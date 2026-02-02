За $37 тис. обіцяв "вирішити питання" у ТЦК та суді: затримано чоловіка у Києві, - Нацполіція

Прикриваючись нібито зв’язками зі службовими особами територіального центру комплектування та соціальної підтримки, чоловік обіцяв зняти "клієнта" з розшуку в електронному реєстрі "Оберіг", а також домовитися з працівниками суду про ухвалення рішення на користь позивача.

Про це повідомили в Національній поліції України, передає Цензор.НЕТ.

Що відомо?

Зазначається, що фігурант налагодив схему особистого збагачення, пропонуючи за грошову винагороду "вирішувати питання" з державними органами.

$2 тис. за зняття з розшуку

Так, в одному з епізодів зловмисник вимагав у киянина 2 тисячі доларів неправомірної вигоди. За ці кошти він обіцяв чоловіку призовного віку вплинути на службових осіб ТЦК та СП з метою внесення недостовірних відомостей до реєстру "Оберіг" і подальшого зняття "клієнта" з розшуку. У межах досудового розслідування поліцейські задокументували передачу двох траншів хабаря: спочатку 84 тисячі гривень, а згодом ще майже 12 тисяч гривень.

$35 тис. за вирішення питання в суді

Також чоловік пропонував іншому потерпілому "вирішити" цивільний спір у суді на користь позивача. Свої послуги він оцінив у 35 тисяч доларів, повідомивши під час особистої зустрічі, що ці кошти нібито призначені для впливу на працівників одного з районних судів міста Києва.

Що загрожує?

Зловмисника затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України одразу після одержання всієї суми неправомірної вигоди. З місця події вилучено 35 тисяч доларів.

Чоловіку повідомили про підозру за ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 368 та ч. 3 ст. 369-2 Кримінального кодексу України.

Санкції інкримінованих статей передбачають покарання у вигляді позбавлення волі строком до 10 років із конфіскацією майна.

Наразі тривають заходи зі встановлення повного кола осіб, причетних до злочинної діяльності.



