В Киеве отменены аварийные отключения электроэнергии, - Yasno

В Киеве отменили аварийные отключения электроэнергии, которые были введены 2 февраля.

Об этом сообщила энергоснабжающая компания Yasno, передает Цензор.НЕТ.

В компании отметили, что в городе снова применяют временные графики отключения света.

Что предшествовало?

  • Как сообщалось, утром 31 января движение метро было остановлено из-за низкого напряжения. Киев и Киевская область перешли на аварийные отключения.
  • По данным "Киевводоканала", весь Киев без водоснабжения из-за аварии в энергосистеме.
  • По данным СМИ, в Украине был блэкаут из-за масштабной аварии в энергосистеме.
  • В Минэнерго обещают, что электроснабжение вернется в течение ближайших 2-3 часов.
  • Впоследствии в Минэнерго сообщили, что энергосистема постепенно восстанавливается после аварии.
  • Вечером 31 января энергетики восстановили электроснабжение во всех областях Украины после системной аварии, которая произошла утром в субботу.

Ну...сьогодні-завтра вночі очікуємо нових ударів...
02.02.2026 17:04 Ответить
Думаю в ночи з вівторка на середу, коли ото енергетичне перимірря шо трампон просив скінчится.
02.02.2026 17:07 Ответить
Але прийшли дивні нарахування від ДЕТЕК на оплату ????
02.02.2026 17:12 Ответить
ідіоти, ще скажіть, що експортуємо!
02.02.2026 17:25 Ответить
Навіщо про це кричати?
02.02.2026 20:53 Ответить
пixyй. усе одно - nыздять. у мене по всім графікам світло є, а по факту нixyя треті суткі.
02.02.2026 21:30 Ответить
І , що товаришу голобородьку, мабуть ви не знали , що нєхир п-и-здякати?
03.02.2026 15:51 Ответить
 
 