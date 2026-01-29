Брал деньги с подчиненных за неофициальные "отпуска": разоблачен командир воинской части на Киевщине, - ГБР

Разоблачен командир одной из воинских частей в Киевской области, который систематически получал деньги от подчиненных военнослужащих.

Что известно

В течение 2023 года офицер на постоянной основе требовал и получал средства за неофициальные разрешения на оставление места службы, что давало возможность военным выезжать за пределы Киевского гарнизона. Деньги подчиненные перечисляли на личную банковскую карту командира.

В ГБР отмечают, что фактически чиновник использовал свое служебное положение для личного обогащения, давя на подчиненных и ставя их в зависимое положение.

Задокументировано 14 эпизодов получения неправомерной выгоды от 9 военнослужащих.

Объявление подозрения

Отмечается, что командиру воинской части сообщили о подозрении по ч. 1 и ч. 3 ст. 368 УК Украины - просьба и получение неправомерной выгоды в крупном размере, совершенное по предварительному сговору группой лиц. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Кроме того, в течение 2025 года о подозрении сообщили 9 военнослужащим, которые передавали деньги должностному лицу. Их действия квалифицированы по ч. 1 и ч. 2 ст. 369 УК Украины - предоставление неправомерной выгоды. Обвинительные акты в отношении них уже направлены в суд.

+10
а ще в частинах є такий собі фонд частини куди кидають % з.п.

це називається на "потреби частини" - розпоряджається командир
29.01.2026 11:11 Ответить
+8
Армія-зріз суспільства.Тим більше масова,мобілізаційна.

Ті самі проблеми що і у цивільному житті.Тому можливо все.В нашій бригаді я особисто з корупцією не стикався.Хоча багато службових питань доводилось вирішувать за власні гроші.Бо так швидше.
29.01.2026 11:26 Ответить
+5
це майже скрізь
29.01.2026 11:10 Ответить
А мені тут нещодавно озповідали, що це неможливо
29.01.2026 11:08 Ответить
За дєньґі можливо все
Як казав бабушка Бєня: якщо проблему можна вирішити за гроші, то не проблема взагалі
29.01.2026 11:10 Ответить
Звісно. Бабуся був правий
29.01.2026 11:14 Ответить
29.01.2026 11:26 Ответить
Як і медицина наприклад
29.01.2026 12:21 Ответить
У 22 році офіційні відпустки практично не давали.Нас після бойових на ротації на 4-5 днів пускали додому неофіційно.Ніяких грошей не брали.Тільки попереджали-десь вляпаєтесь,ми скажемо що втекли в сзч.А з 23 почали давати офіційні відпустки з відпускним листом.Не чув щоб хтось платив за це.
29.01.2026 11:21 Ответить
ситуація у всіх різна...мій знайомий першу відпустку отримав після 2-х з гаком років служби
29.01.2026 13:26 Ответить
29.01.2026 11:11 Ответить
Відразу на йух їх посилаєш. Здирають бабло з алкаші і дурників
30.01.2026 19:48 Ответить
відпустки це ще *уйня...є такі що нібито на передку, а насправді водіями таксі працюють, та ще й ДТП п'яні влаштовують...не думаю що мамці їхню ЗП отримують
29.01.2026 13:25 Ответить
вси офицери ця совдепивська погань вони можуть тильки так захищати украину хиба не можна розжалувати до рядових и на передок де справедливтсть
01.02.2026 08:57 Ответить
 
 