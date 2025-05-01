Повідомлено про підозру експосадовцю військової частини, який закуповував хліб за завищеними цінами, - ДБР
Оголошено про підозру начальнику продовольчої служби відділу тилового забезпечення, внаслідок дій якого військова частина переплатила понад 1 млн гривень з бюджету.
Про це інформує пресслужба ДБР, передає Цензор.НЕТ.
Працівники Державного бюро розслідувань повідомили про підозру колишньому начальнику продовольчої служби відділу тилового забезпечення одного з військових підрозділів, дислокованих у Херсонській області.
Реалізовував продукцію за завищеними цінами
Встановлено, що у 2023 році посадовець, відповідальний за організацію постачання харчів, сприяв укладанню договору на закупівлю хліба з підприємцем, який реалізовував продукцію за значно завищеними цінами. За даними слідства, вартість одного кілограма хліба у цього постачальника перевищувала середньоринкову на понад 9 гривень.
Загальна сума договору склала 3 млн 519 тис. гривень.
Військова частина переплатила понад 1 млн гривень
Внаслідок таких дій військова частина переплатила понад 1 млн гривень бюджетних коштів.
Колишньому посадовцю повідомлено про підозру у зловживанні службовим становищем з метою одержання неправомірної вигоди для іншої особи (ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України).
Яке покарання загрожує порушнику
Санкція статті передбачає покарання у вигляді до 6 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю строком до 3 років.
Наразі тривають слідчі дії для встановлення усіх обставин можливої змови з постачальником.
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