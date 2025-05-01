Сообщено о подозрении экс-чиновнику воинской части, который закупал хлеб по завышенным ценам, - ГБР
Объявлено о подозрении начальнику продовольственной службы отдела тылового обеспечения, в результате действий которого военная часть переплатила более 1 млн гривен из бюджета.
Об этом информирует пресс-служба ГБР, передает Цензор.НЕТ.
Работники Государственного бюро расследований сообщили о подозрении бывшему начальнику продовольственной службы отдела тылового обеспечения одного из военных подразделений, дислоцированных в Херсонской области.
Реализовывал продукцию по завышенным ценам
Установлено, что в 2023 году чиновник, ответственный за организацию поставок продуктов, способствовал заключению договора на закупку хлеба с предпринимателем, который реализовывал продукцию по значительно завышенным ценам. По данным следствия, стоимость одного килограмма хлеба у этого поставщика превышала среднерыночную более чем на 9 гривен.
Общая сумма договора составила 3 млн 519 тыс. гривен.
Воинская часть переплатила более 1 млн гривен
В результате таких действий воинская часть переплатила более 1 млн гривен бюджетных средств.
Бывшему чиновнику сообщено о подозрении в злоупотреблении служебным положением с целью получения неправомерной выгоды для другого лица (ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины).
Какое наказание грозит нарушителю
Санкция статьи предусматривает наказание в виде до 6 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до 3 лет.
Сейчас продолжаются следственные действия для установления всех обстоятельств возможного сговора с поставщиком.
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