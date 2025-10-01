РУС
Пытались подкупить заместителя комбата: в Днепропетровской области задержали бывшего и действующего военнослужащих, - ГБР. ФОТОРЕПОРТАЖ

Задержаны бывший и действующий военнослужащие из Днепропетровской области, которые пытались подкупить заместителя командира батальона, чтобы он "отпустил" солдата.

Об этом сообщает Государственное бюро расследований, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, бывший военный пообещал организовать своему знакомому побег со службы. Для этого он предложил заплатить офицеру 8 тыс. долларов за "незаметный" вывоз военнослужащего из части. Заместитель командира батальона сразу сообщил о предложении правоохранителям и в дальнейшем действовал под их контролем.

Попытка подкупить заместителя комбата

Бывшего военного задержали, когда он передал офицеру 6 тыс. долларов и указал, кого именно нужно вывезти. Вместе с ним задержали и военного, который пытался избежать службы.

Организатору аферы сообщено о подозрении в предоставлении неправомерной выгоды должностному лицу и пособничестве в дезертирстве (ч. 1 ст. 369, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 408 УК Украины). Военнослужащему, который планировал сбежать, инкриминируют дезертирство (ч. 4 ст. 408 УК Украины).

Попытка подкупить заместителя комбата

Сообщается, что за содеянное обоим грозит до 12 лет лишения свободы.

Задержанным избрана мера пресечения - содержание под стражей с возможностью внесения залога.

Попытка подкупить заместителя комбата
Попытка подкупить заместителя комбата

