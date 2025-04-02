Поставили неякісний мед ЗСУ на 30,5 млн грн – підприємцю і 4 військовим повідомили про підозри
Директор запорізького підприємства уклав з військовою частиною з Одещини договір на поставку меду. Не маючи такої кількості - розбавив мед. Військові закупили неякісну продукцію, чим завдали держбюджету 30,5 млн грн збитків.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону
За процесуального керівництва Львівської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону повідомлено про підозру п’ятьом особам - директору запорізького підприємства, командиру військової частини з Одещини, його заступнику, начальнику бактеріологічного відділення лабораторії безпечності харчових продуктів та його заступниці – начальниці відділення.
Підприємцю інкримінують заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, а військовим посадовцям – недбале ставлення до військової служби, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 425 КК України).
Уклав договір, не маючи достатньо меду, а тому розбавив його
За даними слідства, у 2023 році директор ТОВ уклав із військовою частиною договір про поставку квіткового меду для потреб армії. Підприємець знав, що у нього немає достатньої кількості такого меду, тож розбавив його іншими компонентами, щоб здешевити та збільшити масу.
Після цього, він написав листа до військової частини на Одещині, щоб уповноважені особи підрозділів управління безпечності харчових продуктів та ветеринарної медицини дослідили взірці і провели лабораторне дослідження меду на відповідність вимогам замовника і стандартам ДСТУ.
Військові посадовці не здійснили достатніх перевірок якості
Через недбалість військові посадовці не здійснили достатніх перевірок та підписали документи, чим гарантували якість. На підставі таких висновків більше одного мільйона 20-грамових стіків з медом було доставлено до військової частини на Львівщину.
Таким чином, захисники отримали неякісну продукцію, а державному бюджету завдано 30,5 млн грн збитків.
Затримання підозрюваних
Правоохоронці затримали директора підприємства, також вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжних заходів та відсторонення від посад.
Будь ласка, зачекайте...
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Коротше кажучи, виходить (сума збитків, поділена на вагу меду), що 1 кілограм продукції коштував 1525 гривень. Ви бачили мед за таку ціну? Це абсурд.
Якщо взяти до уваги начебто розбавлення меду цукром, то згідно усіх цифр, в кілограмі "продукту" мало бути всього близько 40 грам натурального меду!
Це сміху подібне. Бо такий " мед" можна було б розбивати тільки молотком, або ломом.
Це був би шматок цукру, - розплавленого, а потім знову зацукрованого. Щось на зразок цукерок "півників", які можна тільки смоктати. Оце був би такий "мед".
Тобто, нам вішають лапшу на вуха. І вішають її державні органи.
Його можна забрати у бджіл, і продати, як натуральний мед. Так. Але тільки один раз. Бо бджолина сім'я не встигне виробити новий запас, і просто загине взимку. Овчінка видєлки нє стоіт.
Таким чином, справжні пасічники подібними махінаціями ніколи не займаються. Бо такий кадр буде "пасічником" тільки один сезон. )))
НАБУ ОПРИЛЮДНИЛО "ПРОСЛУШКУ" РОЗМОВ ФІГУРАНТІВ СПРАВИ ПРО "ЯЙЦЯ ПО 17 ГРИВЕНЬ" ДТ
А Умєров ,вже схований Єрмаком від розслідування в НАЗК та НАБУ в часи його керування ДЕРЖМАЙНОМ , два тижні затягував розслідування золотояйцевих , даючи їм ховати кінці у воду.
Мюнхен - конференція -лютий 2025 р Резніков та Умєров шушкаються - Резніков аж зопрів від напруги
https://www.bing.com/videos/riverview/relatedvideo?q=%d0%9c%d0%b8+%d0%b7%d0%bd%d1%8f%d0%bb%d0%b8+%d0%94%d0%95%d0%a9%d0%9e+%d0%a6%d0%86%d0%9a%d0%90%d0%92%d0%95+-+%d0%a3%d0%bc%d1%94%d1%80%d0%be%d0%b2+%d1%82%d0%b0+%d0%a0%d0%b5%d0%b7%d0%bd%d1%96%d0%ba%d0%be%d0%b2+%d0%b4%d1%96%d0%bb%d1%8f%d1%82%d1%8c%d1%81%d1%8f+%d1%81%d0%b5%d0%ba%d1%80%d0%b5%d1%82%d0%b0%d0%bc%d0%b8+%d1%83+%d0%9c%d1%8e%d0%bd%d1%85%d0%b5%d0%bd%d1%96&mid=830084FF4F0F718D4F71830084FF4F0F718D4F71&mmscn=stvo&FORM=VIRE https://www.bing.com/videos/riverview/relatedvideo?q=Ми+зняли+ДЕЩО+ЦІКАВЕ+-+Умєров+та+Резніков+діляться+секретами+у+Мюнхені&mid=830084FF4F0F718D4F71830084FF
САП та НАБУ офіційно підтвердили дані ZN.UA щодо оголошення підозри.
Як і писало ZN.UA, Національне антикорупційне бюро повідомило підозри https://zn.ua/ukr/POLITICS/nabu-oholosilo-pidozru-fihurantam-spravi-pro-jajtsja-po-17-hrn-dzherela-znua.html фігурантам справи про "золоті яйця". У НАБУ офіційно заявили про викриття розкрадання понад 733 мільйони гривень та замах на розтрату ще 788 мільйонів гривень. Бюро опублікувало записи розмов фігурантів.
"НАБУ і САП викрили схему розкрадання державних коштів під час закупівлі Міністерством оборони України продуктів харчування для Збройних Сил України в умовах повномасштабного вторгнення РФ", - йдеться у повідомленні https://t.me/nab_ukraine/3128 НАБУ.
Для того ,щоб отримати контракт - потрібно було дати хабар чиновникам (або вимагали хабар ) . Відповідно після оплати хабаря - понесені видатки були більш чим прибуток . Єдиний варіант - розбавити мед . Про ,що скоріше за все і було домовлено з чиновниками ( Через недбалість військові посадовці не здійснили достатніх перевірок та підписали документи, чим гарантували якість. Джерело: https://censor.net/ua/n3544666 . )Але щось пішло не так - гешефт виплив назовні.
Директор відкупиться ( якщо це не була просто підставна особа ) - а військові чинуші -будуть ,як "гєроїчєскі защіщавшіє родіну " нагороджені преміями та медалями . Хоча було б варто перверіти статки їх родин - чи не зявилася там чергова дача чи машина.
Восени минулого року оптова ціна кілограма меду починалася від 55 гривень! Різниця в 28 разів! Кому ви чешете, довбні?
Може, хтось хоче отступні з пасічника? Щоб справу закрить? Щоб суму збить? Да нєфіг дєлать!
Навіщо тримати таємницю по відношенню до покидьків???
більше одного мільйона 20-грамових стіків з медом було доставлено до військової частини на Львівщину.
Таким чином, захисники отримали неякісну продукцію, а державному бюджету завдано 30,5 млн грн збитків. Джерело: https://censor.net/ua/n3544666
До військової частини було доставлено 1 мільйон порцій, які множимо на 0,02=20 000 кілограм. Тобто, 20 тон меду.
Збитки становлять 30 мільйонів 500 тисяч гривень. Отже, щоб дізнатися ціну одного кілограма меду в загальній сумі збитків, ділимо 30 500 000 на 20 000. Отримуємо 1 525 гривень на кіло меду.
Дивимся ціну на мед в Україні. Оптова ціна кінця минулого року - від 55 гривень за кілограм.
https://tsn.ua/exclusive/v-********-rizko-zminilas-cina-na-med-2698578.html Цього року ціна на мед стартує від 55 гривень за кілограм. Саме стільки пропонують пасічникам оптовики. Це нижче собівартості продукції. Вартість меду почала знижуватися ще минулого сезону, а цьогоріч так і не зросла.
Різниця майже 28 раз!!! Я сумніваюся, що пасічник продавав мед за ціною, яка більша за ринкову в 28 разів. Таких "збитків" навіть у фантастичних фільмах не могло бути.
Хтось когось наїбав, хтось із кимось не поділився. І швидше за все, це не пасічник.
Трохи прикопати дурнів...
Гіппократ курить...