Организовала схему поборов с бойцов за уклонение от командировок на фронт: на Ривненщине будут судить пенсионерку, - ГБР. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Разоблачена 70-летняя организатор схемы внесения изменений в списки на командировку в зону боевых действий в одной из воинских частей Ривненской области, пенсионерка имела значительный авторитет и связи в местной громаде.
Об этом сообщили в Государственном бюро расследований, передает Цензор.НЕТ.
Отмечается, что активную роль в сделке играл ее племянник, военнослужащий этой части. Именно он подыскивал желающих избежать отправки на фронт, собирал с них деньги и передавал своей родственнице. За "исключение" одной фамилии из приказа на командировку просили около 5 тысяч долларов.
По предварительным данным, женщина, используя связи с представителями командования, непосредственно влияла на формирование списков для командировок - добавляла или изымала отдельные фамилии за вознаграждение. Ее действия имеют признаки влияния на должностных лиц с целью получения неправомерной выгоды.
В ГБР сообщили, что схему удалось разоблачить благодаря сознательным военнослужащим, которые сообщили о преступлении. После задержания племянник пошел на сотрудничество со следствием и дал обличительные показания в отношении своей тети. Дело в отношении мужчины уже выделено в отдельное производство и направлено в суд.
Досудебное расследование продолжается. Сейчас устанавливаются другие лица, которые могли быть причастны к схеме, в частности среди командования. Также продолжается анализ документации воинской части, касающейся командировок.
Женщине сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 369-2 УК Украины - высказывание предложения оказать влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства, за предоставление неправомерной выгоды, совершенное по предварительному сговору группой лиц. Ей грозит до 5 лет лишения свободы.
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Перше, Перестань пить коло комп"ютера...
Друге : спробуй протверезіть, а потім щось писать - бо в іншому випадку, ти оголошуєш ***** придурком на весь світ - мої відповіді тобі читає...
Про решту я вже промовчу... Мені достатньо було діалогу в березні 2022 року:- Вот, если-бы ви все,на "материке" (тобто, вже тоді була "заявка" на "Материк"), то мы бы жили одной семьёй, в одном государстве...".
Питання: "НАташа! А вы нас спросили, хочем ли мы жить с вами в одном государстве?"
Відповідь "обалдєвающа" ? А почему мы ВАС должны спрашивать?!!!"
Назва статті повинна виглядати так: "Злочинці в погонах ЗСУ....". Але судитимуть як завжди "стрілочницю"
Держава намагається вбити в макитри громадян тезу про те, що всі, хто не на фронті - це другий сорт, не люди. Надали безмежну владу військовим - ще довго країна буде це "відхаркувати"
а, тут бач яка спритна? гроші збирала з хлопців, що бояться вмирати під керівництвом сирського.
Бабка не сяде , бо похилий вік , а більше ніхто і не винен !
Ідеальна схема !
громаді Джерело: https://censor.net/ua/p3560282
троюрідна бабця Єрмака?