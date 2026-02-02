За $37 тыс. обещал "решить вопрос" в ТСК и суде: задержан мужчина в Киеве, - Нацполиция

Прикрываясь якобы связями с должностными лицами территориального центра комплектования и социальной поддержки, мужчина обещал снять "клиента" с розыска в электронном реестре "Оберег", а также договориться с работниками суда о принятии решения в пользу истца.

Об этом сообщили в Национальной полиции Украины.

Что известно?

Отмечается, что фигурант наладил схему личного обогащения, предлагая за денежное вознаграждение "решать вопросы" с государственными органами.

2 тыс. долларов за снятие с розыска

Так, в одном из эпизодов злоумышленник требовал у киевлянина 2 тысячи долларов неправомерной выгоды. За эти средства он обещал мужчине призывного возраста повлиять на должностных лиц ТЦК и СП с целью внесения недостоверных сведений в реестр "Оберіг" и последующего снятия "клиента" с розыска. В рамках досудебного расследования полицейские задокументировали передачу двух траншей взятки: сначала 84 тысячи гривен, а затем еще почти 12 тысяч гривен.

$35 тыс. за решение вопроса в суде

Также мужчина предлагал другому потерпевшему "решить" гражданский спор в суде в пользу истца. Свои услуги он оценил в 35 тысяч долларов, сообщив во время личной встречи, что эти средства якобы предназначены для влияния на работников одного из районных судов города Киева.

Что грозит?

Злоумышленника задержали в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины сразу после получения всей суммы неправомерной выгоды. С места происшествия изъято 35 тысяч долларов.

Мужчине сообщили о подозрении по ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 368 и ч. 3 ст. 369-2 Уголовного кодекса Украины.

Санкции инкриминируемых статей предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет с конфискацией имущества.

В настоящее время продолжаются мероприятия по установлению полного круга лиц, причастных к преступной деятельности.



