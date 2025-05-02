Разом із співробітником ТЦК вимагав хабар за "звільнення" мобілізованого: у Миколаєві судитимуть посередника, - ДБР. ФОТОрепортаж
Державне бюро розслідувань направило до суду обвинувальний акт стосовно мешканця Миколаєва, який спільно з працівником місцевого РТЦК та СП вимагав хабар у родичів військовозобов’язаного.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ДБР.
За даними слідства, у лютому 2025 року, поки родичі мобілізованого чекали результатів перевірки його документів у ТЦК, до них підійшов цивільний чоловік та запропонував за 4,5 тис. доларів США "вирішити питання". Він запевнив, що має зв’язки серед посадовців і може вплинути на рішення щодо звільнення військовозобов’язаного з центру комплектування.
Як зазначається, правоохоронці затримали обох фігурантів під час передачі коштів. Військовозобов’язаний, щодо якого ішлося, вже був зарахований до лав ЗСУ.
Зловмисника обвинувачують в одержанні неправомірної вигоди за вплив на службову особу (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 369-2 КК України). Санкція передбачає до п’яти років позбавлення волі.
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