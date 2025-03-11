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5 тисяч літрів пального викрали з військової частини у Києві: викрито посадовця в/ч, - ДБР. ФОТОрепортаж

Працівники ДБР повідомили про підозру начальнику служби логістики однієї з військових частин Києва, який спільно з іншими військовослужбовцями викрадав пальне частини.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДБР.

З військової частини викрали 5 тисяч літрів пального

Встановлено, що посадовець разом зі спільниками вносив завищені показники витрат до шляхових листів, тим самим створював залишки пального. Це пальне зберігалося у спеціальному гаражі, розташованому поруч із військовою частиною, і за нагоди збувалося довіреним покупцям.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Розікрали пального у військовій частині на 1,2 млн грн: ДБР викрило групу осіб на Рівненщині. ФОТОрепортаж

викрадення пального з військової частини
викрадення пального з військової частини
викрадення пального з військової частини
викрадення пального з військової частини
викрадення пального з військової частини

За такою схемою з вересня 2024 року по березень 2025 року з військової частини було викрадено 3 тис. літрів дизпалива та 2 тис. літрів бензину. Загальна сума завданих державі збитків перевищує щонайменше 300 тис. гривень.

За місцем проживання та служби фігуранта проведені обшуки. Вилучено документи, техніку та готівку - 63,3 тис. доларів США та 5,3 тис. євро.

Слідство триває, встановлюється повне коло причетних до оборудки осіб.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Розкрадання пального на Вінничині: Військовому повідомили про підозру в розтраті на 1 мільйон

Підозра

Начальнику служби логістики повідомлено про підозру у викраденні військового майна за попередньою змовою групою осіб, вчиненому в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 410 КК України).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років.

Підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із правом внесення застави у сумі 600 тис. гривень.

Процесуальне керівництво здійснює Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Центрального регіону.

Автор: 

Київ (19410) ДБР (3473) розкрадання (211) пальне (45)


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Топ коментарі
+6
Зачем им это? Полмиллиона военных - точнее людей в военной форме сидят в тылу и никогда на фронте не были. Как весной 22 года пошли в армию к куму\свату\брату - так и сидят в каптерках, на складах тушенки и ГСМ. Зарплата небольшая - но живешь дома, паек дают, форму. Можно в отпуск ходить, по стране ездить без проблем. И никакое большое начальство не хочет решать эту проблему, когда кучу подобных должностей можно было бы заменить вольнонаемным персоналом - женщины, пенсионеры, имеющие отсрочку по семейным делам или состоянию здоровья. Вот глядишь и мобилизационный ресурс для фронта бы освободился. Вот не верю я что дядька 60 лет банки с тушенкой пересчитывать бы не смог.
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11.03.2025 12:44
+5
Відповідаю. Це туловіщє, про яке йдеться в статті (не читав далі заголовка) крало та ділилося із командиром частини, главбухом, та ревізорами. Схема робоча, як корабельна сосна. Якщо ж його відправити штурмувати Русське Порєчнє, що будуть їсти решта учасників оборудки? От й не відправляють.
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11.03.2025 12:52
+3
на нулі вони під кулями і не нам їх судити,а ці свині отжерті в теплі і без ризику
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11.03.2025 12:40
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Та припиніть вже красти нарешті!
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11.03.2025 12:32 Відповісти
Зачем им это? Полмиллиона военных - точнее людей в военной форме сидят в тылу и никогда на фронте не были. Как весной 22 года пошли в армию к куму\свату\брату - так и сидят в каптерках, на складах тушенки и ГСМ. Зарплата небольшая - но живешь дома, паек дают, форму. Можно в отпуск ходить, по стране ездить без проблем. И никакое большое начальство не хочет решать эту проблему, когда кучу подобных должностей можно было бы заменить вольнонаемным персоналом - женщины, пенсионеры, имеющие отсрочку по семейным делам или состоянию здоровья. Вот глядишь и мобилизационный ресурс для фронта бы освободился. Вот не верю я что дядька 60 лет банки с тушенкой пересчитывать бы не смог.
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11.03.2025 12:44 Відповісти
Відповідаю. Це туловіщє, про яке йдеться в статті (не читав далі заголовка) крало та ділилося із командиром частини, главбухом, та ревізорами. Схема робоча, як корабельна сосна. Якщо ж його відправити штурмувати Русське Порєчнє, що будуть їсти решта учасників оборудки? От й не відправляють.
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11.03.2025 12:52 Відповісти
А яку проблему вирішувати? Більшість зараз в тилових це або командири, або придатні до тилових по влк. Але біда в тому, що свіжонабраних обмежених кидають в бойові.
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11.03.2025 12:56 Відповісти
Ніяк. Це Україна. Особливості національного менталітету.
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11.03.2025 13:21 Відповісти
В кожній в/ч взяти за вимя зам по тилу, ПММщика, результат буде такий само, органи не хочуть або сидять на відкатах.
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11.03.2025 13:17 Відповісти
Та звісно що на відкатах! Не будуйте ілюзій. Безоплатно Вам зараз ніхто нічого не дасть.
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11.03.2025 13:20 Відповісти
у тилових крис від відсутності адреналіну просинається потяг до пригод та наживи,заздрість до грошей та і відсутність бажання бути на нулі.Це теж наші котики??
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11.03.2025 12:32 Відповісти
ніби серед бойових такого немає, не тіште себе ілюзіями що на нулі самі чесні
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11.03.2025 12:36 Відповісти
на нулі вони під кулями і не нам їх судити,а ці свині отжерті в теплі і без ризику
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11.03.2025 12:40 Відповісти
О, серйозно? В законі таке десь є прописано?
Я чув історію, чувак вбив батька рідного, і йому дали 4 роки, тому що він витяг багато поранених з поля бою. Це теж ок?
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11.03.2025 12:43 Відповісти
я свого батька ледве не вбив коли мені було лише 13,не тобі судити інших не знаючі на те причин!!!
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11.03.2025 13:24 Відповісти
То було не по необережності. Не мели дурниць. Закон повинен бути один для всіх, а не тут працює, а тут ні. Чи тобі ок, якщо в твоє авто ззаду заїде авто мажора, а винен будеш ти?
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11.03.2025 13:29 Відповісти
в моєму випадку те падло заробило своїми руками,не всім везло з батьками,а тобі на байбутьнє-не суди інших не знаючи дрібниць,що таке війна і все що вона несе у подробицях знають всі,і якщо ти сам не в тих умовах нічого пхатися туди носом,у мене знайомі в середині січня вийшли на нуль у складі 15,а 30,01 повернулося тільки 2,якщо вони вкрали ящик тушонки я срати хотів навіть на причини для того
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11.03.2025 14:27 Відповісти
Не "котики", а "котяри", або швидше за все, тилові "пацюки".
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11.03.2025 12:36 Відповісти
Це, ті ж самі, окупанти зкацаплені, які убивають українців!
Вішати треба, таке лайно, після конфіскації майна у родичів!
Вони ж, заброньовані окупанти!!
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11.03.2025 12:36 Відповісти
Кріси
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11.03.2025 12:37 Відповісти
При совку ходив знаменитий армійський жарт: "Всё, что создано народом, принадлежит прапорщикам!"
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11.03.2025 12:38 Відповісти
Я вважаю що за це треба вбивати. Красти в армії під час війни, що може бути більш огидним? Що?
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11.03.2025 12:52 Відповісти
Максим ви що пропонуєте залишити країну без Уряду ? ))
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11.03.2025 12:59 Відповісти
А хто не краде? - в кого немає можливості
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11.03.2025 12:55 Відповісти
Коли буде покарано винуватих за браковані міни - наухя нам ця дрібнота
Це рівень дільничого.
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11.03.2025 13:14 Відповісти
На передовую и без оружия, с канистрой, весь разговор.
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11.03.2025 13:41 Відповісти
В В/Ч1964 по більше воруют, начиная от командира подразделения Семенова Олександра и заканчивая подполковником Цукановим, там такой литраж за неделю воруетя!
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11.03.2025 17:44 Відповісти
Головна біда України - моральна деградація народа! Все остальне - наслідки!!!
Страшно що вже 11 рік війна, а вони крадуть... разом зі своїми жінками дітьми та родичами, які про цей "бізнес" обізнані!!! Конфіс3ація повинна в таких справах бути повною - може тоді будуть хоть трохи думати!!!
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11.03.2025 21:44 Відповісти
 
 