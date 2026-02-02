В Киеве отменены аварийные отключения электроэнергии, - Yasno

В Киеве отменили аварийные отключения электроэнергии, которые были введены 2 февраля.

Об этом сообщила энергоснабжающая компания Yasno, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

В компании отметили, что в городе снова применяют временные графики отключения света.

Сегодня утром сообщалось о применении экстренных отключений в Киеве и Киевской области.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В Киеве пока эвакуации не проводят: соцслужбы помогают людям, которые не могут позаботиться о себе, - КГГА

Что предшествовало?

Как сообщалось, утром 31 января движение метро было остановлено из-за низкого напряжения. Киев и Киевская область перешли на аварийные отключения.

По данным "Киевводоканала", весь Киев без водоснабжения из-за аварии в энергосистеме.

По данным СМИ, в Украине был блэкаут из-за масштабной аварии в энергосистеме.

В Минэнерго обещают, что электроснабжение вернется в течение ближайших 2-3 часов.

Впоследствии в Минэнерго сообщили, что энергосистема постепенно восстанавливается после аварии.

Вечером 31 января энергетики восстановили электроснабжение во всех областях Украины после системной аварии, которая произошла утром в субботу.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Импорт электроэнергии в Украину в январе установил рекорд за годы большой войны