в енергосистемі.
- В Міненерго обіцяли, що електропостачання повернеться упродовж найближчих 2-3 годин.
- Згодом у Міненерго повідомили, що енергосистема поступово відновлюється після аварії.
- Ввечері 31 січня енергетики відновили електропостачання в усіх областях України після системної аварії, яка сталась вранці суботи.
Топ коментарі
+3 Vasya #607130
показати весь коментар02.02.2026 17:09 Відповісти Посилання
+2 Старый зольдат
показати весь коментар02.02.2026 17:05 Відповісти Посилання
+2 CrossFirenko
показати весь коментар02.02.2026 17:28 Відповісти Посилання
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Tierre
показати весь коментар02.02.2026 17:04 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
Старый зольдат
показати весь коментар02.02.2026 17:07 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Oleksandr Valovyi
показати весь коментар02.02.2026 17:12 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Старый зольдат
показати весь коментар02.02.2026 17:05 Відповісти Мені подобається 2 Посилання
Vasya #607130
показати весь коментар02.02.2026 17:09 Відповісти Мені подобається 3 Посилання
Vitaliy #399296
показати весь коментар02.02.2026 17:25 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
✘
CrossFirenko
показати весь коментар02.02.2026 17:28 Відповісти Мені подобається 2 Посилання
Нина Карпенко
показати весь коментар02.02.2026 20:53 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Oleg Yanchevskiy
показати весь коментар02.02.2026 21:30 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Vitaliy #399296
показати весь коментар03.02.2026 15:51 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль