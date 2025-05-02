Вместе с сотрудником ТЦК требовал взятку за "освобождение" мобилизованного: в Николаеве будут судить посредника, - ГБР. ФОТОрепортаж
Государственное бюро расследований направило в суд обвинительный акт в отношении жителя Николаева, который совместно с работником местного РТЦК и СП требовал взятку у родственников военнообязанного.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ГБР.
По данным следствия, в феврале 2025 года, пока родственники мобилизованного ждали результатов проверки его документов в ТЦК, к ним подошел гражданский мужчина и предложил за 4,5 тыс. долларов США "решить вопрос". Он заверил, что имеет связи среди должностных лиц и может повлиять на решение об освобождении военнообязанного из центра комплектования.
Как отмечается, правоохранители задержали обоих фигурантов во время передачи средств. Военнообязанный, о котором шла речь, уже был зачислен в ряды ВСУ.
Злоумышленника обвиняют в получении неправомерной выгоды за влияние на должностное лицо (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 369-2 УК Украины). Санкция предусматривает до пяти лет лишения свободы.
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