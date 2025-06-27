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Организовала схему поборов с бойцов за уклонение от командировок на фронт: на Ривненщине будут судить пенсионерку, - ГБР. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Разоблачена 70-летняя организатор схемы внесения изменений в списки на командировку в зону боевых действий в одной из воинских частей Ривненской области, пенсионерка имела значительный авторитет и связи в местной громаде.

Об этом сообщили в Государственном бюро расследований, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что активную роль в сделке играл ее племянник, военнослужащий этой части. Именно он подыскивал желающих избежать отправки на фронт, собирал с них деньги и передавал своей родственнице. За "исключение" одной фамилии из приказа на командировку просили около 5 тысяч долларов.

По предварительным данным, женщина, используя связи с представителями командования, непосредственно влияла на формирование списков для командировок - добавляла или изымала отдельные фамилии за вознаграждение. Ее действия имеют признаки влияния на должностных лиц с целью получения неправомерной выгоды.

Также смотрите: Взятка $6500 за снятие мужчины с розыска: в Одессе задержан командир ТЦК, - прокуратура. ФОТОрепортаж

Пенсионерка организовала схему поборов за уклонение от командировок на фронт

В ГБР сообщили, что схему удалось разоблачить благодаря сознательным военнослужащим, которые сообщили о преступлении. После задержания племянник пошел на сотрудничество со следствием и дал обличительные показания в отношении своей тети. Дело в отношении мужчины уже выделено в отдельное производство и направлено в суд.

Досудебное расследование продолжается. Сейчас устанавливаются другие лица, которые могли быть причастны к схеме, в частности среди командования. Также продолжается анализ документации воинской части, касающейся командировок.

Смотрите: Вместе с сотрудником ТЦК требовал взятку за "освобождение" мобилизованного: в Николаеве будут судить посредника, - ГБР. ФОТОрепортаж

Женщине сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 369-2 УК Украины - высказывание предложения оказать влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства, за предоставление неправомерной выгоды, совершенное по предварительному сговору группой лиц. Ей грозит до 5 лет лишения свободы.

Автор: 

взятка (6194) ГБР (3073) Ровенская область (1257)


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Топ комментарии
+9
Якщо пенсіонерка керує відправкою солдатів на фронт, то що казать про кацапських кротів в частинах!!! Звісно командир частини не причому, незнав, небачив, нечув! цікаво скільки нерухомості в його родичів з'явилось за останній час?
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27.06.2025 13:44 Ответить
+5
шоу ,,Україна має таланти,, продовжується??
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27.06.2025 13:46 Ответить
+4
херассе...армия... 70-летняя бабка крутит, как хочет)))
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27.06.2025 14:05 Ответить
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70 років... Перебування в тюрмі (як казав мені колишній однокурсник, що служив у пенітенціарній системі) - "рік за три. Тобто, тюрма за рік відбирає три роки життя... 70+15=85.....................................
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27.06.2025 13:42 Ответить
Для неї це буде курорт, вона й в буцигарні щось придумає.
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27.06.2025 14:06 Ответить
"Казав сліпий - побачимо... Казав глухий - почуємо... Німий сказав - чекайте ще... Ми вам розповімо...".
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27.06.2025 14:09 Ответить
От ГОЛОДОВКА БЕДНОСТИ ЁЕ ПОНЕМАЮ!В ИТАЛИИ ПЕНСИЯ МИНИМАЛЬНАЯ 500ЕВРО НЕРАБОТАЮЩЕМУ НИКОГДА!!!!
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27.06.2025 16:07 Ответить
До чого тут "рівень бідності в Європі"? Мова іде про "українську тюрму" ...
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27.06.2025 16:23 Ответить
"Братку"!... у мене кілька прохань.
Перше, Перестань пить коло комп"ютера...
Друге : спробуй протверезіть, а потім щось писать - бо в іншому випадку, ти оголошуєш ***** придурком на весь світ - мої відповіді тобі читає...
Про решту я вже промовчу... Мені достатньо було діалогу в березні 2022 року:- Вот, если-бы ви все,на "материке" (тобто, вже тоді була "заявка" на "Материк"), то мы бы жили одной семьёй, в одном государстве...".
Питання: "НАташа! А вы нас спросили, хочем ли мы жить с вами в одном государстве?"
Відповідь "обалдєвающа" ? А почему мы ВАС должны спрашивать?!!!"
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27.06.2025 16:56 Ответить
Якщо пенсіонерка керує відправкою солдатів на фронт, то що казать про кацапських кротів в частинах!!! Звісно командир частини не причому, незнав, небачив, нечув! цікаво скільки нерухомості в його родичів з'явилось за останній час?
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27.06.2025 13:44 Ответить
якщо є хабар - то аферистів ме неше двох
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27.06.2025 13:44 Ответить
шоу ,,Україна має таланти,, продовжується??
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27.06.2025 13:46 Ответить
Ніяк не хоче суспільство називати речі своїми іменами. Ну, звісно: якщо людина в пікселі - вона апріорі не може скоювати ніяких злочинів. Сила пропаганди намагається з жіночки зробити ворога. Які "побори", якщо люди самі несли гроші?

Назва статті повинна виглядати так: "Злочинці в погонах ЗСУ....". Але судитимуть як завжди "стрілочницю"

Держава намагається вбити в макитри громадян тезу про те, що всі, хто не на фронті - це другий сорт, не люди. Надали безмежну владу військовим - ще довго країна буде це "відхаркувати"
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27.06.2025 13:55 Ответить
у наших прокурорів інвалідів, мами та тещі по копійчині збирають, ще з часів сов'єтського союзу на сирітські хатинки в іспаніях та дубаях.
а, тут бач яка спритна? гроші збирала з хлопців, що бояться вмирати під керівництвом сирського.
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27.06.2025 13:55 Ответить
- і нікого не покарають !
Бабка не сяде , бо похилий вік , а більше ніхто і не винен !
Ідеальна схема !
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27.06.2025 14:04 Ответить
херассе...армия... 70-летняя бабка крутит, как хочет)))
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27.06.2025 14:05 Ответить
бабця хоч УБД не присваивала???))
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27.06.2025 14:07 Ответить
Що не день, то комедія! Ото вибрали акторів, тільки в цьому фільмі одні реально наживаються, а інші гинуть!
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27.06.2025 14:08 Ответить
правильно, пенсионерка виновата и все брала себе как и по всей стране, а юды с офиса президента ни сном ни духом не ведают
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27.06.2025 14:09 Ответить
Весь Світ допомагає Україні платити гідні гроші військовим,а вони витрачають їх на хабарі...Воювати бояться,але отримувати гроші -ні. І дивитися в очі побратимам,що йдуть у бій,совість не заважає. Ст.369 ККУ при наявності составу злочину повинна застосовуватися для усіх "уклоністів" без винятку.
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27.06.2025 14:18 Ответить
Який бій? Вбили більше десяти тисяч людей на курщині з якою ціллю?
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27.06.2025 17:46 Ответить
70-річна бабулька рулить військовими? Якась лажа...
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27.06.2025 14:18 Ответить
Звісно лажа , а найцікавіше , що Державне бюро розслідувань , в цю лажу , із задоволенням повірило !
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27.06.2025 14:20 Ответить
Жаль, що у малюків з дитсадочку немає права підпису , а скільки б військових афер вони б прокрутили. Пацани з уряду не винуваті!
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27.06.2025 14:22 Ответить
Шмата 70 років. Думає, з собою все забере, бидлота.
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27.06.2025 14:25 Ответить
А подумати головою ні? Як може якась ліва бабулька вирішувати у військовій частині, куди кого відправляти? Чи примушувати командира приймати потрібні рішення?
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27.06.2025 14:28 Ответить
Я кажу про шмату. А не про командира.
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27.06.2025 15:32 Ответить
Тобто, ти справді віриш в цю маячню. Зрозуміло...
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27.06.2025 15:35 Ответить
армія - частина суспільства
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27.06.2025 14:30 Ответить
Яка перемога, якщо військовими рулять 70-ти річні баби.
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27.06.2025 14:50 Ответить
пенсіонерка мала значний авторите
громаді Джерело: https://censor.net/ua/p3560282
троюрідна бабця Єрмака?
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27.06.2025 15:51 Ответить
 
 