За $37 тыс. обещал "решить вопрос" в ТСК и суде: задержан мужчина в Киеве, - Нацполиция

Прикрываясь якобы связями с должностными лицами территориального центра комплектования и социальной поддержки, мужчина обещал снять "клиента" с розыска в электронном реестре "Оберег", а также договориться с работниками суда о принятии решения в пользу истца.

Об этом сообщили в Национальной полиции Украины, передает Цензор.НЕТ.

Что известно?

Отмечается, что фигурант наладил схему личного обогащения, предлагая за денежное вознаграждение "решать вопросы" с государственными органами.

2 тыс. долларов за снятие с розыска

Так, в одном из эпизодов злоумышленник требовал у киевлянина 2 тысячи долларов неправомерной выгоды. За эти средства он обещал мужчине призывного возраста повлиять на должностных лиц ТЦК и СП с целью внесения недостоверных сведений в реестр "Оберіг" и последующего снятия "клиента" с розыска. В рамках досудебного расследования полицейские задокументировали передачу двух траншей взятки: сначала 84 тысячи гривен, а затем еще почти 12 тысяч гривен.

$35 тыс. за решение вопроса в суде

Также мужчина предлагал другому потерпевшему "решить" гражданский спор в суде в пользу истца. Свои услуги он оценил в 35 тысяч долларов, сообщив во время личной встречи, что эти средства якобы предназначены для влияния на работников одного из районных судов города Киева.

Что грозит?

Злоумышленника задержали в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины сразу после получения всей суммы неправомерной выгоды. С места происшествия изъято 35 тысяч долларов.

Мужчине сообщили о подозрении по ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 368 и ч. 3 ст. 369-2 Уголовного кодекса Украины.

Санкции инкриминируемых статей предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет с конфискацией имущества.

В настоящее время продолжаются мероприятия по установлению полного круга лиц, причастных к преступной деятельности.

Там якщо потрусити всі тцк то можна знайти трирічний бюджет України, "кому війна а кому матір" , свиня вже набрала жирок і сало, може вже потрібно різати?
02.02.2026 13:54
А заплатил бы 370к выехал бы как белый человек на эти такси . Может быть даже прямота Тель-Авив.
02.02.2026 13:59
Навіщо розкладти бакси надворі - а раптом дуне вітер? Чи клепки в голові не вистачає?
02.02.2026 13:50
То реквізит для фотосесії, якщо що то надрукують ще.
показать весь комментарий
02.02.2026 16:08
Ну до Мендіча ї. Ще далеко😏
показать весь комментарий
02.02.2026 13:57
Це щось дуже дорого, такі розцінки будуть років через 3.
показать весь комментарий
02.02.2026 13:58
Поліція не любить, коли хабарі йдуть повз неї.
показать весь комментарий
02.02.2026 14:25
І ніхто не здивований в цьому шапіто!
показать весь комментарий
02.02.2026 14:45
(зевая) Сто раз объяснял, ото подчеркнуть слово "якобы" оно одно на 7 лет отсидки тянет.
Без него вы в груповухе да без адвоката, до чиририка поднять сможете.
А с ним, якобы, не имея явно отслеживаемых связей с судом и ТЦК (опять же, без хорошего адвоката) получаете трешку за мошенничество и бронь от войны, если в СИЗО на фронт не нагнут.
В таких делах нужен зиц-председатель который решал не знает. Который при хорошем исходе передаст бабки, а при плохом расскажет что всё выдумал и хотел развести лоха на бабки, не имея к ТЦК никакого отношения
02.02.2026 15:21
Гандон
02.02.2026 15:33
Тю який дурень, це ж таке собі нафантазував що за гроші можна питаннячкі порішати с ТЦК.
