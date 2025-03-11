5 тисяч літрів пального викрали з військової частини у Києві: викрито посадовця в/ч, - ДБР. ФОТОрепортаж

Працівники ДБР повідомили про підозру начальнику служби логістики однієї з військових частин Києва, який спільно з іншими військовослужбовцями викрадав пальне частини.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДБР.

З військової частини викрали 5 тисяч літрів пального

Встановлено, що посадовець разом зі спільниками вносив завищені показники витрат до шляхових листів, тим самим створював залишки пального. Це пальне зберігалося у спеціальному гаражі, розташованому поруч із військовою частиною, і за нагоди збувалося довіреним покупцям.

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За такою схемою з вересня 2024 року по березень 2025 року з військової частини було викрадено 3 тис. літрів дизпалива та 2 тис. літрів бензину. Загальна сума завданих державі збитків перевищує щонайменше 300 тис. гривень.

За місцем проживання та служби фігуранта проведені обшуки. Вилучено документи, техніку та готівку - 63,3 тис. доларів США та 5,3 тис. євро.

Слідство триває, встановлюється повне коло причетних до оборудки осіб.

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Підозра

Начальнику служби логістики повідомлено про підозру у викраденні військового майна за попередньою змовою групою осіб, вчиненому в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 410 КК України).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років.

Підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із правом внесення застави у сумі 600 тис. гривень.

Процесуальне керівництво здійснює Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Центрального регіону.