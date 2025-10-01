Намагалися підкупити заступника комбата: на Дніпропетровщині затримали колишнього та чинного військовослужбовців, - ДБР. ФОТОрепортаж
Затримано колишнього та чинного військовослужбовців з Дніпропетровської області, які намагалися підкупити заступника командира батальйону, щоб він "відпустив" солдата.
Про це повідомляє Державне бюро розслідувань, передає Цензор.НЕТ.
Як зазначається, колишній військовий пообіцяв організувати своєму знайомому втечу зі служби. Для цього він запропонував заплатити офіцеру 8 тис. доларів за "непомітне" вивезення військовослужбовця з частини. Заступник командира батальйону одразу повідомив про пропозицію правоохоронців і надалі діяв під їхнім контролем.
Колишнього військового затримали, коли він передав офіцеру 6 тис. доларів та вказав, кого саме потрібно вивезти. Разом із ним затримали й військового, який намагався уникнути служби.
Організатору оборудки повідомлено про підозру у наданні неправомірної вигоди службовій особі та пособництві у дезертирстві (ч. 1 ст. 369, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 408 КК України). Військовослужбовцю, який планував утекти, інкримінують дезертирство (ч. 4 ст. 408 КК України).
Повідомляється, що за скоєне обом загрожує до 12 років позбавлення волі.
Затриманим обрано запобіжний захід - тримання під вартою з можливістю внесення застави.
