Організувала схему поборів з бійців за уникнення відряджень на фронт: на Рівненщині судитимуть пенсіонерку, - ДБР. ВІДЕО+ФОТО

Викрито 70-річну організаторку схеми внесення змін до списків на відрядження у зону бойових дій в одній із військових частин Рівненської області, пенсіонерка мала значний авторитет і зв’язки в місцевій громаді.

Про це повідомили в Державному бюро розслідувань, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що активну роль в оборудці відігравав її племінник, військовослужбовець цієї частини. Саме він підшуковував охочих уникнути відправлення на фронт, збирав з них гроші та передавав своїй родичці. За "виключення" одного прізвища з наказу на відрядження просили близько 5 тисяч доларів.

За попередніми даними, жінка, використовуючи зв’язки з представниками командування, безпосередньо впливала на формування списків для відряджень - додавала або вилучала окремі прізвища за винагороду. Її дії мають ознаки впливу на посадових осіб з метою отримання неправомірної вигоди.

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У ДБР повідомили, що схему вдалося викрити завдяки свідомим військовослужбовцям, які повідомили про злочин. Після затримання племінник пішов на співпрацю зі слідством та надав викривальні свідчення щодо своєї тітки. Справу щодо чоловіка вже виділено в окреме провадження і скеровано до суду.

Досудове розслідування триває. Наразі встановлюються інші особи, які могли бути причетні до схеми, зокрема з-поміж командування. Також триває аналіз документації військової частини, що стосується відряджень.

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Жінці повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 369-2 КК України - висловлення пропозиції здійснити вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, за надання неправомірної вигоди, вчинене за попередньою змовою групою осіб. Їй загрожує до 5 років позбавлення волі.