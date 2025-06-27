Организовала схему поборов с бойцов за уклонение от командировок на фронт: на Ривненщине будут судить пенсионерку, - ГБР. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Разоблачена 70-летняя организатор схемы внесения изменений в списки на командировку в зону боевых действий в одной из воинских частей Ривненской области, пенсионерка имела значительный авторитет и связи в местной громаде.

Об этом сообщили в Государственном бюро расследований, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что активную роль в сделке играл ее племянник, военнослужащий этой части. Именно он подыскивал желающих избежать отправки на фронт, собирал с них деньги и передавал своей родственнице. За "исключение" одной фамилии из приказа на командировку просили около 5 тысяч долларов.

По предварительным данным, женщина, используя связи с представителями командования, непосредственно влияла на формирование списков для командировок - добавляла или изымала отдельные фамилии за вознаграждение. Ее действия имеют признаки влияния на должностных лиц с целью получения неправомерной выгоды.

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В ГБР сообщили, что схему удалось разоблачить благодаря сознательным военнослужащим, которые сообщили о преступлении. После задержания племянник пошел на сотрудничество со следствием и дал обличительные показания в отношении своей тети. Дело в отношении мужчины уже выделено в отдельное производство и направлено в суд.

Досудебное расследование продолжается. Сейчас устанавливаются другие лица, которые могли быть причастны к схеме, в частности среди командования. Также продолжается анализ документации воинской части, касающейся командировок.

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Женщине сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 369-2 УК Украины - высказывание предложения оказать влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства, за предоставление неправомерной выгоды, совершенное по предварительному сговору группой лиц. Ей грозит до 5 лет лишения свободы.