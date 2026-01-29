Брав гроші з підлеглих за неофіційні "відпустки": викрито командира військової частини на Київщині, - ДБР

Викрито командира однієї з військових частин на Київщині, який систематично отримував гроші від підлеглих військовослужбовців.

Про це повідомляє Державне бюро розслідувань, передає Цензор.НЕТ.

Що відомо?

Упродовж 2023 року офіцер на постійній основі вимагав та отримував кошти за неофіційні дозволи на залишення місця служби, що давало можливість військовим виїжджати за межі Київського гарнізону. Гроші підлеглі перераховували на особисту банківську картку командира.

У ДБР зауважують, що фактично посадовець використав своє службове становище для особистого збагачення, тиснучи на підлеглих та ставлячи їх у залежне становище.

Задокументовано 14 епізодів отримання неправомірної вигоди від 9 військовослужбовців.

Оголошення підозри

Зазначається, що командиру військової частини повідомили про підозру за ч. 1 та ч. 3 ст. 368 КК України - прохання та одержання неправомірної вигоди у великому розмірі, вчинене за попередньою змовою групою осіб. Вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу.

Крім того, протягом 2025 року про підозру повідомили 9 військовослужбовцям, які передавали гроші посадовцю. Їхні дії кваліфіковано за ч. 1 та ч. 2 ст. 369 КК України - надання неправомірної вигоди. Обвинувальні акти щодо них уже скерували до суду.

Топ коментарі
а ще в частинах є такий собі фонд частини куди кидають % з.п.

це називається на "потреби частини" - розпоряджається командир
29.01.2026 11:11 Відповісти
Армія-зріз суспільства.Тим більше масова,мобілізаційна.

Ті самі проблеми що і у цивільному житті.Тому можливо все.В нашій бригаді я особисто з корупцією не стикався.Хоча багато службових питань доводилось вирішувать за власні гроші.Бо так швидше.
29.01.2026 11:26 Відповісти
це майже скрізь
29.01.2026 11:10 Відповісти
А мені тут нещодавно озповідали, що це неможливо
29.01.2026 11:08 Відповісти
За дєньґі можливо все
Як казав бабушка Бєня: якщо проблему можна вирішити за гроші, то не проблема взагалі
29.01.2026 11:10 Відповісти
Звісно. Бабуся був правий
29.01.2026 11:14 Відповісти
29.01.2026 11:26 Відповісти
Як і медицина наприклад
29.01.2026 12:21 Відповісти
29.01.2026 11:10 Відповісти
У 22 році офіційні відпустки практично не давали.Нас після бойових на ротації на 4-5 днів пускали додому неофіційно.Ніяких грошей не брали.Тільки попереджали-десь вляпаєтесь,ми скажемо що втекли в сзч.А з 23 почали давати офіційні відпустки з відпускним листом.Не чув щоб хтось платив за це.
29.01.2026 11:21 Відповісти
ситуація у всіх різна...мій знайомий першу відпустку отримав після 2-х з гаком років служби
29.01.2026 13:26 Відповісти
29.01.2026 11:11 Відповісти
Відразу на йух їх посилаєш. Здирають бабло з алкаші і дурників
30.01.2026 19:48 Відповісти
відпустки це ще *уйня...є такі що нібито на передку, а насправді водіями таксі працюють, та ще й ДТП п'яні влаштовують...не думаю що мамці їхню ЗП отримують
29.01.2026 13:25 Відповісти
вси офицери ця совдепивська погань вони можуть тильки так захищати украину хиба не можна розжалувати до рядових и на передок де справедливтсть
01.02.2026 08:57 Відповісти
 
 