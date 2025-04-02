Поставили неякісний мед ЗСУ на 30,5 млн грн – підприємцю і 4 військовим повідомили про підозри

Директор запорізького підприємства уклав з військовою частиною з Одещини договір на поставку меду. Не маючи такої кількості - розбавив мед. Військові закупили неякісну продукцію, чим завдали держбюджету 30,5 млн грн збитків.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону

За процесуального керівництва Львівської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону повідомлено про підозру п’ятьом особам - директору запорізького підприємства, командиру військової частини з Одещини, його заступнику, начальнику бактеріологічного відділення лабораторії безпечності харчових продуктів та його заступниці – начальниці відділення.

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Підприємцю інкримінують заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, а військовим посадовцям – недбале ставлення до військової служби, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 425 КК України).

Уклав договір, не маючи достатньо меду, а тому розбавив його

За даними слідства, у 2023 році директор ТОВ уклав із військовою частиною договір про поставку квіткового меду для потреб армії. Підприємець знав, що у нього немає достатньої кількості такого меду, тож розбавив його іншими компонентами, щоб здешевити та збільшити масу.

Після цього, він написав листа до військової частини на Одещині, щоб уповноважені особи підрозділів управління безпечності харчових продуктів та ветеринарної медицини дослідили взірці і провели лабораторне дослідження меду на відповідність вимогам замовника і стандартам ДСТУ.

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Військові посадовці не здійснили достатніх перевірок якості

Через недбалість військові посадовці не здійснили достатніх перевірок та підписали документи, чим гарантували якість. На підставі таких висновків більше одного мільйона 20-грамових стіків з медом було доставлено до військової частини на Львівщину.

Таким чином, захисники отримали неякісну продукцію, а державному бюджету завдано 30,5 млн грн збитків.

Затримання підозрюваних

Правоохоронці затримали директора підприємства, також вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжних заходів та відсторонення від посад.

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