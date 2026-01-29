Брал деньги с подчиненных за неофициальные "отпуска": разоблачен командир воинской части на Киевщине, - ГБР
Разоблачен командир одной из воинских частей в Киевской области, который систематически получал деньги от подчиненных военнослужащих.
Об этом сообщает Государственное бюро расследований, передает Цензор.НЕТ.
Что известно
В течение 2023 года офицер на постоянной основе требовал и получал средства за неофициальные разрешения на оставление места службы, что давало возможность военным выезжать за пределы Киевского гарнизона. Деньги подчиненные перечисляли на личную банковскую карту командира.
В ГБР отмечают, что фактически чиновник использовал свое служебное положение для личного обогащения, давя на подчиненных и ставя их в зависимое положение.
Задокументировано 14 эпизодов получения неправомерной выгоды от 9 военнослужащих.
Объявление подозрения
Отмечается, что командиру воинской части сообщили о подозрении по ч. 1 и ч. 3 ст. 368 УК Украины - просьба и получение неправомерной выгоды в крупном размере, совершенное по предварительному сговору группой лиц. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.
Кроме того, в течение 2025 года о подозрении сообщили 9 военнослужащим, которые передавали деньги должностному лицу. Их действия квалифицированы по ч. 1 и ч. 2 ст. 369 УК Украины - предоставление неправомерной выгоды. Обвинительные акты в отношении них уже направлены в суд.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Як казав бабушка Бєня: якщо проблему можна вирішити за гроші, то не проблема взагалі
Ті самі проблеми що і у цивільному житті.Тому можливо все.В нашій бригаді я особисто з корупцією не стикався.Хоча багато службових питань доводилось вирішувать за власні гроші.Бо так швидше.
це називається на "потреби частини" - розпоряджається командир