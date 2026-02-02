За $37 тис. обіцяв "вирішити питання" у ТЦК та суді: затримано чоловіка у Києві, - Нацполіція

Прикриваючись нібито зв’язками зі службовими особами територіального центру комплектування та соціальної підтримки, чоловік обіцяв зняти "клієнта" з розшуку в електронному реєстрі "Оберіг", а також домовитися з працівниками суду про ухвалення рішення на користь позивача.

Про це повідомили в Національній поліції України, передає Цензор.НЕТ.

Що відомо?

Зазначається, що фігурант налагодив схему особистого збагачення, пропонуючи за грошову винагороду "вирішувати питання" з державними органами.

$2 тис. за зняття з розшуку

Так, в одному з епізодів зловмисник вимагав у киянина 2 тисячі доларів неправомірної вигоди. За ці кошти він обіцяв чоловіку призовного віку вплинути на службових осіб ТЦК та СП з метою внесення недостовірних відомостей до реєстру "Оберіг" і подальшого зняття "клієнта" з розшуку. У межах досудового розслідування поліцейські задокументували передачу двох траншів хабаря: спочатку 84 тисячі гривень, а згодом ще майже 12 тисяч гривень.

$35 тис. за вирішення питання в суді

Також чоловік пропонував іншому потерпілому "вирішити" цивільний спір у суді на користь позивача. Свої послуги він оцінив у 35 тисяч доларів, повідомивши під час особистої зустрічі, що ці кошти нібито призначені для впливу на працівників одного з районних судів міста Києва.

Що загрожує?

Зловмисника затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України одразу після одержання всієї суми неправомірної вигоди. З місця події вилучено 35 тисяч доларів.

Чоловіку повідомили про підозру за ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 368 та ч. 3 ст. 369-2 Кримінального кодексу України.

Санкції інкримінованих статей передбачають покарання у вигляді позбавлення волі строком до 10 років із конфіскацією майна.

Наразі тривають заходи зі встановлення повного кола осіб, причетних до злочинної діяльності.

Там якщо потрусити всі тцк то можна знайти трирічний бюджет України, "кому війна а кому матір" , свиня вже набрала жирок і сало, може вже потрібно різати?
02.02.2026 13:54 Відповісти
А заплатил бы 370к выехал бы как белый человек на эти такси . Может быть даже прямота Тель-Авив.
02.02.2026 13:59 Відповісти
Навіщо розкладти бакси надворі - а раптом дуне вітер? Чи клепки в голові не вистачає?
02.02.2026 13:50 Відповісти
Навіщо розкладти бакси надворі - а раптом дуне вітер? Чи клепки в голові не вистачає?
02.02.2026 13:50 Відповісти
То реквізит для фотосесії, якщо що то надрукують ще.
показати весь коментар
02.02.2026 16:08 Відповісти
Ну до Мендіча ї. Ще далеко😏
02.02.2026 13:57 Відповісти
Це щось дуже дорого, такі розцінки будуть років через 3.
02.02.2026 13:58 Відповісти
Поліція не любить, коли хабарі йдуть повз неї.
І ніхто не здивований в цьому шапіто!
Прикрываясь якобы связями с должностными лицами территориального центра комплектования и социальной поддержки, мужчина обещал
(зевая) Сто раз объяснял, ото подчеркнуть слово "якобы" оно одно на 7 лет отсидки тянет.
Без него вы в груповухе да без адвоката, до чиририка поднять сможете.
А с ним, якобы, не имея явно отслеживаемых связей с судом и ТЦК (опять же, без хорошего адвоката) получаете трешку за мошенничество и бронь от войны, если в СИЗО на фронт не нагнут.
В таких делах нужен зиц-председатель который решал не знает. Который при хорошем исходе передаст бабки, а при плохом расскажет что всё выдумал и хотел развести лоха на бабки, не имея к ТЦК никакого отношения
Гандон
Тю який дурень, це ж таке собі нафантазував що за гроші можна питаннячкі порішати с ТЦК.
