За $37 тыс. обещал "решить вопрос" в ТСК и суде: задержан мужчина в Киеве, - Нацполиция
Прикрываясь якобы связями с должностными лицами территориального центра комплектования и социальной поддержки, мужчина обещал снять "клиента" с розыска в электронном реестре "Оберег", а также договориться с работниками суда о принятии решения в пользу истца.
Об этом сообщили в Национальной полиции Украины, передает Цензор.НЕТ.
Что известно?
Отмечается, что фигурант наладил схему личного обогащения, предлагая за денежное вознаграждение "решать вопросы" с государственными органами.
2 тыс. долларов за снятие с розыска
Так, в одном из эпизодов злоумышленник требовал у киевлянина 2 тысячи долларов неправомерной выгоды. За эти средства он обещал мужчине призывного возраста повлиять на должностных лиц ТЦК и СП с целью внесения недостоверных сведений в реестр "Оберіг" и последующего снятия "клиента" с розыска. В рамках досудебного расследования полицейские задокументировали передачу двух траншей взятки: сначала 84 тысячи гривен, а затем еще почти 12 тысяч гривен.
$35 тыс. за решение вопроса в суде
Также мужчина предлагал другому потерпевшему "решить" гражданский спор в суде в пользу истца. Свои услуги он оценил в 35 тысяч долларов, сообщив во время личной встречи, что эти средства якобы предназначены для влияния на работников одного из районных судов города Киева.
Что грозит?
Злоумышленника задержали в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины сразу после получения всей суммы неправомерной выгоды. С места происшествия изъято 35 тысяч долларов.
Мужчине сообщили о подозрении по ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 368 и ч. 3 ст. 369-2 Уголовного кодекса Украины.
Санкции инкриминируемых статей предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет с конфискацией имущества.
В настоящее время продолжаются мероприятия по установлению полного круга лиц, причастных к преступной деятельности.
(зевая) Сто раз объяснял, ото подчеркнуть слово "якобы" оно одно на 7 лет отсидки тянет.
Без него вы в груповухе да без адвоката, до чиририка поднять сможете.
А с ним, якобы, не имея явно отслеживаемых связей с судом и ТЦК (опять же, без хорошего адвоката) получаете трешку за мошенничество и бронь от войны, если в СИЗО на фронт не нагнут.
В таких делах нужен зиц-председатель который решал не знает. Который при хорошем исходе передаст бабки, а при плохом расскажет что всё выдумал и хотел развести лоха на бабки, не имея к ТЦК никакого отношения