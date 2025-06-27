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Новини Фото Хабарництво в армії Хабарники у військових частинах
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Організувала схему поборів з бійців за уникнення відряджень на фронт: на Рівненщині судитимуть пенсіонерку, - ДБР. ВІДЕО+ФОТО

Викрито 70-річну організаторку схеми внесення змін до списків на відрядження у зону бойових дій в одній із військових частин Рівненської області, пенсіонерка мала значний авторитет і зв’язки в місцевій громаді.

Про це повідомили в Державному бюро розслідувань, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що активну роль в оборудці відігравав її племінник, військовослужбовець цієї частини. Саме він підшуковував охочих уникнути відправлення на фронт, збирав з них гроші та передавав своїй родичці. За "виключення" одного прізвища з наказу на відрядження просили близько 5 тисяч доларів.

За попередніми даними, жінка, використовуючи зв’язки з представниками командування, безпосередньо впливала на формування списків для відряджень - додавала або вилучала окремі прізвища за винагороду. Її дії мають ознаки впливу на посадових осіб з метою отримання неправомірної вигоди.

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Пенсіонерка організувала схему поборів за уникнення відряджень на фронт

У ДБР повідомили, що схему вдалося викрити завдяки свідомим військовослужбовцям, які повідомили про злочин. Після затримання племінник пішов на співпрацю зі слідством та надав викривальні свідчення щодо своєї тітки. Справу щодо чоловіка вже виділено в окреме провадження і скеровано до суду.

Досудове розслідування триває. Наразі встановлюються інші особи, які могли бути причетні до схеми, зокрема з-поміж командування. Також триває аналіз документації військової частини, що стосується відряджень.

Дивіться: Разом із співробітником ТЦК вимагав хабар за "звільнення" мобілізованого: у Миколаєві судитимуть посередника, - ДБР. ФОТОрепортаж

Жінці повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 369-2 КК України - висловлення пропозиції здійснити вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, за надання неправомірної вигоди, вчинене за попередньою змовою групою осіб. Їй загрожує до 5 років позбавлення волі.

Автор: 

хабар (4750) ДБР (3589) Рівненська область (1199)


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Топ коментарі
+10
Якщо пенсіонерка керує відправкою солдатів на фронт, то що казать про кацапських кротів в частинах!!! Звісно командир частини не причому, незнав, небачив, нечув! цікаво скільки нерухомості в його родичів з'явилось за останній час?
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27.06.2025 13:44 Відповісти
+6
шоу ,,Україна має таланти,, продовжується??
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27.06.2025 13:46 Відповісти
+5
херассе...армия... 70-летняя бабка крутит, как хочет)))
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27.06.2025 14:05 Відповісти
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70 років... Перебування в тюрмі (як казав мені колишній однокурсник, що служив у пенітенціарній системі) - "рік за три. Тобто, тюрма за рік відбирає три роки життя... 70+15=85.....................................
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27.06.2025 13:42 Відповісти
Для неї це буде курорт, вона й в буцигарні щось придумає.
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27.06.2025 14:06 Відповісти
"Казав сліпий - побачимо... Казав глухий - почуємо... Німий сказав - чекайте ще... Ми вам розповімо...".
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27.06.2025 14:09 Відповісти
От ГОЛОДОВКА БЕДНОСТИ ЁЕ ПОНЕМАЮ!В ИТАЛИИ ПЕНСИЯ МИНИМАЛЬНАЯ 500ЕВРО НЕРАБОТАЮЩЕМУ НИКОГДА!!!!
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27.06.2025 16:07 Відповісти
До чого тут "рівень бідності в Європі"? Мова іде про "українську тюрму" ...
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27.06.2025 16:23 Відповісти
"Братку"!... у мене кілька прохань.
Перше, Перестань пить коло комп"ютера...
Друге : спробуй протверезіть, а потім щось писать - бо в іншому випадку, ти оголошуєш ***** придурком на весь світ - мої відповіді тобі читає...
Про решту я вже промовчу... Мені достатньо було діалогу в березні 2022 року:- Вот, если-бы ви все,на "материке" (тобто, вже тоді була "заявка" на "Материк"), то мы бы жили одной семьёй, в одном государстве...".
Питання: "НАташа! А вы нас спросили, хочем ли мы жить с вами в одном государстве?"
Відповідь "обалдєвающа" ? А почему мы ВАС должны спрашивать?!!!"
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27.06.2025 16:56 Відповісти
Якщо пенсіонерка керує відправкою солдатів на фронт, то що казать про кацапських кротів в частинах!!! Звісно командир частини не причому, незнав, небачив, нечув! цікаво скільки нерухомості в його родичів з'явилось за останній час?
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27.06.2025 13:44 Відповісти
якщо є хабар - то аферистів ме неше двох
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27.06.2025 13:44 Відповісти
шоу ,,Україна має таланти,, продовжується??
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27.06.2025 13:46 Відповісти
Ніяк не хоче суспільство називати речі своїми іменами. Ну, звісно: якщо людина в пікселі - вона апріорі не може скоювати ніяких злочинів. Сила пропаганди намагається з жіночки зробити ворога. Які "побори", якщо люди самі несли гроші?

Назва статті повинна виглядати так: "Злочинці в погонах ЗСУ....". Але судитимуть як завжди "стрілочницю"

Держава намагається вбити в макитри громадян тезу про те, що всі, хто не на фронті - це другий сорт, не люди. Надали безмежну владу військовим - ще довго країна буде це "відхаркувати"
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27.06.2025 13:55 Відповісти
у наших прокурорів інвалідів, мами та тещі по копійчині збирають, ще з часів сов'єтського союзу на сирітські хатинки в іспаніях та дубаях.
а, тут бач яка спритна? гроші збирала з хлопців, що бояться вмирати під керівництвом сирського.
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27.06.2025 13:55 Відповісти
- і нікого не покарають !
Бабка не сяде , бо похилий вік , а більше ніхто і не винен !
Ідеальна схема !
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27.06.2025 14:04 Відповісти
херассе...армия... 70-летняя бабка крутит, как хочет)))
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27.06.2025 14:05 Відповісти
бабця хоч УБД не присваивала???))
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27.06.2025 14:07 Відповісти
Що не день, то комедія! Ото вибрали акторів, тільки в цьому фільмі одні реально наживаються, а інші гинуть!
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27.06.2025 14:08 Відповісти
правильно, пенсионерка виновата и все брала себе как и по всей стране, а юды с офиса президента ни сном ни духом не ведают
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27.06.2025 14:09 Відповісти
Весь Світ допомагає Україні платити гідні гроші військовим,а вони витрачають їх на хабарі...Воювати бояться,але отримувати гроші -ні. І дивитися в очі побратимам,що йдуть у бій,совість не заважає. Ст.369 ККУ при наявності составу злочину повинна застосовуватися для усіх "уклоністів" без винятку.
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27.06.2025 14:18 Відповісти
Який бій? Вбили більше десяти тисяч людей на курщині з якою ціллю?
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27.06.2025 17:46 Відповісти
70-річна бабулька рулить військовими? Якась лажа...
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27.06.2025 14:18 Відповісти
Звісно лажа , а найцікавіше , що Державне бюро розслідувань , в цю лажу , із задоволенням повірило !
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27.06.2025 14:20 Відповісти
Жаль, що у малюків з дитсадочку немає права підпису , а скільки б військових афер вони б прокрутили. Пацани з уряду не винуваті!
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27.06.2025 14:22 Відповісти
Шмата 70 років. Думає, з собою все забере, бидлота.
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27.06.2025 14:25 Відповісти
А подумати головою ні? Як може якась ліва бабулька вирішувати у військовій частині, куди кого відправляти? Чи примушувати командира приймати потрібні рішення?
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27.06.2025 14:28 Відповісти
Я кажу про шмату. А не про командира.
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27.06.2025 15:32 Відповісти
Тобто, ти справді віриш в цю маячню. Зрозуміло...
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27.06.2025 15:35 Відповісти
армія - частина суспільства
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27.06.2025 14:30 Відповісти
Яка перемога, якщо військовими рулять 70-ти річні баби.
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27.06.2025 14:50 Відповісти
пенсіонерка мала значний авторите
громаді Джерело: https://censor.net/ua/p3560282
троюрідна бабця Єрмака?
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27.06.2025 15:51 Відповісти
Цілком можливо. Треба ще розібратись, можливо це саме вона віддала наказ розмінувати Чонгар...
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27.06.2025 20:43 Відповісти
 
 