Брав гроші з підлеглих за неофіційні "відпустки": викрито командира військової частини на Київщині, - ДБР

Викрито командира однієї з військових частин на Київщині, який систематично отримував гроші від підлеглих військовослужбовців.

Про це повідомляє Державне бюро розслідувань, передає Цензор.НЕТ.

Що відомо?

Упродовж 2023 року офіцер на постійній основі вимагав та отримував кошти за неофіційні дозволи на залишення місця служби, що давало можливість військовим виїжджати за межі Київського гарнізону. Гроші підлеглі перераховували на особисту банківську картку командира.

У ДБР зауважують, що фактично посадовець використав своє службове становище для особистого збагачення, тиснучи на підлеглих та ставлячи їх у залежне становище.

Задокументовано 14 епізодів отримання неправомірної вигоди від 9 військовослужбовців.

Оголошення підозри

Зазначається, що командиру військової частини повідомили про підозру за ч. 1 та ч. 3 ст. 368 КК України - прохання та одержання неправомірної вигоди у великому розмірі, вчинене за попередньою змовою групою осіб. Вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу.

Крім того, протягом 2025 року про підозру повідомили 9 військовослужбовцям, які передавали гроші посадовцю. Їхні дії кваліфіковано за ч. 1 та ч. 2 ст. 369 КК України - надання неправомірної вигоди. Обвинувальні акти щодо них уже скерували до суду.